 Адвокатка родин Небесної сотні звинуватила генпрокурора в брехні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2019

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Новини

Адвокатка родин Небесної сотні звинуватила генпрокурора в брехні

Євгенія Закревська наполягає, що розслідування вбивств на Майдані не завершене, оскільки не проведена низка слідчих дій. Раніше генпрокурор Луценко заявив, що справу вже передають до суду.

20 лютого 2014 року в Києві на Майдані

20 лютого 2014 року в Києві на Майдані

Адвокатка родин загиблих під час протестів у центрі Києва в лютому 2014 року Євгенія Закревська закидає генеральному прокурору України Юрію Луценку "згортання розслідування" вбивств. "Те, що Луценко стверджує, що все завершено, говорить тільки про те, що він робить все, щоб згорнути розслідування. Тобто припинити. Тобто провалити. Розпустити слідчих", - написала Закревська на своїй сторінці у соцмережі Facebook у неділю, 3 лютого.

За її словами, розслідування розстрілів на Майдані ще не завершене, оскільки не проведені всі слідчі експерименти, не завершені експертизи, не зібрані усі фото- і відеодокази, а зібрані - не опрацьовані. "Юрій Віталійович бреше", - наголосила адвокатка.

DW.COM

За п'ять років в Україні ніхто не засуджений за вбивства під час Євромайдану. Більшість вироків за злочини того часу - умовні строки. Про успіхи і невдачі розслідування DW поговорила з Сергієм Горбатюком з ГПУ. (30.11.2018)

Керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв'ю DW звинуватив главу ГПУ та його заступників у порушенні закону та втручанні у роботу слідчих. (25.06.2018)

Таким чином Закревська покоментувала заяви генерального прокурора Луценка щодо завершення досудового слідства стосовно підозрюваних у розстрілах і передачі генпрокуратурою обвинувальних актів у справі вбивств до суду. "Вважаємо, що у нас є всі докази для передачі до суду (...) того, що команди Януковича, Якименка (екс-глави СБУ Олександра Якименка. - Ред.), Захарченка (екс-глави МВС Віталія Захарченка. - Ред.) та їхніх підлеглих призвели до розстрілів мирних людей на Майдані", - сказав Луценко 1 лютого в ефірі телеканалу "Прямий", цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, наприкінці листопада 2018 року у розмові з DW начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк також заявляв, що вбивства на Майдані ще не розкриті. За його словами, розкриттю злочинів Майдану перешкоджають тривалість експертиз, оскільки деякі з них було призначено ще у 2015 році і досі не завершено, позиція керівництва міністерства внутрішніх справ, яке не звільняє підозрюваних у злочинах співробітників, а також нестача суддів. До того Горбатюк публічно конфліктував із керівництвом ГПУ з питань розслідування. 

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Фактчек DW: Чи справді Луценко - найуспішніший генпрокурор України? (30.01.2019)

 

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: Чи справді Луценко - найуспішніший генпрокурор України? (30.01.2019)  

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