Австрія заборонить авіаквитки, дешевші за 40 євро

Уряд Австрії має намір заборонити авіаперевізникам встановлювати ціни на авіаквитки нижчі за 40 євро. Як повідомили в австрійському уряді у понеділок, 8 червня, цей крок має на меті боротьбу проти "соціального та природоохоронного демпінгу" з боку авіакомпаній, інформує агенція новин AFP.

"Більше не буде можливим пропонувати квитки, які будуть дешевшими за фактичні витрати", - наголосила Леоноре Ґевесслер (Leonore Gewessler), австрійська міністерка з питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій.

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На додаток до обмеження мінімальної ціни пасажири будуть змушені платити податок у розмірі 30 євро за перельоти на відстань, меншу 350 кілометрів. Також австрійський уряд планує взагалі заборонити короткі перельоти тривалістю до трьох годин, якщо на цьому маршруті існує більш швидка альтернатива на залізниці.

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Крім того, у вартість квитка в майбутньому повинні бути включені всі податки і збори. Леоноре Ґевесслер назвала це "новаторськими кроками у Європі".

Міністерка також повідомила, що уряд надасть авіакомпанії Austrian Airlines пакет фінансової допомогу у розмірі 600 мільйонів євро для подолання наслідків коронавірусної кризи.