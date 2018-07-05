Австрія та ФРН прагнуть перекрити для мігрантів "середземноморський маршрут"

Австрія та Німеччина мають намір співпрацювати разом з Італією, аби перекрити "середземноморський маршрут" для мігрантів. "Це в інтересах Італії, а також Австрії та Німеччини, якщо міграційний тиск на цьому маршруті зменшиться", - заявив у четвер, 5 липня, австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) після зустрічі із міністром внутрішніх справ Німеччини Горстом Зеегофером (Horst Seehofer), цитує агенція dpa. Вже наступного тижня міністри внутрішніх справ Німеччини, Австрії та Італії зустрінуться в австрійському Інсбруку, щоб обговорити подальші дії в цьому напрямку.

Зеегофер своєю чергою наголосив, що досягнутий німецькою коаліцією компроміс щодо шукачів притулку не повинен мати для Австрії негативних наслідків. "Ми не покладатимемо на Австрію відповідальність за біженців, за яких вона не повинна відповідати", - відзначив він.

Нагадаємо, у ФРН домовились про створення транзитних центрів для біженців поблизу кордону з Австрією. З них шукачів притулку, які зареєстровані в інших країнах ЄС, планують повертати в ці країни. Передбачалося, що якщо між Німеччиною та іншою країною ЄС немає угоди щодо пришвидшеного повернення мігрантів, то ті мають бути відправлені до Австрії.

Горст Зеегофер висловив сподівання, що Німеччині вдасться домовитися з Італією та Грецією про повернення до них мігрантів із транзитних центрів. Раніше Себастіан Курц заявив, що уряд Австрії не укладатиме невигідну для країни угоду із Німеччиною про пришвидшене повернення шукачів притулку, та очікував роз'яснень щодо компромісу від Зеегофера.

"Середземноморський маршрут" через Північну Африку став головним, яким мігранти намагаються потрапити до Європи, після перекриття "балканського маршруту" в 2016 році.