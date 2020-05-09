 Продаж авіаквитків на дати після 22 травня є передчасним - мінінфраструктури | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2020

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Продаж авіаквитків на дати після 22 травня є передчасним - мінінфраструктури

Для перетину громадянами України держкордону в аеропортах потрібне рішення уряду, якого немає, тож продаж авіакомпаніями квитків на рейси після 22 травня є передчасним і введенням в оману клієнтів, зазначають у МІУ.

Авіаперевезення під час коронавірусної кризи

Нині авіакомпанії вводять пасажирів в оману, пропонуючи їм квитки на рейси після 22 травня, наголошують у МІУ

Міністерство інфраструктури України називає передчасним продаж авіакомпаніями квитків на рейси після 22 травня та вважає такі практики авіаперевізників введенням в оману пасажирів. Про це у вівторок, 12 травня, повідомила речниця пресслужби мініфраструктури Оксана Герасимова також у відповідь на запит Deutsche Welle. Раніше представниця міністерства заявила це hromadske.ua.

"На сьогодні пункти пропуску через державний корон для пасажирських перевезень закриті на підставі рішення уряду, для того, щоб пункти пропуску працювали, і відповідно громадяни могли перетнути державний кордон у аеропорту, необхідно рішення уряду. Тому продажі авіаквитків на дати після 22 травня до ухвалення та оприлюднення таких рішень уряду є передчасними і вводять пасажирів в оману", - наголосила представниця відомства в коментарі.

Крім того, вона запевнила, що "міністерство підготувало пропозиції щодо відкриття пунктів пропуску, зокрема і в аеропортах, для регулярних пасажирських перевезень".

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Потреба в десятках тисяч заробітчан

Авіаперельотів до ЄС потребують не тільки туристи, а й особи, яким необхідно терміново прибути в іншу країну. Ідеться, наприклад, про студентів, які навчаються за кордоном, або тих, хто має робочу візу та трудовий договір з іноземним працедавцем.

Нагадаємо, днями віцепрем'єр з євроінтеграції України Вадим Пристайко розкрив в інтерв'ю Deutsche Welle приблизну кількість сезонних працівників з України, яких потребуватимуть цього року деякі країни Євросоюзу та за його межами. За його словами, потреба в країнах ЄС в українських робітниках на цей сезон оцінюється від сотень до десятків тисяч.

Українці мають добиратись за кордон "своїм ходом"

Між тим, поки країни ЄС домовляються з Україною про спецрейси для сезонних робітників, деякі українці вже їдуть на заробітки власним ходом. Так, як вдалось з'ясувати DW, українці, які мають виїхати на роботу до Польщі, до пунктів пропуску з українського боку дістаються мікроавтобусами приватних перевізників. Потім вони підсідають в приватні автомобілі, що перевозять їх через кордон, адже перетин кордону пішки заборонений.

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Тоді доводиться користатись послугами перевізників з іншого боку кордону, адже міжміське сполучення з пунктами пропуску зазвичай відсутнє. Ціна такого перетину кордону, який може тривати кілька днів, сягає часом ціни вартості авіаперельоту або навіть перевищує його.

Інший варіант - дістатись з України летовища у Мінську, звідки відлітають рейсові літаки до Фінляндії та Чехії. Однак такий шлях є ризикованим, адже Білорусь відмовилась від запровадження карантинних заходів, а кількість заражених коронавірусом осіб перевищує нині показники України - там зафіксовано майже 25 тисяч заражень.

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Нагадаємо, 8 травня Єврокомісія рекомендувала країнам Шенгенської зони подовжити тимчасові обмеження на подорожі до ЄС з третіх країн на 30 днів - до 15 червня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також попереджав, що у зв'язку з пандемією коронавірусу повноцінного міжнародного авіасполучення України з іншими державами влітку 2020 року не буде.

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