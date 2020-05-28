 Австралія призупинила дію договору про екстрадицію з Гонконгом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2020

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Новини

Австралія призупинила дію договору про екстрадицію з Гонконгом

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив про призупинення дії договору про екстрадицію з Гонконгом через прийняття в КНР закону про нацбезпеку.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон у четвер, 9 липня, оголосив про призупинення дії договору про екстрадицію з Гонконгом через прийняття в КНР закону про національну безпеку на території цього спеціального адміністративного регіону.

За словами Моррісона, таким чином Австралія відреагувала на "фундаментальну зміну" обставин щодо договору про екстрадицію. Уряд країни уже поінформував про своє рішення китайську владу. Прем'єр-міністр також розповів про заходи з підтримки гонконгців, котрі перебувають в Австралії. Їхні робочі та студентські візи будуть подовжені на п'ять років, що відкриває шлях до отримання дозволів на постійне проживання.

У свою чергу, Китай засудив рішення Австралії та закликав країну припинити втручатися в справи КНР. Нагадаємо, що новий китайський закон про національну безпеку передбачає покарання за низку правопорушень, серед яких сепаратизм, підривна діяльність, тероризм та змова з іноземною владою. Згідно з новими правилами, демонстрація прапору із символікою прихильників незалежності Гонконгу може бути розцінена як злочин. Так само не можна закликати до незалежності Тибету, Тайваню та інших територій, які Пекін вважає своїми.

Порушники закону можуть бути ув'язненими пожиттєво. Також завдяки новому закону китайська влада отримала повноваження переслідувати підозрюваних у цих злочинах на території Гонконгу в обхід місцевої влади та правоохоронців.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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