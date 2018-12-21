Авіація Іраку завдала ударів з повітря по позиціях ІД в Сирії

Бойові літаки F-16 військово-повітряних сил Іраку провели військову операцію на території сусідньої Сирії. У понеділок, 31 грудня, іракські літаки розбомбили будівлю поблизу сирійського міста Дейр-ез-Зор, де ймовірно перебували ватажки терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Про це повідомили у Багдаді в іракському уряді, передає агенція новин Reuters.

У Багдаді наголосили, що мають намір більш активно застосовувати свої війська в сусідній арабській країні після оголошеного США виводу з Сирії американських військових. Іракський уряд побоюються, що бойовики ІД можуть знову зрости на силі й перейти кордон з Іраком для скоєння нападів та терористичних актів.

Нагадаємо, напередодні президент Сирії Башар Асад дозволив іракським збройним силам вести бойові дії проти загонів терористичного угруповання "Ісламська держава" на території Сирії, не чекаючи дозволу влади в Дамаску. Це стало відповіддю на лист до Асада від прем'єр-міністра Іраку Абдула-Махді, де той закликав Дамаск до координації зусиль обох країн у боротьбі з тероризмом.

Іракські бойові літаки та артилерія й раніше вели обстріл позиції ІД у Сирії, однак лише після отримання дозволу від сирійської влади. Попри те, що екстремісти зазнали поразки в Іраку, вони й досі тримають під своїм контролем невелику територію в Сирії поблизу іракського кордону.