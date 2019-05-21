Адміністрація Зе: як команда Зеленського поділила місця на Банковій

"Ми принципово не ділимо посади до затвердження результатів", - запевняв журналістів політтехнолог штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков у виборчу ніч 21 квітня. Інтрига щодо розподілу сфер впливу всередині команди новообраного президента трималась іще рівно місяць - лише ввечері вівторка, 21 травня, з'явились перші укази нового глави держави щодо призначень в адміністрації.

Сам Разумков, до речі, посади поки що не отримав. Утім, більшість нових кервників Адміністрації президента (АП) супроводжували Зеленського впродовж усієї виборчої кампанії.

Від Ющенка до Януковича

Наприклад, новопризначений глава АП Андрій Богдан стверджує, що саме він вперше запропонував Володимиру Зеленському йти в політику. Сталося це, за його словами, ще в 2016 році - тоді Богдан вже був адвокатом олігарха Ігора Коломойського, захищав в суді лідера партії "Укроп" Геннадія Корбана і встиг зі скандалом вилетіти з кандидатських списків "Блоку Петра Порошенка".

Голову АП Андрія Богдана називають адвокатом українського олігарха Ігоря Коломойського

Львів'янин Андрій Богдан переїхав до Києва в 2001 році і з того часу чергував адвокатську практику з роботою в судах і державних органах. Як юрист він представляв інтереси уряду Юлії Тимошенко у суперечці з Віктором Пінчуком навколо Нікопольского заводу феросплавів, захищав екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка від звинувачень у незаконному роздаванні нагородної зброї та балотувався до Верховної Ради за списками "Нашої України - Народної самооборони" екс-президента Віктора Ющенка.

Адвокат з-під люстрації

Та 2010 року, після перемоги на виборах президента Віктора Януковича, Богдан отримав посаду в уряді Миколи Азарова - спочатку заступника міністра Кабінету міністрів, а потім - урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики. Після Євромайдану його звільнили з Кабміну, а восени 2014 року посада уповноваженого потрапила під закон про очищення влади.

Здавалося б, згідно з ним Андрій Богдан не може обіймати державні посади до 2024 року. Однак сам він стверджує, що робота на посаді глави АП не є державною службою, а тому закон про люстрацію, мовляв, на неї не поширюється.

Із цим не погоджуєтся екс-директорка Департаменту з питань люстрації мін'юсту Тетяна Козаченко. "Посада глави АП в законі про очищення влади записана чорним по білому. Те, що указ про його призначення підготували, можливо, помилка, але він ставить під легітимність усі подальші дії керівника адміністрації, наносить удар по репутації президента і може бути оскаржений через суд", - пояснює вона.

"Квартал" на Банковій

Володимир Зеленський неодноразово обіцяв перенести Адміністрацію президента з будинку на вулиці Банковій у Києві у новий "прозорий" офіс. А поки що в центрі Києва всередині урядового кварталу з'являється ще й "Квартал 95", адже до нової АП потрапили одразу кілька партнерів президента по шоу-бізнесу.

Так, першим заступником Андрія Богдана призначено Сергія Трофімова - виконавчого продюсера студії "Квартал 95", заступниками - сценариста Юрія Костюка та засновника медіапродакшна Кирила Тимошенка.

До АП потрапили одразу кілька партнерів Володимира Зеленського по "Кварталу 95"

Для свого найкращого друга та бізнес партнера, директора студії "Квартал 95" Сергія Шефіра Володимир Зеленський зберіг місце першого помічника президента. Шефіра вважали одним з претендентів на посаду глави АП. "Юридично я не підкований - лише на рівні бізнесу. На людському рівні домовитися конструктивно зможу", - відповідав він в інтерв'ю виданню theБабель. Своїм головним завданням в політиці він назвав "допомогти Зеленському залишитися людиною".

Перші помилки і конфлікти

У перших призначеннях Володимира Зеленського не обійшлося без помилки. У вівторок ввечері на сайті президента з'явився указ про призначенння заступницею глави АП Олени Дзеркаль - нині заступниці міністра закордонних справ. Утім, на ранок документ прибрали, а кілька ЗМІ із посиланнями на джерела повідомили, що Зеркаль відмовилась від посади. Офіційних пояснень від АП щодо цього досі немає, як і іншої кандидатури на посаду керівника зовнішньополітичного блоку.

Ще одним заступником глави АП із досвідом в органах влади став Руслан Рябошапка - колишній співробітник Національного агенства із запобігання корупції (НАЗК), який в штабі Зеленського відповідав за антикорупційну та правоохоронну політику. На початку травня він після перших зутсрічей команди Зеленського із лідерами ЄС наполягав на терміновому поверненні до кримінального кодексу статті про відповідальність за незаконне збагачення.

Тим часом АП вже вступила в перший конфлікт із Верховною Радою через подання проекту змін виборчого законодавства, яке усупереч правилам вніс до парламенту Андрій Богдан. Натомість офіційним представником глави держави в парламенті напередодні призначили Руслана Стефанчука - головного ідеолога передвиборчого штабу Зеленського, який під час кампанії неодноразово наголошував на планах щодо розширення народовладдя та зняття президентської і депутатської недоторканності. І саме він мав вносити подання.