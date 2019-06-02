 Андреа Налес на чолі Соціал-демократичної партії Німеччини: крах сподівань | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.06.2019

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Європа

Андреа Налес на чолі Соціал-демократичної партії Німеччини: крах сподівань

У неї були великі плани з реформування німецьких соціал-демократів. Але рейтинги партії продовжують падати. Тож результати виборів змусили її піти у відставку. Що вдалося зробити першій жінці на чолі СДПН?

Очільниця СДПН Андреа Налес

Перша жінка на чолі німецьких соціал-демократів Андреа Налес оголосила про свою відставку

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) упродовж останніх років б'є один негативний рекорд за іншим. На виборах до Європарламенту 26 травня соціал-демократи отримали лише 15,5 відсотка голосів. На регіональних виборах до земельного парламенту Бремена, що відбулися одночасно із загальноєвропейським голосуванням, СДПН вперше за 73 роки зазнала поразки. Результати соціал-демократів на місцевих виборах у Баварії та Гессені восени минулого року були також однозначно поганими (у Баварії - 9,7 відсотка, п'ять років до цього - 20,6 відсотка; у Гессені - 19,8 відсотка, у 2013 році - 30,7 відсотка).

Зараз СДПН встановила новий рекорд зі знаком "мінус". Лише 20 місяців протрималась на посаді керівника фракції в Бундестазі і 13 місяців у якості голови СДПН перша жінка, що очолила німецьких соціал-демократів. Андреа Налес (Andrea Nahles) керувала партією лише трохи довше за свого попередника Мартіна Шульца (Martin Schulz), який обіймав посаду голови СДПН 11 місяців.

Зволікання і нерішучість - не про Налес

Масштаб рішення пасує 48-річній Налес, бо зволікання й нерішучість - це загалом не про неї. "Якщо мені кидають виклик, я йду з відкритим забралом", - сказала Налес в телеінтерв'ю після виборів до Європарламенту. Однак сильний зустрічний вітер повіяв, у першу чергу, з боку фракції у Бундестазі. І хоча Налес намагалася врятувати ситуацію, в якій опинилася, багато депутатів почали побоюватися за свої крісла, якщо СДПН продовжить стрімке падіння.

Уранці неділі, 2 червня, Налес оголосила про своє рішення. "Обговорення всередині фракції та численні партійні відгуки дали мені зрозуміти, що підтримки, необхідної для виконання моїх обов'язків, більше немає", - написала вона у листі до партійних колег.

За Налес ніколи не було соромно

Налес була першою жінкою в історії німецьких соціал-демократів, яка досягла партійної верхівки. 27 вересня 2017 року її обрали головою парламентської фракції, а півроку по тому, 22 квітня 2018 року, Налес очолила й усю партію. Саме у цьому півріччі СДПН знову увійшла до правлячої коаліції із блоком консервативних партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС).

Андреа Налес та Анґела Меркель

Ще трохи більше року тому Налес (ліворуч) обіцяла давати християнським демократам "в морду"

Це повністю суперечило тому, про що заявляло керівництво СДПН одразу після виборів до Бундестагу. У вересні 2017 року сама Налес заявила: "СДПН відправили в опозицію. Крапка!" У якості керівниці парламентської опозиції Налес мала намір діяти проти консерваторів з ХДС/ХСС. "Із завтрашнього дня вони почнуть отримувати в морду", - сміючись, сказала очільниця СДПН. І хоча пізніше вона вибачилася за свої слова, подібна витівка цілком їй притаманна: імпульсивна, нахабна й хлопчача. І часом незграбна також, так.

Різких моментів у її політичній кар'єрі було з надлишком. Одного разу в Бундестазі під час проголошення промови Налес почала співати. Іншого разу вона публічно вилаялася, використовуючи неналежні для такого високопоставленого політика слова. Депутат від СДПН з Баварії Флоріан Пост (Florian Post) говорить, що на голову партії часто сердилися, але за Налес "ніколи не було соромно".

Андреа Налес - дочка каменяра

Андреа Налес народилася й виросла у районі Вулканайфель, на південь від Бонна. Люди там сердечні, але не відрізняються дипломатичністю і у висловлюваннях не стримуються. У 1989 році Налес сказала, що хоче стати або канцлеркою, або домогосподаркою, тобто або зробити політичну кар'єру, або залишитися у своєму селі.

Її батько був каменярем - із хворими колінами, плечима та спиною. Це відобразилося на дочці, яка з ранніх років політично орієнтувалася на лівий фланг. У своєму рідному селі, мешканці якого традиційно голосували за християнських демократів, Налес у 18 років сміливо заснувала місцевий осередок СДПН.

Штаб СДПН під час оголошення попередніх результатів виборів до ландтагу Бремена

Штаб СДПН під час оголошення попередніх результатів виборів до ландтагу Бремена

Політична діяльність займала у неї все більше часу, а на навчання його катастрофічно не вистачало. Для написання магістерської дипломної роботи їй знадобилося 20 семестрів, а докторська дисертація так і залишилася незакінченою.

Замість цього Налес зробила кар'єру в політиці. У 25 років вона очолила "Союз молодих соціалістів в СДПН", а в 28 отримала депутатський мандат у Бундестазі.

СДПН і Налес: занадто добрі й занадто зневірені

На посаді голови СДПН Налес хотіла одночасно і реформувати партію, і привести її до успіху, вивівши з глибокої кризи самоідентифікації. Однак реальність виявилася іншою. У 2018 році рейтинги партії, згідно з опитуваннями, продовжили падати. Можливо, через те, що попри бажання Налес соціал-демократам не вдалося сформулювати чіткої й послідовної позиції щодо низки питань.

Занадто добрі та занадто зневірені - так зараз виглядають і СДПН, і її очільниця, що йде у відставку. Те, що партія під її керівництвом відмежувалася від спірної системи виплати соціальної допомоги Hartz-IV і почала просувати соціальний порядок денний, Налес не допомогло. "Я думаю, що у нас є що запропонувати, але, чесно кажучи, цього ніхто не помітив", - сказала вона після виборів до Європарламенту і місцевих виборів у Бремені.

Тож Налес пішла у відставку, і цей її крок може змінити усю політичну ситуацію в Німеччині.

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