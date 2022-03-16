Агентство Fitch попередило про загрозу дефолту РФ

Росія у середу, 16 березня, має виплатити 117 мільйонів ​​доларів (106 мільйонів євро) за двома випусками доларових облігацій з погашенням у 2023 та 2043 роках. На цьому фоні рейтингове агентство Fitch попередило, що якщо РФ в умовах замороження значної частини валютних резервів країни через санкції Заходу на фоні війни в Україні проводитиме розрахунки в рублях, то воно за підсумками 30-денного періоду (до 16 квітня) оголосить суверенний дефолт за зобов'язаннями РФ.

Як пише агентство Reuters, мова може йти про перший великий дефолт із зовнішнього боргу з 1917 року, коли більшовики відмовилися платити за царськими боргами.

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Облігації, про які йдеться зараз, було випущено в 2013 році і вони підлягають покриттю в американських доларах, при цьому банк Citi виступає як агент при платежах за ними.

Низка рейтингових агентств знизила кредитоспроможність Росії до "сміттєвої"

Увечері 14 березня мінфін РФ повідомив, що направив банку-платіжному агенту доручення про виплати інвесторам купонного доходу за двома випусками облігацій 15 березня.

Попри наявну загрозу Міжнародний валютний фонд (МВФ), однак, вважає малоймовірним, що на даному етапі є можливість інших серйозних наслідків для фінансової системи РФ у разі невиконання боргових зобов'язань.

Ціла низка рейтингових агентств раніше вже знизила кредитоспроможність Росії до "сміттєвого" рівня. Крім того, Євросоюз заборонив провідним рейтинговим агентствам оцінювати російські облігації та компанії. Багато інвесторів під час ухвалення рішень про внески орієнтуються на оцінки агентств, щоб краще спрогнозувати можливі втрати. Цей крок, на думку Брюсселя, дозволить ще більше посилити економічний тиск на Кремль у відповідь на розв'язану ним війну проти України.

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