Zelenskiy’den ABD’ye silah yardımı için teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev’e 270 milyon dolar değerinde yeni bir silah sevkiyatı yapacağını duyuran ABD'ye teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'e yeni silah sevkiyatı taahhüdü veren Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) teşekkür etti. Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok önemli; güçlü silahlar askerlerimizin hayatını kurtaracak ve ülkemizin Rus saldırganlığından kurtulmasını hızlandıracak. Ülkelerimiz arasındaki stratejik iş birliğini önemsiyorum. Birlikte zafere!" ifadelerini kullandı.

270 milyon dolarlık silah sevkiyatı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Cuma günü Ukrayna'ya yaklaşık 270 milyon dolarlık bir silah sevkiyatı daha yapacağını duyurmuştu. Resmi açıklamaya göre, sevkiyatı yapılacak silahlar arasında HIMARS çok namlulu roketatarlar da bulunuyor. HIMARS sistemlerinin yanı sıra, 36 bin top mermisi, çok sayıda askeri araç ve yaklaşık 580 Phoenix Ghost tipi insansız hava aracı (İHA) da Kiev'e gönderilecek. Söz konusu İHA'lar, hedeflere saldırı düzenleme ve savaş sahasını gözetleme kabiliyetleri ile tanınıyor.

ABD'de, Yakima tatbikat merkezinde atış yapan bir HIMARS çok namlulu roketatar sistemi - (23.05.2011) Fotoğraf: Tony Overman/AP/picture alliance

Ukrayna, Batı'dan aldığı ağır silah yardımıyla Rusya'nın ilerleyişini durdurmayı ve işgal edilen bölgeleri geri almayı hedefliyor. Ukrayna ordusu, son günlerde Rus yanlısı ayrılıkçılar ve Moskova tarafından işgal edilmiş bölgelere başarılı saldırılar gerçekleştirmişti.

Rusya ise ABD ve NATO'yu uyararak, Kiev'e yapılan silah yardımının savaşı yalnızca uzatacağını kaydetmiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da geçen hafta yaptığı açıklamada, Moskova'nın hedefinin yalnızca Ukrayna'nın doğusu olmayacağı tehdidinde bulunmuştu. Lavrov, Batı'nın Ukrayna'ya, Moskova kontrolündeki bölgeleri tehdit eden, giderek daha uzun menzilli silahlar hibe ettiğini ve bu durumda ülkesinin Ukrayna güçlerini daha fazla geriye iteceğini ve bu ülkeyi askersizleştireceğini dile getirmişti.

dpa / SÖ,ET