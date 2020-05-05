 Автомобільний ринок у ЄС обвалився через пандемію COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2020

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Автомобільний ринок у ЄС обвалився через пандемію COVID-19

У Європейському Союзі автомобільний ринок обвалився на 76,3 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом у минулому році. Найбільший спад зафіксували в Італії та Іспанії.

У ЄС продажі нових авто обвалилися на 76,3 відсотка

У ЄС продажі нових авто дуже сильно впали

У Європейському Союзі у квітні зареєстрували понад 270 тисяч нових  автомобілів, що на 76,3 відсотка менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Про це повідомляється у звіті Асоціації європейських виробників автомобілів Acea у вівторок, 19 травня.

У ньому зазначається, що кількість реєстрацій зменшилась у січні та лютому, у березні вона впала вдвічі, а у квітні - спад став ще глибшим внаслідок загострення спричиненої новим коронавірусом кризи.

Більшість автосалонів були закриті, а заводи призупинили виготовляти автівки протягом усього квітня. Внаслідок цього кожен з 27 ринків країн ЄС зафіксував значні зниження обсягів продажів автомобілів. Найгірший спад зареєстрували в Італії (мінус 97,6 відсотка) та Іспанії (мінус 96,5 відсотків). Франція також пережила обвал продажів нових машин на 88,8 відсотка.

У Німеччині кількість нових реєстрацій зменшилася на 61,1 відсотка. Зокрема, група Volkswagen у квітні зафіксувала зниження на 72,7 відсотка, Daimler - на 78,8 відсотка, а падіння продажів машин групи BMW склало 65,3 відсотка.

Французькі автовиробники Renault і PSA втратили майже 80 відсотків, італійсько-американський автомобільний виробник Fiat-Chrysler - майже 90 відсотків.

Згідно з даними Acea, зменшення кількості нових реєстрацій у країнах ЄС з початку року склало 38,5 відсотка - загалом зареєстровано 2,75 мільйона автомобілів.

З початку року попит на автомобілі в країнах ЄС зменшився майже на 40 відсотків, загалом було зареєстровано 2,75 мільйонів придбаних європейцями машин.

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