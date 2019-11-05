Автоконцерн Audi скоротить 9,5 тисячі робочих місць

Німецький автоконцерн Audi планує до 2025 року скоротити у ФРН 9,5 тисячі робочих місць. Це є частиною угоди, укладеної між керівництвом концерну і виробничою радою, повідомила компанія у вівторок, 26 листопада. Внаслідок цих заходів компанія розраховує заощадити шість мільярдів євро, які планується інвестувати в проєкти з електрифікації та цифровізації.

Згідно з чинною тарифною угодою, керівництво Audi зобов'язалося до 31 грудня 2029 роки не звільняти співробітників у зв'язку з виробничою необхідністю. Замість цього робочі місця будуть скорочені за рахунок плинності кадрів та нової більш привабливої програми раннього виходу на пенсію. Крім того, частина співробітників, чиї місця підпадуть під скорочення, отримає можливість перекваліфікуватися.

Водночас дочірня компанія концерну - Volkswagen планує створити до двох тисяч робочих місць для фахівців у сфері електромобілів та оцифрування. "У часи потрясінь ми робимо Audi більш спритним та ефективним", - заявив генеральний директор концерну Брам Шот (Bram Schot), цитує агенція AFP.

Audi також планує оптимізувати виробничі потужності на двох заводах в Інгольштадті та Некарзульмі та оснастити їх для виробництва нових електрокарів.