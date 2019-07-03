 Анатолій Шарій зареєстрований у Литві (документ) | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2019

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Анатолій Шарій зареєстрований у Литві (документ)

На ім'я Анатолія Шарія у Вільнюсі зареєстроване підприємство, йдеться у віснику реєстраційного центру Литви.

Вільнюс

Вільнюс

Блогер Анатолій Шарій, якого Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом в народні депутати через відсутність доказів про те, що він не проживав в Україні протягом останніх п'яти років.

Згідно з даними, наведеними у регулярному віснику реєстраційного центру Литви за 2017 рік (сторінка 8), у ньому зареєстрована фізична особа-підприємець з відповідним іменем та прізвищем. Так, в реєстрі вказана і адреса реєстрації підприємця Анатолія Шарія - Anatolii Sharii: Вільнюс, вулиця Павільненю, 45.

Фотокопія запису в литовському реєстрі щодо Анатолія Шарія

Фотокопія запису в литовському реєстрі щодо Анатолія Шарія

Нагадаємо, у 2012 році Шарій заявляв, що режим Януковича переслідує його за "розслідування щодо участі держустанов у наркобізнесі". В червні того ж року він отримав статус політичного біженця і посвідку на проживання в Євросоюзі від Литви. В липні 2013 року його затримували в Амстердамі ніби за запитом МВС України, який суд в Нідерландах не задовольнив. А у 2015 році МВС Литви почало перевірку з метою можливого позбавлення Шарія притулку через його антиукраїнську діяльність.

DW.COM

Раніше ЦВК відмовила ексглаві адміністрації президента Андрію Клюєву та блогеру Анатолію Шарію у реєстрації. Рішення про реєстрацію ухвалені на виконання судових постанов. (02.07.2019)

Попри інформацію про те, що Шарій перебував за межами України, 1 липня цього року в Україні Верховний суд виніс рішення, яким зобов'язав Центральну виборчу комісію "продовжити розгляд заяви про реєстрацію"  Шарія кандидатом в народні депутати. Раніше комісія відмовила блогеру в реєстрації.

3 липня ЦВК звернулась до державних органів з проханням надати докази того, що Шарій не проживав в Україні протягом останніх п'яти років. Своєю чергою Шарій заявив, що звернеться через це до Європейського суду з прав людини. "У разі свавільного рішення, нам залишиться тільки прорахувати компенсацію, яку ми хочемо отримати через ЄСПЛ і через півроку з компенсацією я все одно зайду до Верховної Ради. Жодного доказу у них не буде просто тому, що їх немає", - написав він в коментарі на Facebook.

Посилання в інтернеті

Вісник реєстраційного центру Литви

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