У Хорватії автобус з'їхав з траси: щонайменше 10 загиблих

Щонайменше 10 людей загинули та десятки інших дістали поранення внаслідок автокатастрофи, яка сталася на сході Хорватії в неділю, 25 липня. Автобус з громадянами Косова з'їхав зі швидкісної траси, заявили в місцевій поліції, повідомляє агенція AFP.
За словами посла Косова в Хорватії Гезіма Касаполлі, пасажирами були косовари, які поверталися додому з роботи в Німеччині. Вони подорожували рейсовим автобусом з німецького Франкфурта-на-Майні до Приштини.
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Серед пасажирів було 15 осіб віком менше 18 років, у тому числі одна дівчина, яка отримала серйозні поранення. 45 постраждалих госпіталізували до лікарні міста Славонський Брод, поблизу якого сталася аварія.
Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті та його хорватський колега Андрей Пленкович відвідають лікарню пізніше в неділю.
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
"Збав швидкість!", бо наслідки можуть бути фатальними
Шок-плакати кампанії "Збав швидкість!" мають змусити задуматися всіх, хто за кермом, до чого призводить перевищення швидкості. Один із наслідків - каліцтво або як мінімум серйозні травми, які потребують тривалого стаціонарного лікування, застерігають автори кампанії.
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
"Збав швидкість!", якщо кохаєш
Тим, хто не дуже задумується над важливістю власного життя, нагадують про коханих, із якими може розлучити нагла смерть на дорозі внаслідок перевищення швидкості. Тож якщо кохаєш когось, не газуй без потреби.
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
"Збав швидкість!", бо загинеш у розквіті сил
Молодість - це прекрасно. Особливо, коли ти - випускник школи чи ВНЗ, а попереду - ціле доросле життя. Але декому з випускників, що безжурно мчали у цьому авто, так і не довелося пізнати самостійного життя. Всьому виною - банальне перевищення швидкості.
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
"Збав швидкість!", бо в машинах діти
Такий плакат ще раз унаочнює одну банальну істину: водій відповідальний за те, що стається на дорозі. Відповідальний не лише за власне життя, а й життя інших, у тому числі й тих, що лише нещодавно прийшов у цей світ. Не хочете з цим рахуватися - краще не сідайте за кермо взагалі!
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
Заклик "Збав швидкість!" їх не обходив
Плакат у вигляді коротенького некролога. "Мартін, Тім та Лукас любили проїхатися з вітерцем", - цей напис-пересторога говорить сам за себе. Не бажаєте розділити їхню долю, збавте газ та їдьте повільніше.
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
"Збав швидкість!", бо осиротиш власну дитину
Хто зможе замінити дітям люблячих і дбайливих батьків? Ніхто! Жодні родичі чи соціальні служби. Тут заклик їздити повільніше адресований саме батькам, яким ще треба виховати дітей.
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
"Збав швидкість!", бо син зростатиме без батька
Автори цього плаката намагалися достукатися до серця водія-батька. Не хочеш, аби твій власний син зростав без батьківської любові, поради й авторитету, спиняйся там, де треба, і не надто тисни на педаль газу.
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
"Збав швидкість!", бо не пізнаєш радощів шлюбу
На цьому мотоциклі молоде подружжя виїхало з РАЦСу. Та їм закортіло відчути, як вітер швидкої їзди охолоджує сп'янілі від щастя серця. Своєчасно не пригальмували - і цей щойно зафіксований шлюбний союз поєднала сира земля.
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
"Тримай дистанцію!"
Щороку мотиви й тематика плакатів кампанії "Збав швидкість!" дещо змінюються або висвітлюють додаткові аспекти. Приміром, 2020 року водіїв закликали не тільки не газувати без потреби, а й бути пильними за кермом. Ось тут показано важливість дотримання дистанції на дорозі.
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
"Руки геть від мобілки!"
А цей плакат - ще одне нагадування, що користуватися за кермом мобільним телефоном - не найкраща ідея, якщо хочеш вціліти сам і не зашкодити іншим.
Автор: Валерій Сааков