 Авіакомпанія Air France отримає від влади Франції сім мільярдів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Авіакомпанія Air France отримає від влади Франції сім мільярдів євро

Через кризу на тлі пандемії COVID-19 уряд Франції виділить національному авіаперевізникові Air France сім мільярдів євро. Націоналізувати компанію поки не планують.

Літак французької авіакомпанії Air France (фото з архіву)

Для підтримки авіакомпанії Air France через пов'язану з коронавірусом кризу французький уряд планує виділити сім мільярдів євро фінансової допомоги. Про це у п'ятницю, 24 квітня, заявив міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер.

За його словами, з цієї суми три мільярди євро надасть держава, а ще чотири мільярди будуть гарантованою кредитною допомогою від банків. "Ми повинні врятувати нашу національну авіакомпанію. Це не карт-бланш", - підкреслив Ле Мер, додавши, що націоналізація Air France не планується.

Читайте також: Коронавірус і польоти: на авіапасажирів чекають нові правила

Крім того, французький уряд розробляє пакет допомоги у п'ять мільярдів євро для автоконцерну Renault.

Додаткова допомога з Нідерландів

Своєю чергою, уряд Нідерландів має намір виплатити від двох до чотирьох мільярдів євро авіаперевізнику KLM, який разом з Air France утворює одну з найбільших в світі авіакомпаній Air France-KLM.

Через припинення польотів на тлі пандемії COVID-19 авіакомпанії по всьому світу зіткнулися із серйозною нестачею коштів.

Не став винятком і найбільший німецький авіаперевізник Lufthansa - компанія зазнає багатомільярдних збитків. У надії отримати нові джерела фінансування Lufthansa веде "інтенсивні переговори" з владою Німеччини, а також Швейцарії, Австрії і Бельгії, де знаходяться дочірні компанії авіаконцерну.

Читайте також: COVID-19: Lufthansa втрачає близько мільйона євро щогодини

Дивитись відео 04:09

Допомога малому бізнесу в Німеччині: скільки платять і кому

Аудіо й відео до теми

Українські "Руслани" та "Мрія" завалені замовленнями через коронавірус  

Також за темою

BG Deutschland steht still | Flugzeuge Flughafen München

Lufthansa не зможе самостійно вийти із кризи через пандемію COVID-19 24.04.2020

Найбільший німецький авіаперевізник зазнає багатомільярдних збитків через пандемію COVID-19. Тому Lufthansa звернулася за державною фінансовою допомогою.

Lufthansa-Maschinen

COVID-19: Lufthansa втрачає близько мільйона євро щогодини 09.04.2020

Без державної підтримки найбільшому авіаперевізнику Німеччини не впоратися, констатують у керівництві авіакомпанії Lufthansa. Спричинена пандемією COVID-19 криза виявилася значно сильнішою, ніж очікувалося.

Deutschland Coronavirus Flughafen Frankfurt

Пасажиропотік в аеропортах Німеччини впав на 98 відсотків 12.04.2020

Експерти кажуть про "історичний мінімум" завантаженості німецьких аеропортів. Однак скоро Німеччина ще й завершить програму повернення своїх громадян з-за кордону.

Реклама

Докладно

Лише за перші три місяці цього року в Україні зафіксували 23 інциденти, спрямованих проти активістів

Напади на громадських активістів тривають

Правозахисники відзначають збільшення безкарності нападників на громадських активістів.  

Переговори Євросоюзу та Великобританії щодо торговельної угоди

Брюссель непокоїть позиція Лондона щодо торгівлі

Черговий раунд переговорів між ЄС і Великобританією щодо майбутньої торговельної угоди не приніс результатів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  