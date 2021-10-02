На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аахен". Аахен - місто в Німеччині.

Місто Аахен розташоване на заході Німеччини на кордоні з Бельгією та Нідерландами. В місті проживає приблизно 250 тисяч осіб. Символом міста є аахенський собор, об'єкт світової культурної спадщини ЮНЕСКО, починаючи від 1978 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.