У Хорватії автобус з'їхав з траси: щонайменше 10 загиблих

Щонайменше 10 людей загинули та десятки інших дістали поранення внаслідок автокатастрофи, яка сталася на сході Хорватії в неділю, 25 липня. Автобус з громадянами Косова з'їхав зі швидкісної траси, заявили в місцевій поліції, повідомляє агенція AFP.

За словами посла Косова в Хорватії Гезіма Касаполлі, пасажирами були косовари, які поверталися додому з роботи в Німеччині. Вони подорожували рейсовим автобусом з німецького Франкфурта-на-Майні до Приштини.

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Серед пасажирів було 15 осіб віком менше 18 років, у тому числі одна дівчина, яка отримала серйозні поранення. 45 постраждалих госпіталізували до лікарні міста Славонський Брод, поблизу якого сталася аварія.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті та його хорватський колега Андрей Пленкович відвідають лікарню пізніше в неділю.