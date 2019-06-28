Аеропорт "Бориспіль": чи готовий він приймати більше лоукостерів? (відео)

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" - державне підприємство, яке, за даними уряду, є одним з найуспішніших в країні. Водночас, саме тому, що "Борисполем" керують чиновники, головне летовище країни роками критикують: як за монополізм на ринку наземного обслуговування та корупцію, так і за великі проблеми з пунктуальністю рейсів. Хоча за останні 5 років ситуація відчутно стала кращою. І нинішнє керівництво "Борисполя" заявляє, що весь чистий прибуток за минулий рік - а це приблизно два мільярди гривень - повністю пішов на програми розвитку.