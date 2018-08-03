 Акції Tesla підскочили після неоднозначної заяви Маска | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2018

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Новини

Акції Tesla підскочили після неоднозначної заяви Маска

Ілон Маск заявив про готовність перетворити Tesla з публічної на приватну компанію. Після цього акції виробника електромобілів різко подорожчали.

Ілон Маск підштовхнув акції Tesla до подорожчання своєю заявою

Ілон Маск підштовхнув акції Tesla до подорожчання своєю заявою

Вартість акцій виробника електромобілів Tesla у вівторок, 7 серпня, підскочили на сім відсотків на тлі заяви голови правління Ілона Маска. Він повідомив, що розглядає можливість перетворення компанії, яка зараз є публічною, на приватну. "Думаю зробити Tesla приватною на рівні 420 доларів. Фінансування забезпечено", - написав він у Twitter. Очевидно, бізнесмен мав на увазі 420 доларів за одну акцію компанії.

Після цього вартість акцій Tesla піднялась на сім відсотків, до 367 доларів за одиницю, передає Reuters. За словами Маска, який володіє близько 20 відсотками компанії, він не очікує, що хтось із акціонерів отримає контрольний пакет. "За будь-якого сценарію я не продаватиму (акції. - Ред.)", - написав він. Підприємець сподівається, що усі нинішні інвестори залишаться в Tesla, навіть якщо компанія стане приватною. Для цього може буде створений спеціальний фонд.

DW.COM

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Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск висунув ідею відкрити фабрику цукерок у контексті заочної суперечки з главою корпорації Berkshire Hathaway Ворреном Баффетом. (06.05.2018)

Багато хто сумнівається у серйозності цієї заяви Маска, повідомили агенції Reuters і dpa. Сама компанія поки не прокоментувала заяви свого голови правління. Однак, коли Маска запитали, чи серйозні його наміри, він відповів ствердно.

Перед цим видання Financial Times написало, що суверенний фонд національного добробуту Саудівської Аравії з початку року придбав від трьох до п'яти відсотків акцій Tesla. Обсяг інвестицій оцінюється у 1,7-2,9 мільярда доларів. За даними Bloomberg, саудівський фонд став одним з восьми найбільших акціонерів компанії.

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  • Старт Falcon Heavy з мису Канаверал, 6 лютого 2018

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

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    Перший старт Falcon Heavy - 6 лютого 2018 року - відклали на кілька годин. Процес запуску з легендарної платформи LC 39-A, з якої в 1969 році відправився на Місяць "Apollo-11", транслювали наживо. Два розгінних блоки Falcon Heavy вдалося успішно посадити. Центральний же прискорювач розбився під час посадки на платформу в океані.

  • Вишнева Tesla Roadster Ілона Маска готується до польоту на Falcon Heavy

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

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  • Вишнева Tesla Roadster із Starman за кермом на земній орбіті

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Starman за кермом Tesla

    За кермо Tesla Roadster інженери SpaceX посадили манекен: Starman в ефектному білому скафандрі "слухатиме" в польоті композиції Девіда Боуї - Life on Mars і Space Oddity.

  • Starman за кермом вишневої Tesla у космосі

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Don't panic!

    Tesla із Starman - не єдиний "спецефект" запуску Falcon Heavy: під час трансляції стало відомо, що до автомобіля поклали книгу Дугласа Адамса "Путівник по Галактиці для космотуристів", табличку "Don't panic!" ("Не панікуй"), рушника, пристрій Arch, а також кілька романів Айзека Азімова. Зробили це, за словами Маска, щоби зберегти людські знання на випадок міжпланетних подорожей.

  • Старт Falcon Heavy 6 лютого 2018 року

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Конкурент NASA?

    Наразі SpaceX - серед найуспішніших космічних компаній світу. За словами експертів, вдале тестування Falcon Heavy дозволить суттєво знизити вартість польотів і виводити на орбіту значно важчі супутники. Водночас, обіцяних раніше пілотоних запусків Falcon Heavy - не буде.

  • Концепт BFR, який доставлятиме людей на Марс

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Майбутнє: "Big Fucking Rocket"

    У вересні 2017 Маск презентував нову розробку SpaceX, яка має використовуватися вже не як космічна вантажівка, а засіб для подорожей на Місяць та Марс - Big Falcon Rocket (BFR), яку під час її презентації Ілон Маск жартома розшифрував як "Big Fucking Rocket". Поки що інженери SpaceX виготовили лише паливний бак до цього апарата, хоча відправити людину на Марс Маск пообіцяв уже в 2024 році.

    Автор: Ганна Бєднова


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Маск обіцяє покатати всіх охочих швидкісним тунелем (14.05.2018)

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