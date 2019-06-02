Андреа Налес на чолі Соціал-демократичної партії Німеччини: крах сподівань

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) упродовж останніх років б'є один негативний рекорд за іншим. На виборах до Європарламенту 26 травня соціал-демократи отримали лише 15,5 відсотка голосів. На регіональних виборах до земельного парламенту Бремена, що відбулися одночасно із загальноєвропейським голосуванням, СДПН вперше за 73 роки зазнала поразки. Результати соціал-демократів на місцевих виборах у Баварії та Гессені восени минулого року були також однозначно поганими (у Баварії - 9,7 відсотка, п'ять років до цього - 20,6 відсотка; у Гессені - 19,8 відсотка, у 2013 році - 30,7 відсотка).

Зараз СДПН встановила новий рекорд зі знаком "мінус". Лише 20 місяців протрималась на посаді керівника фракції в Бундестазі і 13 місяців у якості голови СДПН перша жінка, що очолила німецьких соціал-демократів. Андреа Налес (Andrea Nahles) керувала партією лише трохи довше за свого попередника Мартіна Шульца (Martin Schulz), який обіймав посаду голови СДПН 11 місяців.

Зволікання і нерішучість - не про Налес

Масштаб рішення пасує 48-річній Налес, бо зволікання й нерішучість - це загалом не про неї. "Якщо мені кидають виклик, я йду з відкритим забралом", - сказала Налес в телеінтерв'ю після виборів до Європарламенту. Однак сильний зустрічний вітер повіяв, у першу чергу, з боку фракції у Бундестазі. І хоча Налес намагалася врятувати ситуацію, в якій опинилася, багато депутатів почали побоюватися за свої крісла, якщо СДПН продовжить стрімке падіння.

Уранці неділі, 2 червня, Налес оголосила про своє рішення. "Обговорення всередині фракції та численні партійні відгуки дали мені зрозуміти, що підтримки, необхідної для виконання моїх обов'язків, більше немає", - написала вона у листі до партійних колег.

За Налес ніколи не було соромно

Налес була першою жінкою в історії німецьких соціал-демократів, яка досягла партійної верхівки. 27 вересня 2017 року її обрали головою парламентської фракції, а півроку по тому, 22 квітня 2018 року, Налес очолила й усю партію. Саме у цьому півріччі СДПН знову увійшла до правлячої коаліції із блоком консервативних партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС).

Ще трохи більше року тому Налес (ліворуч) обіцяла давати християнським демократам "в морду"

Це повністю суперечило тому, про що заявляло керівництво СДПН одразу після виборів до Бундестагу. У вересні 2017 року сама Налес заявила: "СДПН відправили в опозицію. Крапка!" У якості керівниці парламентської опозиції Налес мала намір діяти проти консерваторів з ХДС/ХСС. "Із завтрашнього дня вони почнуть отримувати в морду", - сміючись, сказала очільниця СДПН. І хоча пізніше вона вибачилася за свої слова, подібна витівка цілком їй притаманна: імпульсивна, нахабна й хлопчача. І часом незграбна також, так.

Різких моментів у її політичній кар'єрі було з надлишком. Одного разу в Бундестазі під час проголошення промови Налес почала співати. Іншого разу вона публічно вилаялася, використовуючи неналежні для такого високопоставленого політика слова. Депутат від СДПН з Баварії Флоріан Пост (Florian Post) говорить, що на голову партії часто сердилися, але за Налес "ніколи не було соромно".

Андреа Налес - дочка каменяра

Андреа Налес народилася й виросла у районі Вулканайфель, на південь від Бонна. Люди там сердечні, але не відрізняються дипломатичністю і у висловлюваннях не стримуються. У 1989 році Налес сказала, що хоче стати або канцлеркою, або домогосподаркою, тобто або зробити політичну кар'єру, або залишитися у своєму селі.

Її батько був каменярем - із хворими колінами, плечима та спиною. Це відобразилося на дочці, яка з ранніх років політично орієнтувалася на лівий фланг. У своєму рідному селі, мешканці якого традиційно голосували за християнських демократів, Налес у 18 років сміливо заснувала місцевий осередок СДПН.

Штаб СДПН під час оголошення попередніх результатів виборів до ландтагу Бремена

Політична діяльність займала у неї все більше часу, а на навчання його катастрофічно не вистачало. Для написання магістерської дипломної роботи їй знадобилося 20 семестрів, а докторська дисертація так і залишилася незакінченою.

Замість цього Налес зробила кар'єру в політиці. У 25 років вона очолила "Союз молодих соціалістів в СДПН", а в 28 отримала депутатський мандат у Бундестазі.

СДПН і Налес: занадто добрі й занадто зневірені

На посаді голови СДПН Налес хотіла одночасно і реформувати партію, і привести її до успіху, вивівши з глибокої кризи самоідентифікації. Однак реальність виявилася іншою. У 2018 році рейтинги партії, згідно з опитуваннями, продовжили падати. Можливо, через те, що попри бажання Налес соціал-демократам не вдалося сформулювати чіткої й послідовної позиції щодо низки питань.

Занадто добрі та занадто зневірені - так зараз виглядають і СДПН, і її очільниця, що йде у відставку. Те, що партія під її керівництвом відмежувалася від спірної системи виплати соціальної допомоги Hartz-IV і почала просувати соціальний порядок денний, Налес не допомогло. "Я думаю, що у нас є що запропонувати, але, чесно кажучи, цього ніхто не помітив", - сказала вона після виборів до Європарламенту і місцевих виборів у Бремені.

Тож Налес пішла у відставку, і цей її крок може змінити усю політичну ситуацію в Німеччині.