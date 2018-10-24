Агентство S&P погіршило прогноз щодо Італії через борги

Рейтингове агентство S&P у п'ятницю, 26 жовтня, погіршило свій прогноз щодо суверенного боргу Італії, яка зараз має проблеми через державний бюджет на наступний рік. "Негативний прогноз відображає ризик того, що рішення уряду про подальше збільшення державних запозичень - окрім посилення вже слабкої бюджетної позиції Італії - буде придушувати початкове відновлення приватного сектора", - заявили експерти S&P.

Агентство зазначило, що рівень заборгованості може бути скорочений протягом найближчих місяців. Одночасно кредитний рейтинг Італії залишений незмінним.

Луїджі Ді Майо та Маттео Сальвіні відкинули критику рейтингової агенції

Уряд Італії відкинув застереження S&P. "Чи відомо рейтинговим агентствам про світову фінансову кризу?", - заявив міністр внутрішніх справ країни Маттео Сальвіні, цитує агенція AFP. Своєю чергою міністр економіки, праці та соціальної політики Італії Луїджі Ді Майо заявив, що рейтингові агенції "не вимірюють добробут громадян країни". "Ми будемо продовжувати! Зміни наближаються", - заявив він.

Раніше італійський уряд затвердив державний бюджет на наступний рік, який передбачає дефіцит розміром 2,4 відсотка від ВВП. Це втричі більше, ніж обіцяв попередній уряд у Римі.

Окрім велико рівня дефіциту, планується, що нові борги Італії не перевищать трьох відсотків ВВП. Але вже існуючі заборгованості країни складають 130 відсотків замість закріплених в правилах ЄС 60 відсотків від ВВП.

Через це Європейська Комісія відхилила проект державного бюджету Італії на 2019 рік та закликала уряд в Римі переглянути і допрацювати його продовж трьох тижнів.