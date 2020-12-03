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Литовець Айварас Абромавичус обіймав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі України з 2014 до 2016 року. Для роботи в українському уряді йому довелось отримати українське громадянство. У минулому Айварас Абромавичус був підприємцем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.