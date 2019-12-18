Аваков розповів у Верховній Раді про Бровари, Кагарлик та справу Шеремета

Верховна Рада в п'ятницю, 5 червня, заслухала в рамках години запитань до уряду звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про боротьбу з організованою злочинністю, охорону громадського порядку та гарантування безпеки громадян. Виступаючи перед народними депутатами, урядовець розповів зокрема про стан розслідування найбільш резонансних справ.

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Стрілянина в Броварах

Аваков повідомив депутатам, що натепер встановлено 67 осіб, причетних до сутички та перестрілки в місті Бровари.

"44 повідомлено про підозру, зокрема п'ятьом - заочно, 39 особам обрано запобіжний захід", - сказав Аваков, виступаючи з трибуни парламенту, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Міністр нагадав, що "на гарячому" було затримано 11 осіб, потім було затримано ще понад два десятки підозрюваних, а 1 червня в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб, зокрема ініціатора цього інциденту.

Скандал у Кагарлику

Говорячи про скандальні події у Кагарлику, де до протиправних дій були причетні місцеві поліцейські, Аваков закликав депутатів не звинувачувати всю поліцію "через кількох негідників".

"МВС і Нацполіція є відображенням (...) українського суспільства. Принципово, як система реагує на це", - наголосив Аваков, запевнивши, що керівництво МВС не приховує такі випадки.

Аваков нагадав, що інцидент розслідує Державне бюро розслідувань, поліція здійснює внутрішнє розслідування, а відділення поліції в Кагарлику розформовано. "За підсумками аналізу цього інциденту (...) ухвалено рішення, що в усіх підрозділах поліції (...) буде запроваджено повну фіксацію слідчих дій у відділеннях поліції", - розповів він. Міністр додав, що при відборі до поліції проводитимуть додаткове психологічне обстеження для виявлення агресивної поведінки.

Справа Шеремета

Розповів Аваков і про розслідування скоєного в 2016 році вбивства журналіста Павла Шеремета. За його словами, ця справа дуже складна, але слідство вживає всіх необхідних заходів для того, щоб вину підозрюваних було доведено. Міністр повідомив, що підозрювані у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко й Андрій Антоненко відмовилися від дачі показань, участі в слідчих експериментах і перевірки на поліграфі.

Аваков закликав не політизувати справу Шеремета. За його словами, щодо трьох підозрюваних матеріали було виділено і передано до суду, нині у захисту і підозрюваних є можливість ознайомитися з матеріалами й захищати свою позицію в суді.

"Слідство передало матеріали до суду (...) не треба політичної спекуляції в цьому", - сказав він. "Звертаємо увагу на всі версії, які є, зокрема і конспірологічні", - додав урядовець.

Акція за відставку Авакова

Тим часом під стінами парламенту відбулася акція, учасники якої вимагали відставки очільника МВС України. За підрахунками кореспондента інформагенції "Українські новини", у ній взяли участь близько тисячі осіб. Учасники мітингу зібралися на площі Конституції, посеред якої споруджено невелику сцену.

Також на площі встановлено автомобіль часів міліції, що символізує "стару систему". Його активісти розмалювали, кидали всередину фаєри і димові шашки. Мітингарі скандували: "Геть Авакова!" і тримали плакати з написами: "Моя поліція - моя небезпека", "Чому поліція б'є, ґвалтує, вбиває?", "Ні - поліцейській державі", "2295 днів без безпеки поліції Авакова".