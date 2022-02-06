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Алмати

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Алмати".

Алмати – колишня столиця Казахстану. Нині місто є важливим фінансово-економічним центром країни. Кількість населення міста перевищує 1,5 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Активіста Наримбаєва затримали в Алмати після повернення з України

Активіста Наримбаєва затримали в Алмати після повернення з України 06.02.2022

Активіст і блогер Єрмек Наримбаєв протягом шести років жив в Україні. В Казахстані його затримали за старою кримінальною справою.
Казахстан: міжнародний аеропорт Алмати відновив роботу

Казахстан: міжнародний аеропорт Алмати відновив роботу 13.01.2022

Аеропорт Алмати після скоєного під час масових протестів нападу відновив роботу і вже прийняв перший міжнародний рейс з Туреччини.
У Казахстані затримали ексглаву Комітету нацбезпеки за підозрою у держзраді

У Казахстані затримали ексглаву Комітету нацбезпеки за підозрою у держзраді 08.01.2022

У Казахстані спершу звільнили з посади, а згодом затримали за підозрою у державній зраді главу Комітету національної безпеки Каріма Масімова.

Алмати в полоні безвладдя та інформаційного вакууму

Алмати в полоні безвладдя та інформаційного вакууму 07.01.2022

Через відсутність доступу до джерел достовірної інформації місто сповнилося всілякими чутками. Про ситуацію в найбільшому місті Казахстану - в репортажі DW.
Протести в Казахстані: Токаєв наказав армії стріляти без попередження

Протести в Казахстані: Токаєв наказав армії стріляти без попередження 07.01.2022

Президент Казахстану Токаєв стверджує, що Казахстан зіткнувся з нападом підготовлених та озброєних "терористів", тому він віддав наказ силовикам відкривати вогонь на ураження без попередження по мітингувальникам.

Протести в Казахстані: фото з місця подій

Протести в Казахстані: фото з місця подій 07.01.2022

Після хвилі протестів ситуація в Казахстані залишається вкрай напруженою. Надходять повідомлення про багатьох загиблих і поранених. У фотогалереї DW - світлини з місць подій.
Влада Казахстану розпочала антитерористичну операцію ще в одній області

Влада Казахстану розпочала антитерористичну операцію ще в одній області 06.01.2022

Силовики Казахстану в четвер ввечері почали антитерористичну операцію в Кизилординській області на півдні країни. Тим часом столиця республіки оточена блокпостами, а вулиці Алмати зачищають від протестувальників.
З Казахстану не змогли вилетіти 43 українці - МЗС

З Казахстану не змогли вилетіти 43 українці - МЗС 06.01.2022

Дипломати запевняють, що громадяни в безпеці. Вони зможуть покинути неспокійну республіку, якщо аеропорти відновлять роботу 7 січня.

Казахстан: жертви придушення протесту (06.01.2022) 06.01.2022

У найбільшому місті Казахстану Алмати влада відзвітували про сотні поранених та понад десяток загиблих силовиків унаслідок протестів. Скільки жертв серед протестувальників, достеменно невідомо.

Як протести в Казахстані стали політичними

Як протести в Казахстані стали політичними 06.01.2022

Протести, що спалахнули на заході Казахстану, швидко переросли в масові акції по всій країні й набули політичного контексту. Нині повідомляється про загиблих і тисячі затриманих. Як усе починалось - в матеріалі DW.

Російські військові у Казахстані (06.01.2022) 06.01.2022

Росія перекинула до Казахстану "миротворчі" сили, які нібито охоронятимуть важливі державні та військові об'єкти та допомагатимуть правоохоронцям країни. Окрім РФ, своїх військових мають відправити й інші країни Організації договору про колективну безпеку: Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.
Протести в Казахстані: влада Алмати повідомляє про десятки убитих протестувальників

Протести в Казахстані: влада Алмати повідомляє про десятки убитих протестувальників 06.01.2022

У поліції Алмати повідомили про десятки вбитих протестувальників. Напередодні в місті почали антитерористичну операцію. Також по всій країні призупинила роботу банківська система, тривають обмеження доступу до мережі.

No comment: масові протести в Казахстані переросли в сутички із силовиками (05.01.2021) 05.01.2022

Попри відставку уряду і введення режиму надзвичайної ситуації, у Казахстані продовжуються масові протести. Сутички протестувальників з силовиками відбуваються у Таразі, Актау та інших населених пунктах. В Алмати кілька тисяч людей прорвали поліцейські кордони перед мерією. 
У Казахстані демонстранти увірвалися до адміністрацій Алмати та Актобе

У Казахстані демонстранти увірвалися до адміністрацій Алмати та Актобе 05.01.2022

Попри відставку уряду і введення режиму надзвичайної ситуації, у Казахстані продовжуються масові протести. Мітингувальники почали захоплювати будівлі міських адміністрацій в Алмати та Актобе.

Президент Казахстану відправив уряд у відставку на тлі протестів

Президент Казахстану відправив уряд у відставку на тлі протестів 05.01.2022

Тимчасово виконувати обов'язки глави уряду Казахстану буде перший віце-прем'єр Аліхан Смаїлов. У країні кілька днів не вщухають протести через зростання цін на скраплений газ.
У Казахстані розбився військовий літак

У Казахстані розбився військовий літак 13.03.2021

Військовий літак Ан-26 розбився в аеропорту Алмати. Четверо людей загинули, ще двоє перебувають в реанімації.
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