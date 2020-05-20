 Австрія готується до прийому туристів: ставка - на тести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2020

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Новини

Австрія готується до прийому туристів: ставка - на тести

Влада Австрії готується до відновлення роботи туристичної галузі. Прийматимуть також туристів з країн, які зуміли взяти епідемію COVID-19 під контроль. Працівників галузі чекає масове тестування.

Двоє подорожувальників на пункті перетину кордону між Австрією та Німеччиною

Двоє подорожувальників на пункті перетину кордону між Австрією та Німеччиною

Відновлення роботи туристичної галузі в Австрії, заплановане на 29 травня, відбуватиметься за умови максимально широкого тестування на коронавірус співробітників готелів та інших підприємств цієї сфери. Про це у четвер, 21 травня, заявив на пресконференції канцлер країни Себастіан Курц (Sebastian Kurz).

"Ми як Республіка Австрія будемо дуже багато інвестувати, аби отримати великі можливості для тестування та якомога більше та регулярніше тестувати співробітників, які прийматимуть гостей", - зазначив Курц, цитує агентство новин dpa.

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65 тисяч тестів на коронавірус щотижня

Президент Торгово-промислової палати Австрії Гаральд Марер (Harald Mahrer) заявив, що до початку липня країна має вийти на спроможність проводити для працівників галузі 65 тисяч тестів на коронавірус SARS-CoV-2 щотижня.

Відповідні витрати візьме на себе держава. За словами Марера, це буде найкращою інвестицією в туристичну галузь, яку лише можна зробити.

Правила туризму по-австрійськи

З 29 травня готелі Австрії зможуть відкрити свої двері для клієнтів. Утім, їхня робота регламентуватиметься низкою правил. Так, на рецепції та на вході до них усі мають надягати маски та тримати дистанцію. Лише групи відпочивальників, які прибули до готелю разом, будуть розглядатися як мешканці одного домогосподарства - на них вимога дистанціювання не поширюватиметься.

Щодо іноземних туристів, то в першу чергу Австрія прийматиме гостей з країн, яким вдалося взяти епідемію COVID-19 під контроль. Очікується, що вже в середині червня кордони з Німеччиною, Ліхтенштейном і Швейцарією будуть повністю відкриті і туристи з цих держав зможуть безперешкодно відпочивати на території країни. Також Курц заявив про намір досягти подібних домовленостей зі східними сусідами Австрії вже найближчим часом.

Таким чином країна продовжує знімати обмеження, запроваджені через епідемію COVID-19. З середини травня в країні вже запрацювали ресторани.

Нагадаємо, австрійський гірськолижний курорт Ішгль у березні став одним із розсадників  коронавірусу в Європі.

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