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Автобус - транспортний засіб та вид громадського транспорту. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "трамвай".
Автобус - транспортний засіб для одночасного перевезення великої кількості людей. Автобуси широко використовуються як громадський транспорт. На відміну від трамваїв автобуси не прив'язані до якоїсь спеціальної інфраструктури.
Транспортники Києва просять владу в кілька разів підвищити тарифи на проїзд на метро та автобусах, посилаючись на високу собівартість. Експерти у розрахунках сумніваються, але прогнозують, що дорожчим проїзд все ж стане.
Влада столиці ФРН прагне відмовитись від дизельних автобусів і повністю перейти на електробуси до 2030 року. Нині вулицями Берліна курсують вже сто електробусів. Наскільки реально забезпечити комфортне пересування громадян лише електробусами за 10 років і які переваги й недоліки такого громадського транспорту?