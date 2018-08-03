Акції Tesla підскочили після неоднозначної заяви Маска

Вартість акцій виробника електромобілів Tesla у вівторок, 7 серпня, підскочили на сім відсотків на тлі заяви голови правління Ілона Маска. Він повідомив, що розглядає можливість перетворення компанії, яка зараз є публічною, на приватну. "Думаю зробити Tesla приватною на рівні 420 доларів. Фінансування забезпечено", - написав він у Twitter. Очевидно, бізнесмен мав на увазі 420 доларів за одну акцію компанії.

Після цього вартість акцій Tesla піднялась на сім відсотків, до 367 доларів за одиницю, передає Reuters. За словами Маска, який володіє близько 20 відсотками компанії, він не очікує, що хтось із акціонерів отримає контрольний пакет. "За будь-якого сценарію я не продаватиму (акції. - Ред.)", - написав він. Підприємець сподівається, що усі нинішні інвестори залишаться в Tesla, навіть якщо компанія стане приватною. Для цього може буде створений спеціальний фонд.

Багато хто сумнівається у серйозності цієї заяви Маска, повідомили агенції Reuters і dpa. Сама компанія поки не прокоментувала заяви свого голови правління. Однак, коли Маска запитали, чи серйозні його наміри, він відповів ствердно.

Перед цим видання Financial Times написало, що суверенний фонд національного добробуту Саудівської Аравії з початку року придбав від трьох до п'яти відсотків акцій Tesla. Обсяг інвестицій оцінюється у 1,7-2,9 мільярда доларів. За даними Bloomberg, саудівський фонд став одним з восьми найбільших акціонерів компанії.

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