 Адвокат родичів у справі MH17: У Гаазі судять конкретних осіб, а не Росію | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 02.07.2020

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Світ

Адвокат родичів у справі MH17: У Гаазі судять конкретних осіб, а не Росію

У Нідерландах триває другий блок слухань у справі про збитий над Донбасом літак, що виконував рейс MH17. DW поговорила з адвокатом Джеррі Скіннером, який представляє сім'ї загиблих в іншому суді - ЄСПЛ.

Справа MH17

У Нідерландах добігає до завершення другий блок попередніх слухань у процесі про збитий в липні 2014 року над Донбасом пасажирський лайнер авіакомпанії Malaysia Airlines. Процес розпочався в березні. Суд заочно розглядає справу трьох росіян і одного українця, яких слідство вважає головними причетними до постачання з Росії та застосування зенітно-ракетного комплексу "Бук". Москва заперечує свою причетність до катастрофи.

За процесом в Окружному суді Гааги, що засідає у комплексі поблизу аеропорту Амстердама, стежить зі США адвокат Джеррі Скіннер. Він представляє інтереси декількох десятків родичів загиблих у позові проти Росії в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). DW поговорила з ним про попередні підсумки слухань, стратегії адвокатів одного з підсудних і значення процесу для позову проти Росії в ЄСПЛ.

DW: Суд у справі про збитий "Боїнг" багато в чому непересічний. Наскільки процес поки виправдовує пов'язані з ним очікування?

Джеррі Скіннер: І так, і ні. Так, тому що докази, які поки обговорювалися, але ще не були представлені (оскільки ми все ще перебуваємо на початковій стадії кримінального процесу), цінні. Був показаний масштаб картини, того, що, ймовірно, відбувалося, коли був збитий літак, що виконував рейс MH17. В майбутньому будуть представлені докази. Також була показана глибина розслідування, проведеного міжнародною слідчою групою JIT і владою Нідерландів.

Негативний бік стосується структури суду. Є чотири особи, які були єдиними, хто брав участь у тих подіях. Очевидно, що є більш високопоставлені представники російської влади, військові й цивільні, які мусили мати до цього стосунок. Їх не судитимуть. Усі питання про відповідальність Російської Федерації за дії, які чинили її військові та політичні актори, не розглядатимуться в цьому суді. Це не процес, в якому сім'ї загиблих виступають проти Росії, це процес сімей проти цих чотирьох. Але потрібно ще й довести, що це були дії, скоєні за допомогою влади російської держави. Гадаю, всі родини хочуть, щоб це відбулося, але це попереду, поки що процес не про це.

Лише одного підсудного, росіянина Олега Пулатова, в суді представляють адвокати. Як Ви оцінили б стратегію?

Судячи з озвучених доказів, пан Пулатов був присутній на місці пуску ракети як представник "ДНР", хоча, фактично, його відрядили туди як представника російської влади. Решта відігравали активнішу роль - Леонід Харченко відповідав за те, щоб доставити ЗРК "Бук" у потрібне місце, у Сергія Дубинського була більш високопоставлена посада, з ним узгоджували все, що відбувалося на місці, а Ігор Гіркин був прямою ланкою, що пов'язувала з Росією, з ГРУ або іншою спецслужбою, яку він тоді представляв.

Адвокат Джеррі Скіннер

Адвокат Джеррі Скіннер

Можна припустити, що Пулатов, ймовірно, дещо знав про те, хто яке завдання виконував. Можливо, стратегія захисту полягає в тому, що для представлення свого спільного бачення справи використовується конкретний випадок Пулатова, хоча сам він, навіть якби був присутній у залі, міг би відповісти на меншу кількість запитань, ніж будь-хто з інших обвинувачених.

Які ще головні попередні підсумки Ви б підвели?

Початок процесу можна порівняти з поєдинком, коли два боксери-важковаговики виходять на ринг, придивляються один до одного, але ніхто нічого не домагається. Єдиний виняток - коли представники Пулатова почали виступати, було видно, як важливо було нідерландським суддям гарантувати справедливість і неупередженість. У березні, як тільки представники росіянина сказали, що у них замало часу для підготовки, все заплановане відклали.

У червні ситуація трохи змінилася. Сторона обвинувачення представила детальну інформацію про розслідування. Стало зрозуміло, що у неї набагато більше даних, ніж вказувалося раніше. Це все можна оцінити позитивно. Якщо говорити про негативні аспекти, то головною темою виступу представника Пулатова було те, що їм потрібно більше часу для підготовки. Хоча з часу катастрофи минуло шість років, і з усіх аспектів у всіх удосталь інформації. Але нідерландці демонструють терплячість.

Ви чули про можливий сценарій, за якого процес можуть розділити на чотири або на дві частини, відокремивши Пулатова від інших, щоб уникнути затримок?

Якщо розділити справу на частини, є певна частина загальних доказів. Але оскільки кожна частина - окреме провадження, докази потрібно буде представляти чотири або два рази. Тобто оголошеною метою може бути не допустити уповільнення процесу, але станеться якраз протилежне.

Ви представляєте родичів жертв у позові проти Росії в ЄСПЛ. Чи була на процесі в Нідерландах озвучена якась важлива для Вас інформація?

Звичайно, є практичний бік. Через рік після катастрофи ми подали позов до ЄСПЛ. Тоді багато доказів були доступні в інтернеті, приміром, перехоплені телефонні розмови, фотографії, в тому числі знайдених частин ракети. Все це було доступним, ми це отримали, показали експертам і додали до позову. Коли було ухвалено рішення про процес в Нідерландах, всі матеріали JIT стали частиною кримінальної справи й недоступними для нас. Тож нам потрібно чекати, поки нідерландські слідчі використають їх під час суду, і тоді матеріали стануть публічними. Тоді ми зможемо отримати свідчення свідків, додаткові заяви, перехоплені телефонні розмови. Наскільки я розумію, їх дуже багато, і ми хочемо отримати їх усі.

Коли є кримінальна справа і цивільна справа, то цивільна справа завжди виступає в ролі "меншого брата", а ті, хто веде кримінальну справу, завжди неохоче діляться інформацією. На жаль, у цій ситуації звинувачення проти держави висуває "менший брат". Вагомим залишається питання, чи вдасться нам узгодити те, щоб набагато більше матеріалу виявилося в публічному доступі. Я сподіваюся, це станеться.

Тобто на розгляд Вашої цивільної справи може піти ще більше часу, ніж на розгляд кримінальної?

Можливо, але не обов'язково. Цивільний суд, в який ми звернулися, затвердив свій план. У мене склалося враження, що суд вважає надані нами докази достатніми для перевірки. Затримати нашу справу може не кримінальний процес в Амстердамі, а той факт, що Канада, Україна й Нідерланди приєдналися до нашої справи як учасники, що підтримують родини загиблих. Тож з ними потрібно консультуватися.

На якому етапі зараз розгляд поданого Вами позову до ЄСПЛ?

Після подання заяви у 2015 році ми три роки передавали докази. Потім суд офіційно поінформував російську сторону. РФ отримала час на відповідь і відповіла у вересні 2018 року - попросили більше часу й отримали його. Навесні 2019 Росія надала свої зауваження, прокоментувала докази. Потім ми отримали час для відповіді й готуємо її до вересня цього року.

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Ми не вважаємо, що російські зауваження були чимось, чого ми ще не бачили. Тобто Росія не змінює озвучену раніше позицію. Після нашої відповіді суд має скласти графік розгляду справи. Я припускаю, що він вирішить скликати Велику палату, що складається з 30 суддів із різних країн. Тобто якщо початок процесу буде призначено на вересень 2021 - це був би оптимістичний сценарій.

Дивитись відео 00:47

"Бук", який збив MH17, не міг опинитися на Донбасі без дозволу Путіна - адвокат родичів (10.03.2020)

  • Фрагмент ракети з ЗРК Бук, продемонстрований слідчими JIT

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Докази слідчих

    Розслідування показало, що Boeing збили ракетою серії 9М38, що використовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установку доправили з Росії й запустили з території, на той час підконтрольної бойовикам самопроголошеної "ДНР". Фрагменти ракети серії "Бук" було знайдено як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.

  • Рештки ракети ЗРК Бук, що збила Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Унікальний номер двигуна ракети, що збила Boeing

    За версією Міжнародної слідчої групи, Boeing збили з російської установки "Бук", записаної на 53-тю зенітно-ракетну бригаду з Курська. Серійний номер двигуна ракети 8869032, він був виготовлений на збройному заводі у підмосковному Долгопрудному в 1986 році. Міноборони РФ стверджує, що ракета перебувала на балансі української армії.

  • Реконструйований Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Реконструйований Boeing

    17 липня 2014 року літак, що здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, зазнав катастрофи у небі над Донбасом. Слідчі реконструювали носову частину збитого ліката: уламки лайнера закріпили на спеціально виготовленому каркасі, що повторив форми Boeing 777-200. Мета реконструкції - встановити перебіг катастрофи: кут, під яким ракета поцілила у лайнер, і подальше руйнування літака.

  • ЗРК Бук

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Маршрут "Бука"

    Слідчі стверджують, що встановили маршрут ЗРК "Бук" на територію України, а також його шлях назад до РФ. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на схід України, а пізніше його повернули до РФ на білому тягачі марки Volvo. Автори Bellingcat також стверджують, що встановили точний номер російської установки "Бук", поміченої на території України - 332.

  • Колишній міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков)

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    На лаві підсудних має опинитися Ігор Стрєлков-Гіркін

    Серед офіційно оголошених обвинувачених - троє росіян, зокрема, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Слідчі вважають, що на момент катастрофи Гіркін-Стрєлков обіймав головну військову посаду в самопроголошеній "ДНР".

  • Генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), відставний офіцер ГРУ армії Росії

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Хмурий: заступнк Гіркіна на момент катастрофи MH17

    Другий обвинувачений - генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), офіцер головного розвідувального управління (ГРУ) армії Росії у відставці. Звинувачення на свою адресу Дубінський відкидає, стверджуючи, що під час падіння MH17 очолював службу контррозвідки у самопроголошеній "ДНР" і не міг мати стосунок до наказу збити літак.

  • Олег Пулатов, третій обвинувачений у збитті Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Третій обвинувачений у причетності до падіння малайзійського Boeing

    Полковник ГРУ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") був у підпорядкуванні Дубінського. Російська "Новая газета" з посиланням на слідчих стверджує, що в день атаки на MH17 Пулатов супроводжував "Бук" і в момент запуску ракети перебував поряд із установкою.

  • Обвинувачений у справі про збиття MH17 громадянин України Леонід Харченко (позивний Крот)

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Доброволець "Крот"

    Останній офіційний фігурант обвинувачення - громадянин України Леонід Харченко з позивним "Крот". Він - єдиний непрофесійний військовий серед обвинувачених. Слідчі вважають, що Харченко підпорядковувався Пулатову. За даними JIT, Харченко і Пулатов супроводжували установку "Бук" до району, звідки було здійснено постріл.

  • П'ятий підозрюваний у справі щодо катастрофи MH17 Володимир Цемах

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    П'ятий підозрюваний - українець Володимир Цемах

    Влада Нідерландів вважає п'ятим підозрюваним колишнього командира підрозділу ППО у Сніжному Володимира Цемаха. Офіційно обвинувачення йому не пред'явлено. У 2019 році Цемаха під час таємної операції затримали на території, підкотрольній самопроголошеній "ДНР", потому влада України передала його Росії в рамках обміну полоненими. Цемах повернувся до сепаратистів. Київ оголосив його у розшук.

  • Помічник президента РФ Владислав Сурков - фігурант кримінальної справи про збиття Boeing 777 у небі над Україною

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Найбільш високопоставлений фігурант - Владислав Сурков

    Слідство у 2019 році виклало в публічний доступ величезну кількість перехоплених телефонних розмов, які вважає важливими у контексті справи про збиття MH17. Один із тих, чиї перемови виявились перехопленими, - помічник президента РФ Владислав Сурков, як стверджують слідчі.

  • На місці катастрофи малайзійського літака

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Версії з Росії: російський "Первый канал" визнав фейк про винищувач

    У листопаді 2014 року російський "Первый канал" показав "сенсаційне" фото винищувача в районі MH17. Але за даними радарів, поблизу не було повітряних суден, здатних збити Boeing. Наприкінці 2019 року в інтерв'ю часопису New Yorker голова "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що на російському телебаченні "припустилися помилки".

  • Місце катастрофи Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Росія і надалі звинувачує Україну

    Міноборони Росії наполягає на тому, що жодні ЗРК "Бук" не перетинали кордон з Україною. Виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - посилається на власне розслідування, за яким ракету було запущено з підконтрольною Києву точки. Президент РФ Володимир Путін заявив, що визнає висновки міжнародної слідчої групи тільки тоді, коли Росія отримає повний доступ до розслідування.

  • Іграшки на місці падіння MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Слідство у справі MH17 завершено, справу частково передано до суду

    За п'ять років після трагерії, влітку 2019 року, Міжнародна слідча група заявила, що розслідування добігає кінця, а матеріали буде передано до окружного суду Гааги. Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде не за міжнародним, а за національним законодавством. Більшість серед 298 пасажирів літака була громадянами Нідерландів.

  • Судовий комплекс, розташований неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Суд у справі MH17 відбудеться неподалік аеропорту Схіпхол

    Кримінальний процес у справі про катастрофу Boeing здійснюватиме судова колегія окружного суду Гааги. Через значний публічний резонанс самі засідання відбудуться у судовому комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама.

  • Зала, де проходитиме судове засідання

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Суд у справі MH17: тут сидітимуть прокурор, судді й, можливо, обвинувачені

    Ще до початку процесу журналістам показали залу, де проходитимуть слухання суду. На всіх охочих місць не вистачить, тож вирішили організувати пряму трансляцію із зали суду - нідерландською та англійською мовами.

  • Піт Плуг очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Родичі загиблих сподіваються на справедливість

    Родичам загиблих виділили спеціальне місце - як у залі суду, так і за її межами, щоби вони могли спостерігати за процесом. "Я ходитиму на всі засідання суду від самого початку. Хочу знати, хто у цьому винен," - заявив в інтерв'ю DW нідерландець Піт Плуг, який очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата.

    Автор: Михайло Бушуєв


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