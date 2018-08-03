Адвокат Медведчука погрожує заборонити через суд показ фільму про Стуса

У розвиток скандалу, що розгорівся навколо зйомок фільму про поета-дисидента Василя Стуса, адвокат Віктора Медведчука Ігор Кириленко пригрозив, що домагатиметься через суд заборони показу стрічки, якщо та міститиме "недостовірну інформацію" про його клієнта. Відповідну заяву Кириленко у неділю, 12 серпня, опублікував на сайті пов'язаного з Віктором Медведчуком руху "Український вибір".

Кириленко назвав "брехнею" інформацію про те, що певні сцени з фільму вилучили нібито "за дзвінком" з офісу Медведчука. Нагадаємо, в соцмережах в Україні активно обговорюють інформацію, що зі стрічки "Стус", за даними актора Геннадія Попенка, прибрали сцени з Віктором Медведчуком, котрий у 1980 році був адвокатом письменника і визнав "провину" свого підзахисного.

Кириленко зазначив, що за часів СРСР за критику "радянського політичного, суспільного та державного устрою" людину вважали ворогом і постать адвоката вже "не грала суттєвої ролі в заздалегідь відомому вироку". Кириленко закликав ЗМІ та громадськість не розповсюджувати "недостовірну, брехливу" інформацію про Віктора Медведчука, а особам, пов'язаним зі зйомками фільму, "утриматись від дій, спрямованих на розповсюдження такої інформації" про його клієнта.

Також Кириленко закинув прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману спробу піару на ситуації, що складається навколо кінострічки. 11 серпня Гройсман, реагуючи на обурення громадськості в соцмережах, написав, що доручить міністерству культури і Держкіно зробити все можливе, щоб у кінокартині історія Василя Стуса була викладена "чесно, правдиво, повністю і без перекручувань".