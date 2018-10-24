Австрія не підписуватиме глобальний міграційний договір ООН

Уряд Австрії у середу, 31 жовтня, вирішив, що не буде підписувати Договір про безпечну, впорядковану і регульовану міграцію, раніше погоджений Генеральною Асамблеєю ООН. Про це повідомили канцлер країни Себастіан Курц (Sebastian Kurz) та віце-канцлер Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache), передає агенція AP.

"Є деякі моменти, які ми розглядаємо критично і де ми боїмося небезпеки для нашого національного суверенітету", - заявив Курц. За словами Штрахе, деякі пункти договору діаметрально суперечать позиції Австрії. "Міграція не є і не може стати правом людини. Не може бути такого, що хтось отримує право на міграцію через клімат або бідність", - зазначив він.

Ініційований ООН глобальний договір про міграцію, який не має юридично зобов'язальної сили, був узгоджений в липні цього року. Його домовились підписати 192 з 193 країн-членів ООН. Пакт має бути офіційно схвалений на зустрічі в Марокко, яка відбудеться 11-12 грудня. У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації.

США вийшли з переговорів про угоду ще в грудні 2017 року, оскільки деякі положення даного пакту несумісні з міграційною політикою президента Дональда Трампа. У липні 2018 роки від участі в пакті відмовилася Угорщина.