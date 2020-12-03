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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Айварас Абромавичус".
Литовець Айварас Абромавичус обіймав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі України з 2014 до 2016 року. Для роботи в українському уряді йому довелось отримати українське громадянство. У минулому Айварас Абромавичус був підприємцем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Українські літаки АН-124 "Руслан" та АН-225 "Мрія" стали найбільш затребуваними під час пандемії COVID-19. Нині у закордонних відрядженнях перебувають майже 200 "антонівських" пілотів та техніків. Це приблизно 10 екіпажів. З пілотами одного з них поспілкувалася DW.
Крейсер "Україна" продадуть, частину підприємств "Укроборонпрому" ліквідують, а борги з заробітної плати виплатять. Про це та інше гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Володимиру Зеленському не раз дорікали відсутністю команди. Проте нині з ним співпрацюють колишні урядовці, юристи та медійники. Не виключено, що у разі перемоги Зеленського частина з них перебереться до владних кабінетів. Хто ці люди?