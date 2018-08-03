 Аваков: Вирок італійського суду українському нацгвардійцю Марківу оскаржать | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2019

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Новини

Аваков: Вирок італійського суду українському нацгвардійцю Марківу оскаржать

Італійський суд засудив до 24 років в'язниці українського нацгвардійця Віталія Марківа за звинуваченням у сприянні вбивству фотокореспондента на Донбасі. Глава МВС України Арсен Аваков назвав це рішення ганебним.

Голова українського МВС Арсен Аваков

Очільник українського МВС Арсен Аваков

Рішення італійського суду, який засудив до 24 років позбавлення волі українського військовослужбовця Віталія Марківа, обвинуваченого у сприянні вбивству італійського фотокореспондента, буде оскаржено. Про це у п'ятницю, 12 липня, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. "24 роки Віталію Марківу - несправедливе й ганебне рішення італійського суду. Його буде оскаржено", - написав він у Twitter.

Очільник МВС зазначив, що Марків і держава Україна не винні в загибелі репортера Андреа Роккеллі, котрий "став жертвою агресивної Росії, яка розв'язала у Слов'янську війну на Донбасі".

Раніше цього дня італійський суд засудив до 24 років позбавлення волі нацгвардійця Марківа, визнавши його винним у сприянні умисному вбивству італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у 2014 році. Обвинувачення просило для Марківа 17 років в'язниці.

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Київ захищатиме інтереси Марківа у судовому процесі в Італії. У переданих з Павії документах ідеться про італійське громадянство Марківа. (03.07.2017)

За інформацією МВС України, затриманий італійськими правоохоронцями сержант Марків перебував в Італії у відпустці. Його підозрюють у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Рокелле у Слов'янську у 2014 році. (02.07.2017)

Як повідомлялося, Віталія Марківа, який має громадянства України та Італії, затримали в Болонії 30 червня 2017 року за підозрою у сприянні вбивству фотожурналіста Роккеллі поблизу Словянська 24 травня 2014 року. Згідно з аргументами сторони обвинувачення, він не скоював убивства, але інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica. Ті, у свою чергу, контактували з військовими Збройних сил України, які, за твердженням прокуратури, з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів, передає агентство "Інтерфакс-Україна". Сторона захисту заперечувала цю позицію. Марків теж заперечував свою причетність до вбивства.

Незалежний фотокореспондент, засновник колективу фотографів Cesura Андреа Роккеллі в травні 2014 року працював у Донецькій області, висвітлюючи захоплення проросійськими сепаратистами місцевих органів влади та перші бойові дії. Він та його перекладач, росіянин Андрій Міронов, загинули близько 17-ї години 24 травня поблизу селища Андріївка. 

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