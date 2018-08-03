 Адвокат Медведчука погрожує заборонити через суд показ фільму про Стуса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2018

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Новини

Адвокат Медведчука погрожує заборонити через суд показ фільму про Стуса

Адвокат Віктора Медведчука пригрозив, що домагатиметься через суд заборони показу фільму про Стуса, якщо стрічка міститиме "недостовірну інформацію" про його клієнта.

Український поет, прозаїк та перекладач Василь Стус (фото з Національного архіву України)

Український поет, прозаїк та перекладач Василь Стус (фото з Національного архіву України)

У розвиток скандалу, що розгорівся навколо зйомок фільму про поета-дисидента Василя Стуса, адвокат Віктора Медведчука Ігор Кириленко пригрозив, що домагатиметься через суд заборони показу стрічки, якщо та міститиме "недостовірну інформацію" про його клієнта. Відповідну заяву Кириленко у неділю, 12 серпня, опублікував на сайті пов'язаного з Віктором Медведчуком руху "Український вибір".

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Кириленко назвав "брехнею" інформацію про те, що певні сцени з фільму вилучили нібито "за дзвінком" з офісу Медведчука. Нагадаємо, в соцмережах в Україні активно обговорюють інформацію, що зі стрічки "Стус", за даними актора Геннадія Попенка, прибрали сцени з Віктором Медведчуком, котрий у 1980 році був адвокатом письменника і визнав "провину" свого підзахисного.

Кириленко зазначив, що за часів СРСР за критику "радянського політичного, суспільного та державного устрою" людину вважали ворогом і постать адвоката вже "не грала суттєвої ролі в заздалегідь відомому вироку". Кириленко закликав ЗМІ та громадськість не розповсюджувати "недостовірну, брехливу" інформацію про Віктора Медведчука, а особам, пов'язаним зі зйомками фільму, "утриматись від дій, спрямованих на розповсюдження такої інформації" про його клієнта.

Також Кириленко закинув прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману спробу піару на ситуації, що складається навколо кінострічки. 11 серпня Гройсман, реагуючи на обурення громадськості в соцмережах, написав, що доручить міністерству культури і Держкіно зробити все можливе, щоб у кінокартині історія Василя Стуса була викладена "чесно, правдиво, повністю і без перекручувань".

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