Аваков: Вирок італійського суду українському нацгвардійцю Марківу оскаржать

Рішення італійського суду, який засудив до 24 років позбавлення волі українського військовослужбовця Віталія Марківа, обвинуваченого у сприянні вбивству італійського фотокореспондента, буде оскаржено. Про це у п'ятницю, 12 липня, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. "24 роки Віталію Марківу - несправедливе й ганебне рішення італійського суду. Його буде оскаржено", - написав він у Twitter.

Очільник МВС зазначив, що Марків і держава Україна не винні в загибелі репортера Андреа Роккеллі, котрий "став жертвою агресивної Росії, яка розв'язала у Слов'янську війну на Донбасі".

Раніше цього дня італійський суд засудив до 24 років позбавлення волі нацгвардійця Марківа, визнавши його винним у сприянні умисному вбивству італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у 2014 році. Обвинувачення просило для Марківа 17 років в'язниці.

Як повідомлялося, Віталія Марківа, який має громадянства України та Італії, затримали в Болонії 30 червня 2017 року за підозрою у сприянні вбивству фотожурналіста Роккеллі поблизу Словянська 24 травня 2014 року. Згідно з аргументами сторони обвинувачення, він не скоював убивства, але інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica. Ті, у свою чергу, контактували з військовими Збройних сил України, які, за твердженням прокуратури, з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів, передає агентство "Інтерфакс-Україна". Сторона захисту заперечувала цю позицію. Марків теж заперечував свою причетність до вбивства.

Незалежний фотокореспондент, засновник колективу фотографів Cesura Андреа Роккеллі в травні 2014 року працював у Донецькій області, висвітлюючи захоплення проросійськими сепаратистами місцевих органів влади та перші бойові дії. Він та його перекладач, росіянин Андрій Міронов, загинули близько 17-ї години 24 травня поблизу селища Андріївка.