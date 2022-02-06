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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Алмати".
Алмати – колишня столиця Казахстану. Нині місто є важливим фінансово-економічним центром країни. Кількість населення міста перевищує 1,5 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Росія перекинула до Казахстану "миротворчі" сили, які нібито охоронятимуть важливі державні та військові об'єкти та допомагатимуть правоохоронцям країни. Окрім РФ, своїх військових мають відправити й інші країни Організації договору про колективну безпеку: Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.
У поліції Алмати повідомили про десятки вбитих протестувальників. Напередодні в місті почали антитерористичну операцію. Також по всій країні призупинила роботу банківська система, тривають обмеження доступу до мережі.
Попри відставку уряду і введення режиму надзвичайної ситуації, у Казахстані продовжуються масові протести. Сутички протестувальників з силовиками відбуваються у Таразі, Актау та інших населених пунктах. В Алмати кілька тисяч людей прорвали поліцейські кордони перед мерією.