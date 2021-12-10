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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автобани".
Автобаном (Autobahn) у Німеччині називають швидкісну трасу, вільну від перехресть, з чітко відділеними одна від одної смугами зустрічного руху. Рух в одному напрямку відбувається кількома смугами. За загальною протяжністю - майже 13 тисяч кілометрів - німецькі автобани посідають четверте в світі місце серед систем швидкісних трас після Китаю (130 тисяч кілометрів) , США (понад 77 тисяч кілометрів) та Іспанії (понад 16 тисяч кілометрів). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Німецькі автобани відомі на весь світ, адже на них немає обмеження швидкості. Ну а любов німців до своїх автомобілів не знає меж: машина у Німеччині є майже у кожній родині. Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про німців, їхні автівки та дороги. Поїхали!
Перша і найшвидша траса для автоперегонів у Німеччині - "пращур" швидкісних автомагістралей світу. Її будували у 1913-1921 роках у Берліні, а потім багато разів перебудовували. Між перегонами вона ставала платним шосе для звичайних автівок.
Ідеальні траси! Жодних обмежень швидкості! Це поширені кліше про автобани в Німеччині. Насправді все дещо інакше: ділянок, де немає обмеження швидкості, дедалі менше. А дорожня інфраструктура застаріла.
Ідеальні траси! Жодних обмежень швидкості! Це поширені кліше про автобани в Німеччині. Насправді все дещо інакше: ділянок, де взагалі немає обмеження швидкості, дедалі менше. Оминути затори неможливо - як не аварія, то ремонт. А дорожня інфраструктура застаріла, й процес її оновлення затягнули.
Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що залучення консультантів Deutsche Bahn недоцільне, оскільки в Європі вантажні залізничні перевезення "не настільки життєво важливі", як в Україні. DW зібрала факти про вантажоперевезення і залізницю в Німеччині.
Бетонні дороги служать до 30 років - це втричі довше, ніж асфальтні. Тим не менше все одно більшість автошляхів будують саме з асфальту. Чому так? Які переваги і недоліки бетонних доріг? Як їх будуть у Німеччині і коли їх стане більше в Україні?
У часи коронавірусу саме далекобійники дбають про те, щоб полиці магазинів з найнеобхіднішими товарами не залишалися порожніми. Утім, подбати про самих далекобійників, зокрема про їхню безпеку, схоже, нікому. Водій з Румунії вирішив виправити ситуацію.