 Автоконцерн Audi скоротить 9,5 тисячі робочих місць | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Автоконцерн Audi скоротить 9,5 тисячі робочих місць

За рахунок скорочення персоналу компанія хоче заощадити шість мільярдів євро. Водночас дочірня Volkswagen планує найняти дві тисячі спеціалістів.

Audi планує значне скорочення кількості персоналу

Audi планує значне скорочення кількості персоналу

Німецький автоконцерн Audi планує до 2025 року скоротити у ФРН 9,5 тисячі робочих місць. Це є частиною угоди, укладеної між керівництвом концерну і виробничою радою, повідомила компанія у вівторок, 26 листопада. Внаслідок цих заходів компанія розраховує заощадити шість мільярдів євро, які планується інвестувати в проєкти з електрифікації та цифровізації.

DW.COM

Рішення про стягнення штрафу ухвалила прокуратура Мюнхена в результаті розслідування маніпуляцій з даними щодо рівня вихлопних газів. У компанії Audi визнали свою відповідальність. (16.10.2018)

Колишньому главі Audi Руперту Штадлеру прокуратура Мюнхена закидає шахрайство і підробку сертифікатів. (31.07.2019)

Згідно з чинною тарифною угодою, керівництво Audi зобов'язалося до 31 грудня 2029 роки не звільняти співробітників у зв'язку з виробничою необхідністю. Замість цього робочі місця будуть скорочені за рахунок плинності кадрів та нової більш привабливої програми раннього виходу на пенсію. Крім того, частина співробітників, чиї місця підпадуть під скорочення, отримає можливість перекваліфікуватися.

Водночас дочірня компанія концерну - Volkswagen планує створити до двох тисяч робочих місць для фахівців у сфері електромобілів та оцифрування. "У часи потрясінь ми робимо Audi більш спритним та ефективним", - заявив генеральний директор концерну Брам Шот (Bram Schot), цитує агенція AFP.

Audi також планує оптимізувати виробничі потужності на двох заводах в Інгольштадті та Некарзульмі та оснастити їх для виробництва нових електрокарів.

Дивитись відео 01:25

Електромобілі: німці кидають виклик Tesla і китайцям (07.09.2018)

Аудіо й відео до теми

Електромобілі: німці кидають виклик Tesla і китайцям (07.09.2018)  

Також за темою

Angela Merkel beim Produktionsstart des VW ID.3 in Zwickau

Чи стане Volkswagen ID.3 народним електромобілем? 05.11.2019

Volkswagen хоче повторити успіх своїх легендарних масових моделей "Жук" і Golf. Перший в Німеччині завод з випуску тільки електричних автомобілів буде в колишній НДР.

Automobil Wasserstoffantrieb l Toyota Mirai - Genf, Schweiz

Водневі автомобілі: ентузіазм в Азії, сумніви в Німеччині 11.11.2019

Toyota і Hyundai переконані в перспективах водню, натомість у Volkswagen вважають, що він не на часі. Багато хто у Німеччині розглядає його як паливо для вантажних, а не легкових автомобілів.

Verleihung des Goldenen Lenkrads - Elon Musk, Tesla-Chef

Завод Tesla під Берліном: як Ілон Маск наелектризував Німеччину 15.11.2019

Електромобілі Tesla скоро будуть Made in Germany. Рішення будувати першу в Європі Gigafactory у колишній НДР стало несподіванкою. Важливу роль зіграла велика кількість "зеленої" електроенергії.

Реклама

Докладно

Олег Сенцов

Що лауреат премії Сахарова Сенцов радив ЄС

Олег Сенцов зміг отримати премію Сахарова через рік після її присудження. Репортаж DW.  

default

Фермери на тракторах дійшли до Берліна (фоторепортаж)

До столиці Німеччини з протестом з усієї країни з'їхалися селяни і фермери. Докладніше - у фотогалереї DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  