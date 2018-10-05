Адвокатка про життя Сенцова в колонії: Стройова підготовка та творчість

Український режисер Олег Сенцов під час останньої зустрічі зі своїми адвокатами в колонії не скаржився на самопочуття та умови ув'язнення. Про це у коментарі DW розповіла адвокатка Сенцова Ольга Дінзе, яка відвідувала його у колонії в російському місті Лабитнангі на Ямалі на початку березня. "Половину дня усі в'язні займаються стройовою підготовкою - це вимога режиму. Олегу марширує трохи менше за інших - йому дозволяють більше часу витрачати на прогулянки та заняття спортом через реабілітацію після голодування", - зазначила вона.

Олег Сенцов оголосив голодування 14 травня 2018 року. Відмовляючись від прийому їжі, він вимагав від російської влади звільнення 64 українських громадян, заарештованих з політичних мотивів. Голодування тривало 145 дні - режисер був змушений перервати його 6 жовтня через загрозу примусового годування.

"Після реабілітації Олег повернувся до творчості, працює над сценаріями. На жаль, адміністрація колонії не дозволяє йому користуватися медіапрогравачем, тому він не в змозі дивитись ті роботи, які йому присилають колеги", - зазначає Ольга Дінзе.

Сенцов під час голодування, 28 вересня 2018 року

Не попросив помилування

Процедура помилування в Росії передбачає, що режисер особисто має звернутися до президента країни Володимира Путіна із таким проханням. Але Сенцов відмовився це робити. Режисер наполягає на тому, що є українським громадянином. Однак 7 жовтня 2016 року міністерство юстиції Росії відмовило у видачі Сенцова Україні, стверджуючи, що відповідно до закону про так зване приєднання Криму до Росії Сенцов став громадянином РФ. Міжнародна спільнота і правозахисні організації називають Сенцова політичним в'язнем і вимагають від Росії його негайного звільнення.

У жовтні 2018 року Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду позов режисера про порушення його права на свободу та безпеку, а також про застосування тортур. У грудні суд відклав розгляд справи до розгляду міждержавної скарги України на дії Росії у Криму, але пізніше повернув справі пріоритетний статус.

Олег Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року в Сімферополі. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила його в очолюванні терористичної групи, яка буцімто мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 року Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Наступний візит адвокатів до ув'язненого українського режисера, за словами Дінзе, запланований на кінець травня.