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Айварас Абромавичус

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Айварас Абромавичус".

Литовець Айварас Абромавичус обіймав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі України з 2014 до 2016 року. Для роботи в українському уряді йому довелось отримати українське громадянство. У минулому Айварас Абромавичус був підприємцем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Юрія Гусєва призначено новим керівником Укроборонпрому

Юрія Гусєва призначено новим керівником "Укроборонпрому" 03.12.2020

Володимир Зеленський призначив колишнього голову Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва новим генеральним директором держконцерну "Укроборонпром".
Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора Укроборонпрому

Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому" 06.10.2020

Указами президента України Володимира Зеленського Айвараса Абромавичуса звільнено з посади гендиректора "Укроборонпрому", а на його місце тимчасово призначено Ігоря Фоменка.
Рік Абромавичуса в Укроборонпромі: що вдалося, а що ні

Рік Абромавичуса в "Укроборонпромі": що вдалося, а що ні 11.09.2020

Айварас Абромавичус очолив "Укроборонпром" на тлі обіцянок побороти корупцію та докорінно реформувати державний концерн. Що із цього вдалося?
Як українські Руслани та Мрія допомагають проти коронавірусу (відео)

Як українські "Руслани" та "Мрія" допомагають проти коронавірусу (відео) 15.04.2020

Українські літаки АН-124 "Руслан" та АН-225 "Мрія" стали найбільш затребуваними під час пандемії COVID-19. Нині у закордонних відрядженнях перебувають майже 200 "антонівських" пілотів та техніків. Репортаж DW.

Українські "Руслани" та "Мрія" завалені замовленнями через коронавірус (14.04.2020) 14.04.2020

Українські літаки АН-124 "Руслан" та АН-225 "Мрія" стали найбільш затребуваними під час пандемії COVID-19. Нині у закордонних відрядженнях перебувають майже 200 "антонівських" пілотів та техніків. Це приблизно 10 екіпажів. З пілотами одного з них поспілкувалася DW.
Мустафа Найєм став заступником Абромавичуса в Укроборонпромі

Мустафа Найєм став заступником Абромавичуса в "Укроборонпромі" 21.11.2019

У держконцерні "Укроборонпром" Мустафа Найєм відповідатиме за зв'язки з органами державної влади.

Абромавичус про "Укроборонпром": складні та брудні справи - це мій драйв (18.09.2019) 18.09.2019

Крейсер "Україна" продадуть, частину підприємств "Укроборонпрому" ліквідують, а борги з заробітної плати - виплатять. Про це та інше Айварас Абромавичус розповів у ексклюзивному інтерв'ю DW.

Абромавичус про Укроборонпром: погроз не було, поки лише психологічний тиск (відео)

Абромавичус про "Укроборонпром": погроз не було, поки лише психологічний тиск (відео) 18.09.2019

Крейсер "Україна" продадуть, частину підприємств "Укроборонпрому" ліквідують, а борги з заробітної плати виплатять. Про це та інше гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Зеленський призначив Абромавичуса гендиректором Укроборонпрому

Зеленський призначив Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрому" 30.08.2019

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерального директора "Укроборонпрому" Павла Букіна та призначив на його місце колишнього міністра економіки Айвараса Абромавичуса.
Абромавичус стане членом наглядової ради Укроборонпрому

Абромавичус стане членом наглядової ради "Укроборонпрому" 12.06.2019

Екс-міністра економіки Айвараса Абромавичуса призначено членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".
Команда Зеленського: хто всі ці люди? (відео)

Команда Зеленського: хто всі ці люди? (відео) 18.04.2019

Володимиру Зеленському не раз дорікали відсутністю команди. Нині з ним співпрацюють колишні урядовці, юристи та медійники. Не виключено, що у разі перемоги Зеленського ці люди опиняться у владі. Яка вона - команда Зе?

ЗеРадники: хто увійшов у команду Зеленського? (17.04.2019) 17.04.2019

Володимиру Зеленському не раз дорікали відсутністю команди. Проте нині з ним співпрацюють колишні урядовці, юристи та медійники. Не виключено, що у разі перемоги Зеленського частина з них перебереться до владних кабінетів. Хто ці люди?
Абромавичус: Зеленський - червона картка старим політикам

Абромавичус: Зеленський - червона картка старим політикам 25.03.2019

Екс-міністр економіки Айварас Абромавичус в інтерв'ю DW заявив, що Петро Порошенко не заслуговує на другий президентський термін, і пояснив, яку підтримку надає кандидату Володимиру Зеленському.
В групу радників Зеленського входять екс-міністри та народний депутат Лещенко

В групу радників Зеленського входять екс-міністри та народний депутат Лещенко 23.03.2019

До групи радників кандидата в президенти України Володимира Зеленського входять четверо осіб, серед них - двоє екс-міністрів та нардеп-журналіст Лещенко.

Їх гучно пішли: 5 топ-відставок в Україні

Їх гучно "пішли": 5 топ-відставок в Україні 08.06.2018

Міністр фінансів України Олександр Данилюк - не перший у "постмайданний" час, хто втрачає посаду зі скандалом. DW зібрала п’ятірку топ-посадовців, які пішли, як вони кажуть, через тиск та нарікання на корупцію.
Скандальний народний депутат повернувся у керівництво фракції БПП

Скандальний народний депутат повернувся у керівництво фракції БПП 12.05.2016

Ігор Кононенко, який склав повноваження заступника голови президентської фракції у парламенті після того, як спалахнув скандал з обвинуваченнями у його бік Айвараса Абромавичуса, повернувся на посаду.
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