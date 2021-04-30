 Жахлива ДТП у Алабамі: загинули дев′ятеро дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Жахлива ДТП у Алабамі: загинули дев'ятеро дітей

Потужний шторм забрав життя дванадцяти осіб у штаті Алабама в США. З них десятеро загинули у дорожній аварії.

USA Sturm Claudette in Alabama

Наслідки шторму "Клодетт" в Алабамі

Внаслідок дорожньої аварії в американському штаті Алабама, яка сталася 19 червня, загинуло десятеро осіб, включаючи дев'ятьох дітей. Про це у неділю, 20 червня, повідомив слідчий округу Батлер в штаті Алабама Вейн Герлок.

Читайте також: Автомобіль в'їхав у натовп під час параду в Оклахомі: є загиблі

Аварія за участі 15 автомобілів сталася за 55 кілометрів на південь від адміністративного центру штату, міста Монтгомері. Відбулося це під час сильного шторму "Клодетт", який супроводжувався рясними опадами. За даними поліції, саме злива могла призвести до аквапланування автомобілів і зіткнення, повідомляє інформагенція AP. Восьмеро дітей, які стали жертвами ДТП, перебували в одному мікроавтобусі - вони поверталися до дитячого табору. Ще двоє загиблих осіб - 29-річна жінка і 9-місячне немовля - їхали в іншій машині. Багато людей внаслідок цієї ДТП отримали травми.

Читайте також: Аварія за участю весільного лімузина у штаті Нью-Йорк: 20 загиблих

Окрім того, негода у Алабамі призвела до загибелі ще двох осіб у суботу - 24-річний чоловік та 3-річний хлопчик отримали несумісні з життям травми після падіння на їхній дім дерева у передмісті міста Таскалуса.

Дивитись відео 07:04

Штрафи для пішоходів: хто винен у смертності на українських дорогах? (03.07.2020)

Також за темою

Automobil der Marke Tesla

ДТП за участю Tesla: чи є майбутнє у безпілотних авто? 30.04.2021

Смертельна аварія за участю електромобіля Tesla змусила багатьох звернути увагу на проблему самокерованих автомобілів. Чи з'являться безпілотники на дорогах - і коли?

Deutschland Trier | Auto erfasst Fußgänger in Fußgängerzone

Наїзд авто на пішоходів у Трірі: кількість загиблих зросла до п'яти 01.12.2020

Унаслідок наїзду автомобіля на людей у Трірі загинуло щонайменше п'ятеро осіб. Поліція з'ясовує обставини трагічної події. Водія автомобіля затримано.

Fahrradunfall auf Straße

У Німеччині кожен сьомий загиблий на дорогах - велосипедист 19.08.2020

Кожна сьома жертва на німецьких дорогах у 2019 році - велосипедист. Усього в аваріях минулого року загинули 445 велосипедистів. Більше ніж половина з них була віком від 65 років.

Реклама

Докладно

Марін Ле Пен

Франція: Марін Ле Пен на шляху до президентства?

За десять місяців до виборів президента у Франції Марін Ле Пен може вибороти символічну перемогу на місцевих виборах.  

Утилізація батарейок і акумуляторів

Чому важливо утилізувати батарейки й акумулятори?

У світі лише близько половини відпрацьованих батарейок та акумуляторів переробляються.  