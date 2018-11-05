 Альтмаєр: ″Північний потік-2″ - не заміна, а доповнення до транзиту газу Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Альтмаєр: "Північний потік-2" - не заміна, а доповнення до транзиту газу Україною

Міністр економіки ФРН запевняє, що "Північний потік-2" має бути лише доповленнням до українського транзиту газу. Водночас міністр закликав до поліпшення відносин з РФ.

Петер Альтмаєр

Петер Альтмаєр

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр вважає, що газогін "Північний потік-2", побудова якого викликала чимало критики, зокрема, з боку США, має бути не заміною транзиту газу через територію України, а його доповненням. Водночас, Альтмаєр, виступаючи на енергетичному форумі у німецькому Потсдамі, у середу, 7 листопада, висловився за необхідність поліпшення відносин з Росією.

Нагадаємо, що проти запланованого будівництва газопроводу "Північний потік-2" завдовжки 1200 кілометрів активно виступає Україна, котра непокоїться через можливу втрату ролі транзитера газу. Активно критикують проект також Польща і балтійські країни, котрі  застерігають ЄС від залежності від російського газу. Проти німецько-російського газового проекту виступає і адміністрація президента СШАДональда Трампа.

Німеччина, у свою чергу, неодноразово запевняла, що проект має суто економічний характер. Оператором проекту газогону є підприємство Nord Stream AG, "дочка" російського концерну "Газпром". Окрім російського енергетичного гіганта, в проекті беруть участь німецькі концерни Wintershall та Eon Ruhrgas - їхні частки становлять 15,5 відсотки кожна, у Gasuine з Нідерландів та Engie з Франції - 9 відсотків. Консорціум планує додатково до вже існуючої першої нитки газогону побудувати ще одну - Балтійським морем із Росії до Німеччини.

Дивитись відео 00:25
Now live
00:25 хв

Анґела Меркель: без транзитної ролі України "Північний потік-2" неможливий (10.04.2018)

DW.COM

Експерт: "Північний потік-2" побудують, але транзит Україною буде збережено

У Німеччині почали укладати труби для газогону "Північний потік-2". Незалежний німецький експерт Роланд Ґетц вважає, однак, що транзит газу через Україну обов’язково збережеться. В інтерв’ю DW він навів свої аргументи. (25.07.2018)  

Очима карикатуриста: Заручниця "Північного потоку"

На саміті НАТО в Брюсселі Дональд Трамп назвав Німеччину "заручницею" Росії, пояснивши це будівництвом газопроводу "Північний потік-2". Погляд Сергія Йолкіна на заяву американського президента. (12.07.2018)  

Трамп: Торгівля газом Німеччини з Росією - "абсурд"

Президент США Дональд Трамп вважає "абсурдом" газові відносини Росії та Німеччини, зокрема будівництво газопроводу "Північний потік-2". (19.09.2018)  

Польща вимагає припинити будівництво "Північного потоку-2"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький закликав ЄС припинити будівництво газопроводу "Північний потік-2". (04.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Анґела Меркель: без транзитної ролі України "Північний потік-2" неможливий (10.04.2018)  

Також за темою

Ukraine Besuch Angela Merkel bei Petro Poroschenko

Меркель: Україна має зберегти роль транзитера газу 01.11.2018

Анґела Меркель заявила, що хоче, щоб Україна відігравала важливу роль у транзиті газу після зведення "Північного потоку-2". При цьому канцлерка ФРН запевнила, що Берлін серйозно сприймає думку Києва щодо газопроводу.

Ostseepipeline Nord Stream

В уряді ФРН не вважають за потрібне коментувати критику Трампа щодо газу 19.09.2018

Уряд ФРН не бачить підстав коментувати критику будівництва газопроводу "Північний потік-2" з боку Дональда Трампа та Анджея Дуди. Речниця уряду заявила, що позиція Меркель з приводу газогону відома.

US-Präsident Donald Trump und Kanzlerin Merkel

Тиск США на "Північний потік-2": прагнення до енергетичного домінування? 26.09.2018

Німецькі експерти вперше детально проаналізували погрозу Вашингтона запровадити санкції проти проекту "Газпрома" і дедалі більшу конкуренцію США і Росії на газовому ринку Європи.

Реклама

Докладно

Українське правосуддя: переховувався чотири роки і вийшов під чесне слово

Звільнення за копійки: диво Миколи Гути

Після екстрадиції на батьківщину екс-співвласника агрохолдингу "Мрія" відпустили під чесне слово. 

Geld zählen (picture-alliance /C.Klose)

Зарплата в ФРН: які податки і скільки платять працівники

У Німеччині діє просте правило: чим більше людина заробляє, тим більше сплачує податків. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  