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Автобани

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автобани".

Автобаном (Autobahn) у Німеччині називають швидкісну трасу, вільну від перехресть, з чітко відділеними одна від одної смугами зустрічного руху. Рух в одному напрямку відбувається кількома смугами. За загальною протяжністю - майже 13 тисяч кілометрів - німецькі автобани посідають четверте в світі місце серед систем швидкісних трас після Китаю (130 тисяч кілометрів) , США (понад 77 тисяч кілометрів) та Іспанії (понад 16 тисяч кілометрів). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (10.12.2021)

Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (10.12.2021) 10.12.2021

Німецькі автобани відомі на весь світ, адже на них немає обмеження швидкості. Ну а любов німців до своїх автомобілів не знає меж: машина у Німеччині є майже у кожній родині. Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про німців, їхні автівки та дороги. Поїхали!

Прототип автобанів: першій трасі для автоперегонів у Німеччині 100 років (01.10.2021) 01.10.2021

Перша і найшвидша траса для автоперегонів у Німеччині - "пращур" швидкісних автомагістралей світу. Її будували у 1913-1921 роках у Берліні, а потім багато разів перебудовували. Між перегонами вона ставала платним шосе для звичайних автівок.

Німецькі автобани: міфи і реальність про необмежену швидкість, ідеальне покриття та затори (відео)

Німецькі автобани: міфи і реальність про необмежену швидкість, ідеальне покриття та затори (відео) 14.06.2021

Ідеальні траси! Жодних обмежень швидкості! Це поширені кліше про автобани в Німеччині. Насправді все дещо інакше: ділянок, де немає обмеження швидкості, дедалі менше. А дорожня інфраструктура застаріла.
Німецькі автобани: необмежена швидкість, ідеальне покриття та суцільні затори (11.06.2021)

Німецькі автобани: необмежена швидкість, ідеальне покриття та суцільні затори (11.06.2021) 11.06.2021

Ідеальні траси! Жодних обмежень швидкості! Це поширені кліше про автобани в Німеччині. Насправді все дещо інакше: ділянок, де взагалі немає обмеження швидкості, дедалі менше. Оминути затори неможливо - як не аварія, то ремонт. А дорожня інфраструктура застаріла, й процес її оновлення затягнули.
Децентралізація по-німецьки: як працюють місцеві ОТГ (відео)

Децентралізація по-німецьки: як працюють місцеві ОТГ (відео) 19.04.2021

Громада - найменша адміністративна одиниця у ФРН. Нею колегіально керує Рада громади і бургомістр. На що вони впливають і яким бюджетом розпоряджаються? Дивіться нову серію "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим"!

"Укрзалізниці" більше не потрібні поради Deutsche Bahn? (01.10.2020) 01.10.2020

Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що залучення консультантів Deutsche Bahn недоцільне, оскільки в Європі вантажні залізничні перевезення "не настільки життєво важливі", як в Україні. DW зібрала факти про вантажоперевезення і залізницю в Німеччині.

Німецький ваговий контроль для фур: як ловлять та штрафують далекобійників (відео)

Німецький ваговий контроль для фур: як ловлять та штрафують далекобійників (відео) 21.08.2020

Володимир Зеленський доручив СБУ контролювати вагу фур. А хто і як ловить далекобійників і перевантажені фури в Німеччині? Які штрафи і вимоги до водіїв вантажівок?

Далекобійники і ваговий контроль у Німеччині: як ловлять і штрафують фури (21.08.2020) 21.08.2020

Володимир Зеленський доручив СБУ контролювати вагу фур. А хто і як ловить далекобійників і перевантажені фури в Німеччині? Які штрафи і вимоги до водіїв вантажівок?

Бетон проти асфальту: які дороги кращі (14.08.2020) 14.08.2020

Бетонні дороги служать до 30 років - це втричі довше, ніж асфальтні. Тим не менше все одно більшість автошляхів будують саме з асфальту. Чому так? Які переваги і недоліки бетонних доріг? Як їх будуть у Німеччині і коли їх стане більше в Україні?

Захист від коронавірусу для далекобійників (20.04.2020) 20.04.2020

У часи коронавірусу саме далекобійники дбають про те, щоб полиці магазинів з найнеобхіднішими товарами не залишалися порожніми. Утім, подбати про самих далекобійників, зокрема про їхню безпеку, схоже, нікому. Водій з Румунії вирішив виправити ситуацію.
Довічне ув'язнення за ДТП: як у ФРН карають винуватців смертельних аварій

Довічне ув'язнення за ДТП: як у ФРН карають винуватців смертельних аварій 07.10.2019

Автомобіль може бути не лише засобом пересування, а й знаряддям вбивства. DW - про те, у яких випадках винуватців загибелі людей у ДТП в Німеччині судять за статтею "вбивство".

Меркель виступає за швидку розбудову інфраструктури для електромобільності

Меркель виступає за швидку розбудову інфраструктури для електромобільності 12.09.2019

Канцлерка ФРН на відкритті Франкфуртського автосалону наголосила на необхідності створення надійної мережі зарядних станцій. Вона вказала також на відповідальність автовиробників у питаннях захисту клімату.
Церковний макдрайв: чому німці так полюбляють церкви на автобанах

Церковний "макдрайв": чому німці так полюбляють церкви на автобанах 15.04.2019

У ФРН дедалі популярнішими стають церкви, що функціонують прямо на автобанах. Тут, по сусідству з АЗС та вантажівками, подорожні та далекобійники моляться у цілковитій тиші та ставлять свічки у пам'ять про близьких.
Німеччина вирішила не обмежувати швидкість на автобанах

Німеччина вирішила не обмежувати швидкість на автобанах 28.01.2019

Німецький уряд не буде запроваджувати загального обмеження швидкості на автобанах країни. За словами речника уряду ФРН, на багатьох автошляхах уже й так існують швидкісні обмеження.
Німецькі автобани: 459 тисяч годин у заторах за рік

Німецькі автобани: 459 тисяч годин у заторах за рік 17.01.2019

Ніде в світі нема таких свобод для водіїв, як у Німеччині: мовляв, розганяйся, як тільки можеш. Щоправда реальність виглядає дещо інакше: вільна дорога для вільних громадян - здебільшого лише мрія. Причина - затори.

Перший радар швидкості, який неможливо обдурити (16.01.2019) 16.01.2019

У Німеччині з'явився перший "дистанційний" радар, який змусить водіїв постійно дотримуватися правил дорожнього руху. Чи справді фанатам швидкості доведеться "пригальмувати"?

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