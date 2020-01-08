Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: що відомо на даний момент

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, зник з радарів через декілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані о 6:10 за місцевим часом у середу, 8 січня. Тамтешній місцевий житель зафільмував, як в літаку щось спалахує після зльоту, після чого він втрачає висоту та падає на землю. На місці падіння літака виникла пожежа. Ніхто з 167 пасажирів та 9 членів екіпажу не вижив.

Трагічний рейс

За даними міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, більшість загиблих пасажирів - громадяни Ірану (82 людини) та Канади (63 людини). Загинули в авіакатастрофі також десятеро шведів, четверо афганців та троє британців. Крім того, серед жертв 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Досі невідомо, чи є серед загиблих громадяни Німеччини. За даними Києва, серед жертв дійсно було троє німців. Водночас в МЗС Німеччини ввечері середи повідомили, що не можуть підтвердити наявність німецьких громадян серед жертв авіакатастрофи.

Як повідомили в Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України, двоє пасажирів, які мали летіти літаком МАУ, не піднялися на борт. Відповідно до списків загиблих, які оприлюднила авіакомпанія, на борту літака перебувало до тридцяти дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.

"Бориспіль" - хаб для пересадки

Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Рейс користувався популярністю через невисоку вартість квитків і зручність транспортних стиковок. "Цей рейс - одна з транспортних моделей МАУ, яка з'єднує схід і захід. Модель генерує 50 відсотків пасажиропотоку авіакомпанії та дві третини пасажиропотоку транспортного хабу в аеропорту "Бориспіль". Цей напрямок був популярний як транзит до Канади", - прокоментував DW член громадської ради Державіаслужби України Богдан Долінце.

Компанія МАУ, за власними даними, загалом виконує більше тисячі міжнародних і внутрішніх рейсів щотижня та забезпечує стикування з маршрутами авіакомпаній-партнерів до більш аніж трьох тисяч міст світу. В її авіапарку 42 літаки. Хоча в Україні МАУ має досить сумнівну репутацію як нелояльний до пасажирів перевізник, експерти відзначають, що компанія неухильно дотримувалася всіх міжнародних правил безпеки авіапольотів. Це перша авіакатастрофа МАУ з моменту її заснування у 1992 році.

Літак, що розбився, авіакомпанія МАУ взяла у Boeing у лізинг в 2016 році, нарікань на несправності перед польотом не було

Людський фактор не виключений

Офіційна попередня версія причин аварії українського літака, яку озвучила іранська сторона, - загоряння двигуна. Водночас в МАУ повідомили, що рейс з Тегерана до Києва виконувався літаком Boeing 737-800 NG, який був випущений у 2016 році та поставлений авіакомпанії безпосередньо з заводу і до цього ніде не експлуатувався. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - зауважив президент МАУ Євген Дихне. За інформацією перевізника, востаннє повну технічну перевірку літак пройшов 6 січня, жодних зауважень від екіпажу ні по прильоту в Тегеран, ні безпосередньо перед вильотом не було. Екіпаж судна був досвідченим та посиленим, кажуть в МАУ.

Віцепрезидент МАУ з польотної роботи Ігор Сосновський повідомив, що це пов'язано зі складністю рейсу і його тривалістю (близько чотирьох годин). За його словами, командир повітряного судна Володимир Японенко мав 11,6 тисяч годин польотів, пілот-інструктор Олексій Наумкін 12 тисяч годин, ще один пілот Сергій Хоменко - 7,6 тисяч годин. Протягом кількох років до аварії злітати та заходити на посадку українські пілоти тренувалися саме в аеропорту Тегерана. "Зважаючи на те, що літак (на момент падіння. - Ред.) набрав висоту 2400 метрів, (імовірність. - Ред.) помилки екіпажу мінімальна", - додав Ігор Сосновський. Водночас, за словами Богдана Долінце, за статистикою, дві третини всіх авіакатастроф у світі відбуваються через людський фактор чи у небі, чи в результаті помилок людей під час обслуговування літака наземними службами.

Ніхто з 176 людей на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, не вижив

Польоти до Ірану призупинені

Як повідомив DW голова наглядової ради Української авіатранспортної асоціації Анатолій Мазуренко, Boeing 737-800 є передостанньою моделлю сучасних літаків, які мають високий ступінь захищеності. За його словами, це стосується і системи двигунів на авіалайнерах. Тож експерт хоч і не виключає, що причиною авіакатастрофи стали проблеми з двигуном, однак називає таку ймовірність надзвичайно низькою. "Насторожує, що іранська сторона відразу заявила виключно про технічну несправність літака", - сказав Мазуренко.

Водночас в Організації цивільної авіації Ірану заявили, що відкриті до участі українських фахівців у рослідуванні обставин падіння літака. Там виключили лише передачу бортових самописців літака виробникові - американській компанії Boeing. Український уряд вже вирішив відправити до Ірану пошуково-рятувальну групу "для здійснення спільних заходів з розслідування причин трагедії і репатріації тіл загиблих громадян України", повідомив прем'єр Олексій Гончарук.

Авіакомпанія МАУ організувала приїзд до Києва родичів загиблих українців та надає їм психологічну допомогу. Родини постраждалих, які прибувають до Києва, розселяють у готелях. За бажання родичі можуть вилетіти до Тегерана спецрейсом на місце катастрофи. Про матеріальне відшкодування родинам в авіакомпанії поки не готові говорити.

Державіаслужба України заборонила польоти в повітряному просторі Ірану всім українським авіакомпаніям до з'ясування причин катастрофи.