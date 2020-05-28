Австралія призупинила дію договору про екстрадицію з Гонконгом

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон у четвер, 9 липня, оголосив про призупинення дії договору про екстрадицію з Гонконгом через прийняття в КНР закону про національну безпеку на території цього спеціального адміністративного регіону.

За словами Моррісона, таким чином Австралія відреагувала на "фундаментальну зміну" обставин щодо договору про екстрадицію. Уряд країни уже поінформував про своє рішення китайську владу. Прем'єр-міністр також розповів про заходи з підтримки гонконгців, котрі перебувають в Австралії. Їхні робочі та студентські візи будуть подовжені на п'ять років, що відкриває шлях до отримання дозволів на постійне проживання.

У свою чергу, Китай засудив рішення Австралії та закликав країну припинити втручатися в справи КНР. Нагадаємо, що новий китайський закон про національну безпеку передбачає покарання за низку правопорушень, серед яких сепаратизм, підривна діяльність, тероризм та змова з іноземною владою. Згідно з новими правилами, демонстрація прапору із символікою прихильників незалежності Гонконгу може бути розцінена як злочин. Так само не можна закликати до незалежності Тибету, Тайваню та інших територій, які Пекін вважає своїми.

Порушники закону можуть бути ув'язненими пожиттєво. Також завдяки новому закону китайська влада отримала повноваження переслідувати підозрюваних у цих злочинах на території Гонконгу в обхід місцевої влади та правоохоронців.