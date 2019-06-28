 Аеропорт ″Бориспіль″: чи готовий він приймати більше лоукостерів? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.07.2019

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Політика й суспільство

Аеропорт "Бориспіль": чи готовий він приймати більше лоукостерів? (відео)

Завдяки безвізу між Україною та ЄС суттєво зріс пасажиропотік. Чи справляються з цим головні повітряні ворота України та як ведеться лоукостерам і пасажирам у "Борисполі" - з’ясовувала DW.

Ukraine Boryspil International airport in Kiew (Getty Images/AFP/S. Supinsky)

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" - державне підприємство, яке, за даними уряду, є одним з найуспішніших в країні. Водночас, саме тому, що "Борисполем" керують чиновники, головне летовище країни роками критикують: як за монополізм на ринку наземного обслуговування та корупцію, так і за великі проблеми з пунктуальністю рейсів. Хоча за останні 5 років ситуація відчутно стала кращою. І нинішнє керівництво "Борисполя" заявляє, що весь чистий прибуток за минулий рік - а це приблизно два мільярди гривень - повністю пішов на програми розвитку. 

 

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