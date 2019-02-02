Адвокатка родин Небесної сотні звинуватила генпрокурора в брехні

Адвокатка родин загиблих під час протестів у центрі Києва в лютому 2014 року Євгенія Закревська закидає генеральному прокурору України Юрію Луценку "згортання розслідування" вбивств. "Те, що Луценко стверджує, що все завершено, говорить тільки про те, що він робить все, щоб згорнути розслідування. Тобто припинити. Тобто провалити. Розпустити слідчих", - написала Закревська на своїй сторінці у соцмережі Facebook у неділю, 3 лютого.

За її словами, розслідування розстрілів на Майдані ще не завершене, оскільки не проведені всі слідчі експерименти, не завершені експертизи, не зібрані усі фото- і відеодокази, а зібрані - не опрацьовані. "Юрій Віталійович бреше", - наголосила адвокатка.

Таким чином Закревська покоментувала заяви генерального прокурора Луценка щодо завершення досудового слідства стосовно підозрюваних у розстрілах і передачі генпрокуратурою обвинувальних актів у справі вбивств до суду. "Вважаємо, що у нас є всі докази для передачі до суду (...) того, що команди Януковича, Якименка (екс-глави СБУ Олександра Якименка. - Ред.), Захарченка (екс-глави МВС Віталія Захарченка. - Ред.) та їхніх підлеглих призвели до розстрілів мирних людей на Майдані", - сказав Луценко 1 лютого в ефірі телеканалу "Прямий", цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, наприкінці листопада 2018 року у розмові з DW начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк також заявляв, що вбивства на Майдані ще не розкриті. За його словами, розкриттю злочинів Майдану перешкоджають тривалість експертиз, оскільки деякі з них було призначено ще у 2015 році і досі не завершено, позиція керівництва міністерства внутрішніх справ, яке не звільняє підозрюваних у злочинах співробітників, а також нестача суддів. До того Горбатюк публічно конфліктував із керівництвом ГПУ з питань розслідування.