 Альянс Volkswagen i Ford: спочатку пікапи, згодом електромобілі? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.01.2019

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Економіка

Альянс Volkswagen i Ford: спочатку пікапи, згодом електромобілі?

Німецький і американський автобудівники починають стратегічне партнерство у момент рішучої перебудови свого бізнесу. Які очікування від цього альянсу?

Керівники Ford Хакетт (л) та шеф VW Дісс у Детройті

Керівники Ford Хакетт (л) та шеф VW Дісс у Детройті

У світовому автопромі формується новий трансконтинентальний альянс. Його створюють найбільший автоконцерн Європи, німецький Volkswagen, і другий за розмірами автобудівник Америки - Ford. Щоправда, переговори про стратегічний союз ідуть важче, ніж очікувалося.

Проте керівники двох компаній, Герберт Дісс (Herbert Diess) і Джеймс Хекетт, 15 січня оголосили про початок співпраці у галузі розробки і виробництва комерційних автомобілів, перш за все - пікапів. Принципової домовленості про таке партнерство Volkswagen і Ford досягли ще у червні 2018 року. Тепер офіційно оприлюднені деякі подробиці. Їх, щоправда, поки що небагато, і вони дуже розпливчасті.

Партнерство розпочнеться з розробки комерційних автомобілів

На першому етапі два автогіганти спільно розроблятимуть средньорозмірні пікапи - автомобілі із закритою кабіною і відкритим вантажним місцем - для Європи, Південної Америки й Африки. Вони мають надійти у продаж у 2022 році і вже у 2023 році сприяти поліпшенню оперативних фінансових показників обох фірм.

Одночасно Ford займеться розробкою для двох компаній більших комерційних автомобілів, призначених для європейського ринку. Volkswagen, у свою чергу, створить для себе і свого американського партнера загальну платформу мікрофургону (City Van) для розвезення вантажів у міських умовах. Його могли б запустити у виробництво або на заводі Ford у Туреччині, або на заводах Volkswagen у тій же Туреччині або в Польщі.

Дісс презентував у США анімацію про електричний мікроавтобус ID Buzz

Дісс презентував у США анімацію про електричний мікроавтобус ID Buzz

До того ж Volkswagen і Ford продовжать вивчення можливостей для взаємодії у таких сферах, як електромобілі, автономне керування і сервіси у галузі мобільності. У майбутньому компанії не виключають спільної розробки інших типів автомобілів. При цьому йдеться ані про перехресне володіння акціями (як, наприклад, у випадку Renault і Nissan), ані тим більше про злиття (за зразком Fiat і Chrysler).

Таким чином, створюваний без особливого поспіху альянс радше нагадує взаємодію Volkswagen з його найбільшим конкурентом на світовому ринку - японською корпорацією Toyota, точніше кажучи - з її дочірньою компанією Hino Motors. Вона випускає вантажівки й автобуси. У квітні 2018 року вона підписала рамкову угоду про стратегічну співпрацю з відповідним підрозділом німецького концерну - Volkswagen Truck & Bus. У тому документі теж згадується і електрична тяга, і автономне керування.

Німцям потрібен американський фахівець з пікапів

Те що, Volkswagen і Ford починають своє стратегічне партнерство з пікапів, цілком закономірно. Заснована Генрі Фордом компанія є великим і давнім фахівцем з випуску цього споконвічно американського типу автомобіля, Ford F-150 - найбільш продавана у світі модель у даному сегменті. А ось Volkswagen Amarok великим комерційним успіхом поки що ніяк не назвеш. Тому німецький концерн і вирішив, що йому без досвідченого партнера тут не обійтися. Американська корпорація, у свою чергу, зацікавлена ​​у партнері, здатному внести вагомий матеріальний і технологічний внесок у дорогу розробку нових моделей для цього сегмента, який переживає справжній бум на величезному американському ринку.

Виробництво F-150 на заводі Ford у Детройті

Виробництво F-150 на заводі Ford у Детройті

Останніми роками приблизно кожен шостий автомобіль, реалізований у США, був пікапом. Колись їх купували головним чином фермери й ремісники, сьогодні вони дедалі частіше сприймаються не стільки як комерційні автомобілі, скільки як символ американського способу життя, вони стали набагато комфортабельнішими і вельми популярними серед городян у ролі сімейного автомобіля.

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Fiat Chrysler ще близько трьох років тому припинив у США виробництво лімузинів і компактних автомобілів і зосередився там на випуску позашляховиків (SUV) і пікапів. Приблизно у тому ж напрямку вирішив піти й Ford. При цьому американська корпорація, схоже, не має наміру прокладати Volkswagen шлях на свій рідний ринок, але розраховує, що спільно з німецьким концерном зможе ефективніше боротися за покупців на інших континентах. Судячи з усього, обидва автобудівники переконані, що американська мода на сучасні пікапи у найближчому майбутньому охопить багато інших країн.

Американцям потрібен інвестор в автономне керування і електромобілі

Водночас керівництво Ford тепер уже прекрасно розуміє, що новими магістральними напрямками розвитку світової автомобільної промисловості є електромобілі та автономне керування. У цій сфері американська корпорація має окремі напрацювання, перш за все - контрольний пакет у виробництві програмного забезпечення для автономного керування Арго AI (і навіть невеликий проект з виробництва вантажних електромобілів у Німеччині) проте у цілому сильно відстала від цілої низки американських і азійських конкурентів. 

Тому корпорації Ford у цій сфері життєво необхідний сильний партнер. Правда, Volkswagen, захопившись дизельними технологіями, свого часу теж проспав початок кардинального розвороту в глобальному автопромі, але тепер завдяки гігантським інвестиціям швидко надолужує згаяне, так що в разі поглиблення формованого альянсу в німців буде чим поділитися з американцями.

Поки що рано робити якісь прогнози, але впадає у вічі наступне: Ford дедалі більше захоплюється пікапами й комерційними автомобілями і втрачає інтерес до своїх європейських моделей легкових автомобілів компактного класу і малолітражок. Одночасно Volkswagen дедалі активніше робить ставку на електромобілі.

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    Наслідком такої політики стала незначна присутність німецьких автовиробників на ринку електрокарів. Приміром, найбільший автоконцерн світу - Volkswagen - продає під своїм брендом тільки дві електричні моделі - E-Golf (з початку 2014 року) і E-Up (з кінця 2013-го). Технічні характеристики такі: запас ходу у E-Golf - 300 км (і це за старими, менш екологічними нормами), у E-Up - 160 км.

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    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Електромобільність та культовий преміум-бренд

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  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Daimler теж не хоче пасти задніх

    Концерн Daimler теж прагне надолужити згаяне. Сайт автовиробника вже щосили рекламує нову лінійку електромобілів марки Mercedes - EQC. Однак у серію перша машина EQC - позашляховик - піде не раніше середини 2019 року. Крім позашляховика, компанія обіцяє повну лінійку на новій технології, від компакт-класу до преміум-сегмента.

  • Німецькі електромобілі

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    Smart лише на електротязі

    А ось марку Smart, що належить Daimler, цілком переорієнтують на електромобільність. З 2020 року автівки Smart будуть продаватися у всій Західній Європі тільки з електричним двигуном. До речі, у США, Канаді та Норвегії від бензинових Smart відмовилися ще 2017 року.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    BMW ґав не ловила

    Серед німецьких автовиробників найбільше питанням електромобільності цікавилися в BMW. У результаті баварський автоконцерн уже зараз має в своєму активі дві серійні моделі з електричними двигунами: i3 (на фото) та i8. Утім, запас ходу в 200 км (i3) задовольняє не всіх, тож BMW обіцяє з 2020 року вивести на ринок нові серійні моделі електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Opel теж має дещо в своєму арсеналі

    Шанувальники марки Opel могли вже з 2012 року купити в ФРН електромобіль Ampera. Але насправді він випускався в США. Тож після придбання компанії Opel в 2017 році французьким концерном PSA новий власник оголосив про плани щодо випуску нових електромобілів: 2020 року очікується вихід на ринок нової Corsa з електричним приводом, а до 2022 - ще чотирьох моделей електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    На ринку не лише визнані гравці

    Перспективи електромобільності зацікавили не лише гігантів німецького автопрому, а й невеликі стартапи. Наприклад, розташована в місті Ахен фірма e.GO Mobile AG, створена всього лише 2015 року, вже до кінця 2018 має намір випустити на ринок свою першу серійну модель e.GO Life (на фото).

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Deutsche Post бере справу в свої руки

    2014 року німецька пошта - Deutsche Post, зневірившись у пошуку підходящого автовиробника, готового поставити невеликі автофургони для розвезення пошти, сама придбала нікому не відому тоді фірму StreetScooter. Фірма блискуче впоралася із завданням, і тепер дорогами Німеччини роз'їжджає вже більше шести тисяч випущених нею жовтих електромобілів.

    Автор: Павло Лось, Валерій Сааков, Інза Вреде


DW.COM

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

Днями німецький автовиробник Audi представив новий електрокар e-tron. Він покликаний стати серйозною фігурою на ринку електромобілів ФРН. А які ще електрокари можна придбати у Німеччині? Дивіться у матеріалі DW. (19.09.2018)  

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Керівники Ford Хакетт (л) та шеф VW Дісс у Детройті

Альянс Volkswagen i Ford

Спочатку пікапи, згодом електромобілі? 

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