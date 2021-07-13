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Авторське право

Авторське право є частиною цивільного права й спрямоване на захист інтелектуальної власності. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "авторське право".

Авторське право виникло через необхідність захисту права авторів літературних та мистецьких творів. Сьогодні авторське право поширюється на будь-які результати творчої діяльності. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Франції Google оштрафували на пів мільярда євро

У Франції Google оштрафували на пів мільярда євро 13.07.2021

За порушення авторських прав ЗМІ американський інтернет-гігант Google отримав штраф у Франції на 500 мільйонів євро.

Без фети, але з мелітопольською черешнею - як Україна захищатиме гастрономічну спадщину

Без фети, але з мелітопольською черешнею - як Україна захищатиме гастрономічну спадщину 10.06.2020

Незабаром в Україні остаточно зареєструють іще один продукт із історичним географічним походженням - мелітопольську черешню. Експерти радять українським виробникам не зволікати з реєстрацією географічних назв продуктів.
Нелегальний перегляд фільмів у Німеччині може коштувати сотні євро

Нелегальний перегляд фільмів у Німеччині може коштувати сотні євро 22.04.2020

І в часи коронавірусу піратське скачування фільмів у Німеччині може дорого обійтися. Боннський юрист Валентин Лютцов в інтерв’ю DW розповів, як зберегти власні гроші та хто несе відповідальність за "піратство" .
У Євросоюзі ухвалили реформу авторського права

У Євросоюзі ухвалили реформу авторського права 15.04.2019

Більшість країн-членів Євросоюзу проголосувала за суперечливу реформу авторського права. Її критикують як користувачі, так і такі інтернет-гіганти, як Google та Wikipedia.
Коментар: Нове авторське право в ЄС - хотіли як краще...

Коментар: Нове авторське право в ЄС - хотіли як краще... 27.03.2019

Великі інтернет-концерти муситимуть у дотримуватися авторського права ЄС. Це виглядає як успіх, однак ціна його висока. Адже політики втратили контакт до важливої частини суспільства, вважає Фабіан фон дер Марк.
Що треба знати про реформу авторського права у Євросоюзі

Що треба знати про реформу авторського права у Євросоюзі 26.03.2019

Суперечка щодо реформи авторського права у Євросоюзі тривала багато місяців. Тепер компромісу досягнуто. Але чи втілять його в життя? Тим часом не вщухають протести проти реформи.
Німеччиною прокотилися акції проти реформи авторського права в ЄС

Німеччиною прокотилися акції проти реформи авторського права в ЄС 23.03.2019

У ФРН на вулиці багатьох міст вийшли десятки тисяч людей, щоб протестувати проти запланованої реформи копірайту в інтернеті в ЄС та можливих обмежень користування інтернет-ресурсами.
Німецькомовна Вікіпедія: поза доступом на знак протесту

Німецькомовна "Вікіпедія": поза доступом на знак протесту 21.03.2019

На знак протесту реформі ЄС у сфері авторського права німецькомовна версія "Вікіпедії" на добу перебуває у режимі оффлайн.
Євросоюз узгодив реформу авторського права в інтернеті

Євросоюз узгодив реформу авторського права в інтернеті 14.02.2019

Згідно з реформою авторського права в ЄС, ЗМІ мають отримувати винагороду у випадку повторного використання їхніх матеріалів інтернет-порталами і соцмережами, наприклад Google або Facebook.
Прем'єр Китаю обіцяє краще захищати інтелектуальну власність

Прем'єр Китаю обіцяє краще захищати інтелектуальну власність 28.08.2018

Прем'єр КНР Лі Кецян пообіцяв більш жорсткий захист прав інтелектуальної власності у Китаї та покарання за порушення у цій сфері
Дитячі фото у Facebook та Instagram: що загрожує батькам

Дитячі фото у Facebook та Instagram: що загрожує батькам 23.08.2018

Дочка сидить на горщику, синочок бігає голяка по пляжу - завантажуючи відверті фото своїх малюків в соціальні мережі, батьки бавляться з вогнем, застерігають юристи.
Що можна і що не можна фотографувати в Німеччині

Що можна і що не можна фотографувати в Німеччині 16.08.2018

Рейхстаг, Кельнський собор, Баугауз… Улітку соцмережі переповнені яскравими фотозвітами про відпустку. Не всі, однак, знають, що деякі туристичні принади у своїй стрічці краще не викладати.

Вічноживі українські пірати

Вічноживі українські пірати 11.04.2017

Історія боротьби з топ-сайтами піратського контенту в Україні - Ex.ua і Fs.to - показує, як система програє піратам. Їх закривають, а вони повертаються. Чи достатні заходи боротьби з піратством?
США: Україна досі не має антипіратського законодавства

США: Україна досі не має антипіратського законодавства 24.12.2016

У новому звіті зазначено, що на ресурс EX.UA з піратським контентом з 2009 року припадало до чверті всього українського інтернет-трафіку.

Геофактор коротко: 22.06.2015 15:00 (Київ) 22.06.2015

Санкції проти Росії. Грецька криза. Вибухи в Афганістані.
Партія піратів готується взяти на абордаж Бундестаг

Партія піратів готується "взяти на абордаж" Бундестаг 12.05.2013

Партія піратів ухвалила передвиборчу програму, із якою піде на вибори до Бундестагу. У ній "пірати" обіцяють свободу в інтернеті, а також зміни в системах соціального захисту та оподаткування ФРН.
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