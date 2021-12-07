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Автобус

Автобус - транспортний засіб та вид громадського транспорту. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "трамвай".

Автобус - транспортний засіб для одночасного перевезення великої кількості людей. Автобуси широко використовуються як громадський транспорт. На відміну від трамваїв автобуси не прив'язані до якоїсь спеціальної інфраструктури.

На Чернігівщині вантажівка зіткнулась з маршруткою: 13 загиблих

На Чернігівщині вантажівка зіткнулась з маршруткою: 13 загиблих 07.12.2021

13 людей загинули внаслідок ДТП за участі маршрутного мікроавтобуса та вантажівки у Чернігівській області в Україні.
У Малі внаслідок обстрілу автобуса загинули 30 осіб

У Малі внаслідок обстрілу автобуса загинули 30 осіб 04.12.2021

Напад на автобус стався у провінції Мопті у Малі, де діють бойовики-ісламісти. Десятки людей загинули, є поранені.
У Болгарії внаслідок аварії автобуса загинули 46 людей

У Болгарії внаслідок аварії автобуса загинули 46 людей 23.11.2021

Більшість загиблих, серед яких 12 дітей, є громадянами Північної Македонії, куди і прямував автобус. МЗС України не повідомляє, щоб серед загиблих були українці.
Обмеження на транспорті: черга за дорогим тестом довша, ніж за безплатним щепленням

Обмеження на транспорті: черга за дорогим тестом довша, ніж за безплатним щепленням 25.10.2021

В Україні уже кілька днів діють нові правила міжобласних перевезень. У потяг або автобус пускають лише вакцинованих проти COVID-19 або з негативним тестом на коронавірус. Репортаж DW з вокзалів у Києві.
У Києві підвищать ціни на проїзд у комунальному транспорті

У Києві підвищать ціни на проїзд у комунальному транспорті 20.10.2021

Підвищення ціни проїзду київська влада аргументує збереженням стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників.

У Дамаску пролунали два вибухи: щонайменше 14 загиблих

У Дамаску пролунали два вибухи: щонайменше 14 загиблих 20.10.2021

В автобус із сирійськими військовослужбовцями заклали бомби. Унаслідок подвійного вибуху загинули щонайменше 14 осіб. Це наймасштабніша атака за останні роки.
У Хорватії автобус з'їхав з траси: щонайменше 10 загиблих

У Хорватії автобус з'їхав з траси: щонайменше 10 загиблих 25.07.2021

Рейсовий автобус, у якому громадяни Косова поверталися з роботи в Німеччині, потрапив в аварію в Хорватії. Щонайменше 10 людей загинули, десятки інших дістали поранення.
В метро за 25 гривень? Чи подорожчає проїзд у громадському транспорті Києва

В метро за 25 гривень? Чи подорожчає проїзд у громадському транспорті Києва 20.05.2021

Транспортники Києва просять владу в кілька разів підвищити тарифи на проїзд на метро та автобусах, посилаючись на високу собівартість. Експерти у розрахунках сумніваються, але прогнозують, що дорожчим проїзд все ж стане.
У Польщі перекинувся автобус з українцями: шестеро загиблих

У Польщі перекинувся автобус з українцями: шестеро загиблих 06.03.2021

Шестеро українців загинули в аварії рейсового автобуса в Польщі, ще декілька десятків госпіталізовані. Обставини трагедії з'ясовують.
Як Україна переходить на громадський електротранспорт

Як Україна переходить на громадський електротранспорт 22.12.2020

Українська влада обіцяє до 2030 року збільшити частку електричного громадського транспорту. Як відбувається реалізація цього задуму та що для цього потрібно - у матеріалі DW.

Лише електробуси: Берлін без дизельних автобусів до 2030 року? (16.10.2020) 16.10.2020

Влада столиці ФРН прагне відмовитись від дизельних автобусів і повністю перейти на електробуси до 2030 року. Нині вулицями Берліна курсують вже сто електробусів. Наскільки реально забезпечити комфортне пересування громадян лише електробусами за 10 років і які переваги й недоліки такого громадського транспорту?
Підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині взяли під варту

Підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині взяли під варту 30.08.2020

Суд у Харкові взяв під варту 16 підозрюваних у нападі на автобус, у якому перебували представники ГО "За життя".
На Харківщині розстріляли автобус, нападників затримали

На Харківщині розстріляли автобус, нападників затримали 27.08.2020

В автобусі перебували представники ГО "За життя". Співзасновник руху Ілля Кива стверджує, що напад влаштували активісти "Нацкорпусу" та "Азову". Там причетність заперечують.
У Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками - поліція

У Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками - поліція 21.07.2020

У Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. Він має вибухівку та зброю. Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв, заявив президент України Володимир Зеленський.
У Франції вимагають жорсткого покарання за вбивство водія автобуса

У Франції вимагають жорсткого покарання за вбивство водія автобуса 11.07.2020

Водій автобуса у Франції відмовився перевозити кількох осіб без масок, які за це його побили. Від отриманих травм чоловік помер. У країні вимагають жорсткого покарання для нападників.
Авто чи автобус: якому транспорту німці надаватимуть перевагу після пандемії

Авто чи автобус: якому транспорту німці надаватимуть перевагу після пандемії 25.05.2020

Через COVID-19 багато людей у Німеччині не хочуть користуватися громадським транспортом. Це загрожує величезними збитками і може зупинити тренд до витіснення особистих автомобілів з міст.
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