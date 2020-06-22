Адвокат родичів у справі MH17: У Гаазі судять конкретних осіб, а не Росію

У Нідерландах добігає до завершення другий блок попередніх слухань у процесі про збитий в липні 2014 року над Донбасом пасажирський лайнер авіакомпанії Malaysia Airlines. Процес розпочався в березні. Суд заочно розглядає справу трьох росіян і одного українця, яких слідство вважає головними причетними до постачання з Росії та застосування зенітно-ракетного комплексу "Бук". Москва заперечує свою причетність до катастрофи.

За процесом в Окружному суді Гааги, що засідає у комплексі поблизу аеропорту Амстердама, стежить зі США адвокат Джеррі Скіннер. Він представляє інтереси декількох десятків родичів загиблих у позові проти Росії в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). DW поговорила з ним про попередні підсумки слухань, стратегії адвокатів одного з підсудних і значення процесу для позову проти Росії в ЄСПЛ.

DW: Суд у справі про збитий "Боїнг" багато в чому непересічний. Наскільки процес поки виправдовує пов'язані з ним очікування?

Джеррі Скіннер: І так, і ні. Так, тому що докази, які поки обговорювалися, але ще не були представлені (оскільки ми все ще перебуваємо на початковій стадії кримінального процесу), цінні. Був показаний масштаб картини, того, що, ймовірно, відбувалося, коли був збитий літак, що виконував рейс MH17. В майбутньому будуть представлені докази. Також була показана глибина розслідування, проведеного міжнародною слідчою групою JIT і владою Нідерландів.

Негативний бік стосується структури суду. Є чотири особи, які були єдиними, хто брав участь у тих подіях. Очевидно, що є більш високопоставлені представники російської влади, військові й цивільні, які мусили мати до цього стосунок. Їх не судитимуть. Усі питання про відповідальність Російської Федерації за дії, які чинили її військові та політичні актори, не розглядатимуться в цьому суді. Це не процес, в якому сім'ї загиблих виступають проти Росії, це процес сімей проти цих чотирьох. Але потрібно ще й довести, що це були дії, скоєні за допомогою влади російської держави. Гадаю, всі родини хочуть, щоб це відбулося, але це попереду, поки що процес не про це.

Лише одного підсудного, росіянина Олега Пулатова, в суді представляють адвокати. Як Ви оцінили б стратегію?

Судячи з озвучених доказів, пан Пулатов був присутній на місці пуску ракети як представник "ДНР", хоча, фактично, його відрядили туди як представника російської влади. Решта відігравали активнішу роль - Леонід Харченко відповідав за те, щоб доставити ЗРК "Бук" у потрібне місце, у Сергія Дубинського була більш високопоставлена посада, з ним узгоджували все, що відбувалося на місці, а Ігор Гіркин був прямою ланкою, що пов'язувала з Росією, з ГРУ або іншою спецслужбою, яку він тоді представляв.

Адвокат Джеррі Скіннер

Можна припустити, що Пулатов, ймовірно, дещо знав про те, хто яке завдання виконував. Можливо, стратегія захисту полягає в тому, що для представлення свого спільного бачення справи використовується конкретний випадок Пулатова, хоча сам він, навіть якби був присутній у залі, міг би відповісти на меншу кількість запитань, ніж будь-хто з інших обвинувачених.

Які ще головні попередні підсумки Ви б підвели?

Початок процесу можна порівняти з поєдинком, коли два боксери-важковаговики виходять на ринг, придивляються один до одного, але ніхто нічого не домагається. Єдиний виняток - коли представники Пулатова почали виступати, було видно, як важливо було нідерландським суддям гарантувати справедливість і неупередженість. У березні, як тільки представники росіянина сказали, що у них замало часу для підготовки, все заплановане відклали.

У червні ситуація трохи змінилася. Сторона обвинувачення представила детальну інформацію про розслідування. Стало зрозуміло, що у неї набагато більше даних, ніж вказувалося раніше. Це все можна оцінити позитивно. Якщо говорити про негативні аспекти, то головною темою виступу представника Пулатова було те, що їм потрібно більше часу для підготовки. Хоча з часу катастрофи минуло шість років, і з усіх аспектів у всіх удосталь інформації. Але нідерландці демонструють терплячість.

Ви чули про можливий сценарій, за якого процес можуть розділити на чотири або на дві частини, відокремивши Пулатова від інших, щоб уникнути затримок?

Якщо розділити справу на частини, є певна частина загальних доказів. Але оскільки кожна частина - окреме провадження, докази потрібно буде представляти чотири або два рази. Тобто оголошеною метою може бути не допустити уповільнення процесу, але станеться якраз протилежне.

Ви представляєте родичів жертв у позові проти Росії в ЄСПЛ. Чи була на процесі в Нідерландах озвучена якась важлива для Вас інформація?

Звичайно, є практичний бік. Через рік після катастрофи ми подали позов до ЄСПЛ. Тоді багато доказів були доступні в інтернеті, приміром, перехоплені телефонні розмови, фотографії, в тому числі знайдених частин ракети. Все це було доступним, ми це отримали, показали експертам і додали до позову. Коли було ухвалено рішення про процес в Нідерландах, всі матеріали JIT стали частиною кримінальної справи й недоступними для нас. Тож нам потрібно чекати, поки нідерландські слідчі використають їх під час суду, і тоді матеріали стануть публічними. Тоді ми зможемо отримати свідчення свідків, додаткові заяви, перехоплені телефонні розмови. Наскільки я розумію, їх дуже багато, і ми хочемо отримати їх усі.

Коли є кримінальна справа і цивільна справа, то цивільна справа завжди виступає в ролі "меншого брата", а ті, хто веде кримінальну справу, завжди неохоче діляться інформацією. На жаль, у цій ситуації звинувачення проти держави висуває "менший брат". Вагомим залишається питання, чи вдасться нам узгодити те, щоб набагато більше матеріалу виявилося в публічному доступі. Я сподіваюся, це станеться.

Тобто на розгляд Вашої цивільної справи може піти ще більше часу, ніж на розгляд кримінальної?

Можливо, але не обов'язково. Цивільний суд, в який ми звернулися, затвердив свій план. У мене склалося враження, що суд вважає надані нами докази достатніми для перевірки. Затримати нашу справу може не кримінальний процес в Амстердамі, а той факт, що Канада, Україна й Нідерланди приєдналися до нашої справи як учасники, що підтримують родини загиблих. Тож з ними потрібно консультуватися.

На якому етапі зараз розгляд поданого Вами позову до ЄСПЛ?

Після подання заяви у 2015 році ми три роки передавали докази. Потім суд офіційно поінформував російську сторону. РФ отримала час на відповідь і відповіла у вересні 2018 року - попросили більше часу й отримали його. Навесні 2019 Росія надала свої зауваження, прокоментувала докази. Потім ми отримали час для відповіді й готуємо її до вересня цього року.

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Ми не вважаємо, що російські зауваження були чимось, чого ми ще не бачили. Тобто Росія не змінює озвучену раніше позицію. Після нашої відповіді суд має скласти графік розгляду справи. Я припускаю, що він вирішить скликати Велику палату, що складається з 30 суддів із різних країн. Тобто якщо початок процесу буде призначено на вересень 2021 - це був би оптимістичний сценарій.

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