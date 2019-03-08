Австрійський журналіст Крістіан Вершютц позивається проти СБУ

Адвокати австрійського тележурналіста Крістіана Вершютца звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом на рішення Служби безпеки України (СБУ) щодо заборони в'їзду для австрійського репортера. Про це сам Вершютц повідомив ввечері вівторка, 26 березня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Захист телерепортера наполягатиме на "визнанні протиправним рішення СБУ про заборону його в'їзду на територію України". "У публічному судовому процесі ми доведемо, що Крістіан Вершютц не порушував українських законів і постраждав саме в зв'язку з журналістською діяльністю. Надалі ми відкриті до вирішення цього питання на дипломатичному рівні й у разі позитивного результату, позов буде відкликано", - наголошують адвокати тележурналіста.

Нагадаємо, Крістіан Вершютц - один із найвідоміших австрійських журналістів, які висвітлюють події у Східній Європі та на пострадянському просторі. Раніше він очолював київське бюро австрійського телеканалу ORF.

Як повідомлялося, 7 березня СБУ оголосило про заборону в'їзду Крістіану Вершютцу терміном на один рік. У Києві звинувачують австрійського журналіста в порушенні українських законів під час зйомок репортажу з Криму влітку 2018 року. У репортажі йшлося про в'їзд на півострів Керченським мостом з Росії, що Київ розглядає як порушення українських законів.

Окрім того, Вершютц в'їжджав до контрольованих проросійськими сепаратистами районів на Донбасі з Росії, щоб уникнути проходження через українські контрольно-пропускні пункти, заявила раніше перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова.

Сам Вершютц заперечив усі обвинувачення на свою адресу. Журналіст стверджує, що не порушував законів України. Влітку минулого року він отримав дозвіл від української влади для поїздки в анексований Крим. За його словами, під час зйомок мосту він перебував на півострові.

Різко розкритикував заборону і генеральний директор суспільно-правового мовника ORF Александер Врабец (Alexander Wrabetz). Він назвав закиди української спецслужби "абсурдними", а заборону - "неприйнятним втручанням у виконання журналістом своєї роботи, проти чого ми різко протестуємо".

Рішення української влади також розкритикували міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl) та австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz).

Так само стурбованість через цей випадок висловлював і представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір. В ОБСЄ закликали Київ дозволити в'їзд журналісту.

Натомість Київ закликав Відень знизити градус риторики через цей випадок. "Ситуацію навколо журналіста Вершютца ми не вважаємо викликом для наших двосторонніх відносин... це рішення не має жодного відношення до питання цензури чи наступу на свободу слова. Це виключно наслідок нешанобливого ставлення до українського законодавства. У зв'язку з цим ми закликаємо австрійську сторону знизити градус риторики", - зазначали в МЗС України, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".