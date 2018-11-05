Альтмаєр: "Північний потік-2" - не заміна, а доповнення до транзиту газу Україною

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр вважає, що газогін "Північний потік-2", побудова якого викликала чимало критики, зокрема, з боку США, має бути не заміною транзиту газу через територію України, а його доповненням. Водночас, Альтмаєр, виступаючи на енергетичному форумі у німецькому Потсдамі, у середу, 7 листопада, висловився за необхідність поліпшення відносин з Росією.

Нагадаємо, що проти запланованого будівництва газопроводу "Північний потік-2" завдовжки 1200 кілометрів активно виступає Україна, котра непокоїться через можливу втрату ролі транзитера газу. Активно критикують проект також Польща і балтійські країни, котрі застерігають ЄС від залежності від російського газу. Проти німецько-російського газового проекту виступає і адміністрація президента СШАДональда Трампа.

Німеччина, у свою чергу, неодноразово запевняла, що проект має суто економічний характер. Оператором проекту газогону є підприємство Nord Stream AG, "дочка" російського концерну "Газпром". Окрім російського енергетичного гіганта, в проекті беруть участь німецькі концерни Wintershall та Eon Ruhrgas - їхні частки становлять 15,5 відсотки кожна, у Gasuine з Нідерландів та Engie з Франції - 9 відсотків. Консорціум планує додатково до вже існуючої першої нитки газогону побудувати ще одну - Балтійським морем із Росії до Німеччини.