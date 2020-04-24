Авіакомпанія Air France отримає від влади Франції сім мільярдів євро

Для підтримки авіакомпанії Air France через пов'язану з коронавірусом кризу французький уряд планує виділити сім мільярдів євро фінансової допомоги. Про це у п'ятницю, 24 квітня, заявив міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер.

За його словами, з цієї суми три мільярди євро надасть держава, а ще чотири мільярди будуть гарантованою кредитною допомогою від банків. "Ми повинні врятувати нашу національну авіакомпанію. Це не карт-бланш", - підкреслив Ле Мер, додавши, що націоналізація Air France не планується.

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Крім того, французький уряд розробляє пакет допомоги у п'ять мільярдів євро для автоконцерну Renault.

Додаткова допомога з Нідерландів

Своєю чергою, уряд Нідерландів має намір виплатити від двох до чотирьох мільярдів євро авіаперевізнику KLM, який разом з Air France утворює одну з найбільших в світі авіакомпаній Air France-KLM.

Через припинення польотів на тлі пандемії COVID-19 авіакомпанії по всьому світу зіткнулися із серйозною нестачею коштів.

Не став винятком і найбільший німецький авіаперевізник Lufthansa - компанія зазнає багатомільярдних збитків. У надії отримати нові джерела фінансування Lufthansa веде "інтенсивні переговори" з владою Німеччини, а також Швейцарії, Австрії і Бельгії, де знаходяться дочірні компанії авіаконцерну.

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