Австрія готується посилити охорону кордонів

"Згода ХДС і ХСС вказує на те, що Німеччина хоче запровадити заходи з протидії міграційним потокам", - йдеться у заяві уряду Австрії, оприлюдненій у вівторок, 3 липня. Зважаючи на це, Австрія готується "вдатися до заходів із захисту своїх південних кордонів", - цитує заяву агенція Reuters.

В свою чергу міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) сподівається, що Австрія підтримає узгоджені ХДС і ХСС заходи з запобігання нелегальній міграції на кордоні між ФРН та Австрією. Після телефонної розмови з канцлером Австрії Себастіаном Курцем (Sebastian Kurz) у вівторок, 3 липня, Зеегофер відзначив, що Курц "зацікавлений в розумному рішенні", інформує агенція dpa.

Як повідомлялося, напередодні канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер досягли компромісу в суперечці щодо біженців, яка спричинила урядову кризу в країні. Домовленість щодо запобігання незаконній міграції було вироблено на переговорах керівництва сестринських партій Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС).

За словами Меркель, частина домовленості передбачає створення "транзитних центрів" у Німеччині поблизу кордону з Австрією. З цих центрів шукачі притулку, зареєстровані в інших країнах ЄС, мають бути повернені в ці країни.

Нагадаємо, причиною суперечки стала позиція Горста Зеегофера, який наполягав на забороні перетину німецького кордону для мігрантів, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС. Анґела Меркель застерігала від односторонніх дій Берліна та закликала до загальноєвропейського рішення цього питання.

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