Адвокат потерпілих у справі MH17: Гадаю, ми почуємо в суді прізвище Путіна

Паралельно із судовим процесом у Нідерландах, який розпочався в понеділок, 9 березня, за обвинуваченням трьох росіян і одного українця у збитті літака рейсу MH17 влітку 2014 року в небі над Донбасом, адвокат Джеррі Скіннер подав від імені 40 сімей родичів жертв позов до Європейського суду з прав людини проти Росії та її президента Володимира Путіна. Потерпілі вимагають 330 мільйонів доларів компенсації від Росії. Скіннер відомий тим, що свого часу домігся виплати урядом Лівії компенсації за підрив літака у небі над шотландським Локербі.

Deutsche Welle: Пане Скіннер, яке у Вас перше враження від процесу?

Найцікавіше у перший день засідань було почути, через які перепони їм (прокурорам - Ред.) довелося пройти, щоби вручити обвинуваченим повістки до суду. І про те, наскільки Росія намагалася ускладнити це все - ставила перепони, гальмувала. Думаю, і сам процес займе чимало часу.

Адвокат Джеррі Скіннер представляє інетерси родичів загиблих пасажирів рейсу МН17 у цивільному процесі проти Росії щодо компенсацій

Ви стали відомим своєю участю у судовому процесі щодо вибуху американського літака у грудні 1988 року у небі над шотландським містом Локербі. Що спільного було у тому процесі з нинішнім? Чим він складніший або простіший (2001-го року у Нідерландах за організацію теракту було засуджено до довічного ув’язнення співробітника лівійської розвідки. - Ред.)?

В обох випадках люди загинули на висоті 30 тисяч футів, докази розсіяні на значній території. Багато чого в обох випадках було за лаштунками, таємно. Цим вони дуже схожі. Доведеться, напевно, заслухати багатьох свідків щодо кожного пункту, зібрати всі факти, що займе багато часу. Як і в Локербі, тут є багато свідчень. Відрізняється те, що шотландський уряд долучив до кримінального процесу також і все інше, що висувалося проти лівійців (Включно із цивільними позовами. - Ред.). Натомість уряд Нідерландів відмовився долучати до процесу цивільні позови, дипломатичні процедури, тиск сімей жертв. Це - винятково кримінальний судовий процес у Нідерландах. Схоже, вони не зацікавлені, щоб хтось об’єднувався для максимального тиску на Росію, аби вона співпрацювала, видала обвинувачених, визнала провину. Тому цивільні процеси і дипломатичні процедури йдуть окремо. Це саме особливість нідерландського підходу.

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Наскільки я знаю, 84 потерпілих подали позови з вимогою виплати компенсацій. Чому не всі? Це настільки складно?

Йдеться про компенсації у кримінальному процесі. Якщо їх присудять, це матиме радше символічне значення, ніж реальні наслідки. Це визнання того, що людина стала жертвою злочину і отримає за це компенсацію. Тут не йдеться про те, що людина внаслідок цього злочину втратила роботу, сім’ю, можливості чи людські зв’язки. Це просто лише покарання. Більшість людей хочуть бачити результати розслідування, хочуть бачити визнання провини. Це щось, що має для них більше значення, ніж гроші.

На даний момент обвинувачення висунуте чотирьом особам. Однак ми знаємо, що вони діяли не на власний розсуд. Напевно, були топ-посадовці, які зробили це можливим. Як Ви гадаєте, ми почуємо тут, у суді, такі прізвища як Путін або Шойгу, російський міністр оборони?

Певно, ми почуємо прізвище наближених до Путіна радників, які підтримували тісні зв’язки з дійовими особами на Сході України. Гадаю, ми почуємо і про пана Путіна. Не думаю, що ми дізнаємося багато. Але на мою особисту думку, така потужна і високотехнологічна зброя не могла залишити територію Російської Федерації, якби це не було би санкціоновано на найвищому рівні. Все сталося саме так, як це сталося. Саме тому, що пан Путін дав на це дозвіл. Про це можна говорити із упевненістю.

Коли, на Вашу думку, ми можемо почути вирок у цій справі?

Сподіваюся, за рік. Можливо, трохи більше.