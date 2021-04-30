Жахлива ДТП у Алабамі: загинули дев'ятеро дітей

Внаслідок дорожньої аварії в американському штаті Алабама, яка сталася 19 червня, загинуло десятеро осіб, включаючи дев'ятьох дітей. Про це у неділю, 20 червня, повідомив слідчий округу Батлер в штаті Алабама Вейн Герлок.

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Аварія за участі 15 автомобілів сталася за 55 кілометрів на південь від адміністративного центру штату, міста Монтгомері. Відбулося це під час сильного шторму "Клодетт", який супроводжувався рясними опадами. За даними поліції, саме злива могла призвести до аквапланування автомобілів і зіткнення, повідомляє інформагенція AP. Восьмеро дітей, які стали жертвами ДТП, перебували в одному мікроавтобусі - вони поверталися до дитячого табору. Ще двоє загиблих осіб - 29-річна жінка і 9-місячне немовля - їхали в іншій машині. Багато людей внаслідок цієї ДТП отримали травми.

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Окрім того, негода у Алабамі призвела до загибелі ще двох осіб у суботу - 24-річний чоловік та 3-річний хлопчик отримали несумісні з життям травми після падіння на їхній дім дерева у передмісті міста Таскалуса.