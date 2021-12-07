Обмеження на транспорті: черга за дорогим тестом довша, ніж за безплатним щепленням

В Україні уже кілька днів діють нові правила міжобласних перевезень. У потяг або автобус пускають лише вакцинованих проти COVID-19 або з негативним тестом на коронавірус. Репортаж DW з вокзалів у Києві.