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Аахен

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аахен". Аахен - місто в Німеччині.

Місто Аахен розташоване на заході Німеччини на кордоні з Бельгією та Нідерландами. В місті проживає приблизно 250 тисяч осіб. Символом міста є аахенський собор, об'єкт світової культурної спадщини ЮНЕСКО, починаючи від 1978 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Президент Румунії Клаус Йоганніс отримав Премію імені Карла Великого

Президент Румунії Клаус Йоганніс отримав Премію імені Карла Великого 02.10.2021

Президент Румунії Клаус Йоганніс отримав престижну європейську премію як посередник між Західною та Східною Європою і борець за європейські цінності.
Тут був Дюрер, або Таємниці великого майстра Ренесансу

Тут був Дюрер, або Таємниці великого майстра Ренесансу 01.08.2021

"Тут був Дюрер" - так називається виставка в Аахені, яка розкриває таємниці великого майстра Ренесансу. На що він жив насправді? Про що писав у щоденнику і як "вибивав" собі пенсію? Подробиці - у статті DW.
Які міста світу найбільше приваблюють закордонних фахівців

Які міста світу найбільше приваблюють закордонних фахівців 05.12.2019

Кар'єра в Нью-Йорку чи Парижі? Виявляється, сучасних експатів приваблюють зовсім інші напрямки.
Поліція Аахена не підтверджує затримання Олександра Онищенка

Поліція Аахена не підтверджує затримання Олександра Онищенка 04.12.2019

ЗМІ повідомили, що в німецькому Аахені був затриманий підприємець Олександр Онищенко, якого розшукують в Україні. В поліції Аахена заявили, що їм про затримання нічого не відомо.
В Аахені десятки тисяч учасників вийшли на акцію проти змін клімату

В Аахені десятки тисяч учасників вийшли на акцію проти змін клімату 21.06.2019

На вулиці німецького Аахена вийшли десятки тисяч осіб з 17 країн, які вимагають підтримати заходи з боротьби зі змінами клімату. Рух Fridays for Future продовжить акції влітку.
Генсеку ООН Гутеррішу вручена премія Карла Великого

Генсеку ООН Гутеррішу вручена премія Карла Великого 30.05.2019

Екс-президент Португалії відзначений нагородою за видатні заслуги в боротьбі за зміцнення європейських цінностей. Особливо відзначено внесок Антоніу Гутерріша у справу захисту клімату і багатостороннього співробітництва.
Правління Аахенської премії миру вирішило не нагороджувати Руслана Коцабу

Правління Аахенської премії миру вирішило не нагороджувати Руслана Коцабу 10.05.2019

Через висловлювання антисемітського характеру правління Аахенської премії миру виступило проти присудження цієї нагороди українському журналістові Руслану Коцабі. Рішення правління мають затвердити збори об'єднання.
За що у Німеччині дадуть премію українському журналістові Коцабі

За що у Німеччині дадуть премію українському журналістові Коцабі 08.05.2019

Опозиційний журналіст Руслан Коцаба, який був засуджений в Україні за перешкоджання Збройним силам та провів рік за ґратами, став лауреатом пацифістської премії у ФРН. Подробиці - у матеріалі DW.
Український журналіст отримає Аахенську премію миру

Український журналіст отримає Аахенську премію миру 08.05.2019

Український журналіст Руслан Коцаба отримає Аахенську премію миру за "сміливу боротьбу за мир та діалог на Сході України".
Новий німецько-французький договір про дружбу як основа для відродження ЄС

Новий німецько-французький договір про дружбу як основа для відродження ЄС 22.01.2019

Оновлений договір засвідчив щирість дружніх відносин між Берліном та Парижем. Існують і сподівання, що він стане "дороговказом" для подальшої європейської інтеграції.
Коментар: Аахенська угода - німецько-французькі весняні почуття

Коментар: Аахенська угода - німецько-французькі весняні почуття 22.01.2019

Через 56 років німці та французи оновлюють своє партнерство. Нова Аахенська угода - це більше, ніж просто політичний фольклор. Адже вона може підштовхнути до змін всю Європу, вважає Крістіап Ф. Тріппе.
Меркель і Макрон підписали новий договір про дружбу між ФРН і Францією

Меркель і Макрон підписали новий договір про дружбу між ФРН і Францією 22.01.2019

У Берліні оцінюють новий підписаний договір про дружбу та співпрацю між двома країнами як сигнал для подальшої інтеграції в Європі. Укладений договір має поглибити співпрацю держав.
Меркель та Макрон підпишуть новий договір про дружбу між ФРН та Францією

Меркель та Макрон підпишуть новий договір про дружбу між ФРН та Францією 08.01.2019

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон підпишуть новий договір про дружбу та співпрацю між двома країнами. Церемонія підписання документа відбудеться 22 січня в Аахені.
Мистецтво на службі в бунтарства

Мистецтво на службі в бунтарства 19.06.2018

1968 рік є кульмінаційним моментом продуктивної епохи в мистецтві. У той же час він став провісником закінчення політичних і художніх утопій.
Порошенко: ЄС запровадить санкції щодо організаторів російських виборів у Криму

Порошенко: ЄС запровадить санкції щодо організаторів російських виборів у Криму 11.05.2018

За словами президента України Петра Порошенка, список індивідуальних санкцій розширять організаторами російських виборів президента у Криму.
Порошенко повідомив про підготовку зустрічі в нормандському форматі

Порошенко повідомив про підготовку зустрічі в "нормандському" форматі 10.05.2018

Лідери України, Німеччини та Франції обговорили в німецькому Аахені підготовку до наступної зустрічі в "нормандському форматі" на тлі ескалації збройного конфлікту на Донбасі.
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