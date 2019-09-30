Австрія після виборів: усе можливо

Наступного дня після дострокових виборів у Австрії, які відбулися у неділю, 29 вересня, у Відні вже почалисякоаліційні переговори. Триватимуть вони, за оцінкою перехідної канцлерки Австрії Бріґітте Бірляйн (Brigitte Bierlein), аж до Різдва.

Найімовірнішими є два варіанти формування коаліції, зазначає політична експертка з Віденського університету Зіґлінде Розенберґер (Sieglinde Rosenberger). Перший варіант: коаліція консервативної Австрійської народної партії (АНП) з правими популістами з Австрійської партії свободи (АПС), які зазнали на виборах болючої поразки. І другий варіант: об'єднання консерваторів із Зеленими, які вражаюче покращили свій результат. Експертка оцінює ці сценарії як 50 на 50.

Зелені вимагають змін - у тому числі й від Курца

Із Зеленими, які отримали цього разу 14 відсотків голосів і повернулися до парлаемнту після провалу на минулих виборах, консерваторам буде важче прийти до спільного знаменника і сформувати програму уряду, зазначає експертка з Віденського університету. Очільник Зелених Вернер Коґлер (Werner Kogler) поки що від прогнозів утримується. За його словами, партії треба спершу самоорганізуватися після двох років перебування поза парламентом.

Програмні відмінності між АНП й Зеленими значні. Коґлер вважає Себастіана Курца (Sebastian Kurz), якому виповнилося лише 33 роки, "виконавцем ролі канцлера" без справжніх переконань. "Бірюзово-блакитний курс (за партійними кольорами консерваторів і правих популістів, які формували минулий уряд. - Ред.) має зазнати радикальних змін як у питаннях клімату й охорони довкілля, так і в боротьбі з корупцією й подоланні бідності. Нам потрібен сигнал про зміну курсу", - зазначив очільник Зелених.

Експертка Віденського університету Зіґлінде Розенберґер

Для старого і, дуже ймовірно, нового федерального канцлера Курца важливо передусім повернутися на свою посаду. Із неї Курца катапультували після скандалу довкола партнерки по коаліції АПС у травні, до того ж за допомогою вотуму про недовіру, чого в австрійській історії раніше не траплялося. "Це були дуже погані моменти, яких я більше не хотів би переживати, - зізнався Курц після виборів. - У травні відбулося голосування проти нас як федерального уряду. Це були чотири важких місяці. Сьогодні населення обрало нас назад. Велике, велике дякую!" Тепер, за його словами, він хоче проводити переговори з усіма іншими партіями. Якихось преференцій ексканцлер поки що не демонстрував.

"Курц здатний до змін"

Нічного дивного, на думку Зіґлінде Розенберґер з Віденського університету, в цьому немає. "Під час своєї короткої політичної кар'єри Курц продемонстрував, що він дуже гнучкий і в тематичному сенсі теж здатний до змін". Іншими словами, старий і новий канцлер може блискавично пристосовуватися і підхоплювати нові теми. У 2017 році він переміг на виборах, обіцяючи обмежувальну політику щодо біженців, і кинувся в обійми правопопулістської АПС. Нині ж він біг би взятися за захист довкілля і привабити Зелених, вважає, наприклад, коментатор приватного телеканалу OE24.

На думку Розенберґер, дострокові вибори не спричинили кардинальних змін політичного ландшафту Австрії. Певні перетасовки відбулися лише всередині великих політичних таборів. На правому фланзі голоси перейшли від АПС до АНП, а на лівому - від соціал-демократів до Зелених. "Політична конфігурація залишилася незмінною, при чому ще з 1990 років. Праві партії мають чітку більшість у 55 відсотків по відношенню до партій лівиці й центру. У цьому нічого не змінилося", - зазначає експертка.

Праві популісти - поразка, але не крах

Правіпопулістська АПС збирається в опозицію, натякнув її лідер Норберт Гофер (Norbert Hofer). Провідні представники партії уранці після виборів ще не зовсім оговталися від шокуючих втрат - підтримка АПС знизилася з 26 до 17 відсотків. "Ми повернемо цю довіру. Ми хочемо бути ще кращими, ніж було би нормальним у цій ситуації", - зазначив генсекретар АПС Гаральд Вілімскі (Harald Vilimsky). У вівторок партія вирішуватиме, чи покладати відповідальність за провальні результати виборів на скандал довкола колишнього глави політсили Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache) і чи виключати його з партії.

Чи змушений він буде залишити партію? Скандал довкола колишнього шефа АПС Штрахе коштував його політсилі майже десять відсотків голосів виборців

Однак навіть попри поразку АПС все одно залишається однією з найважливіших партій в Австрії, зазначає Зіґлінде Розенберґер. "Правий популізм міцно закріпився в австрійській політичній культурі", - вважає вона.

На думку оглядачів, АПС має спочатку переформатуватися, а її колишній очільник Штрахе, можливо, відколеться і створить власну партію. Щось подібне з цією політичною силою вже було у 2002 році - і врешті вона це пережила. Після цього самоочищення десь до листопада партія вже може бути готовою до нових коаліційних переговорів із АНП Себастіана Курца, вважать аналітики.

Курс у зовнішній політиці

У зовнішній політиці, а також політиці всередині ЄС курс Австрії залишиться більш-менш незмінним, прогнозує Розенберґер. На її думку, навіть якщо Зелені увійдуть до правлячої коаліції, їхній вплив на політику щодо біженців буде радше символічним, але навряд чи призведе до відчутних змін. Членство країн Західних Балкан у ЄС буде у пріоритеті, на відміну від можливого вступу Туреччини до ЄС, вважає екпертка. "Загалом, якщо Зелені увійдуть до коаліції, їй знову буде притаманна сильна проєвропейська позиція".

Коаліція консерваторів із соціал-демократами, які отримали на виборах 21,5 відсотка, що стало найгіршим результатом в історії партії, є найменш вірогідною. Невідомо, чи втримається нинішня глава політсили Памела Ренді-Ваґнер (Pamela Rendi-Wagner) на своїй посаді після чергового партійного з'їзду. Вона вже відхилила можливу співпрацю з АНП. Та й Себастіан Курц має із соціал-демократами занадто мало спільного.