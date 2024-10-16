Zelenskiy "zafer planını" açıkladı

Ukrayna parlamentosuna "zafer planını" sunan Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Batı’dan daha güçlü askeri destek ve NATO’ya üyelik için de davet talep etti.

Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde ABD, Fransa, İtalya ve Almanya’ya sunduğu ve Ukrayna’nın Rusya’ya karşı zafer elde etmesini sağlayacağını savunduğu planını bugün Ukrayna parlamentosunda milletvekilleri ve üst düzey askeri yetkililere anlattı.

Ukraynalı lider konuşmasına başlarken planının beş maddesini açıklayacağını söyledi, üçünün ise gizli olduğuna işaret etti.

Beş maddelik plan

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın NATO askeri ittifakına hemen katılmak istediğini, bunu için "önkoşulsuz üyelik daveti" beklediklerini duyurdu.

Ülkesinin savunma yetkinliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini anlatan Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna savunma sanayisi ve hava savunmasının daha aktif bir şekilde desteklenmesi gerektiğini aktardı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy. Fotoğraf: Ukraine Presidency/Bestimage/IMAGO/

Zelenskiy, "çatışmaların hasmın topraklarına püskürtülmesi gerektiğini", bunun "Rus halkının savaşın ne olduğunu anlayabilmesi ve halkın Kremlin'e karşı cephe alması için gerekli olduğunu" savundu. Bu hedefe ulaşabilmek için Batı’nın uzun menzilli füzelere uyguladığı kısıtlamaları kaldırması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Rusya topraklarını ancak bu şekilde hedef alabileceklerini kaydetti.

Ukrayna devlet başkanının planına göre Rusya’ya karşı caydırıcılığın da pekiştirilmesi gerekiyor.

Zelenskiy, Rusya’nın saldırganlığını önleyebilmek için ülkesine nükleer olmayan büyük bir silah cephaneliği konuşlandırılmasını istiyor. Planın bu bölümüne gizli bir ekleme yapıldığını da söyleyen Devlet Başkanı, önerilen caydırıcılığın neleri içerdiği konusunda daha fazla ayrıntıya girmeyeceğini kaydetti.

Plan ayrıca Ukrayna üzerindeki Rus insansız hava araçlarının Ukrayna’ya komşu ülkeler tarafından hedef alınarak düşürülmesini de öngörüyor.

Stratejik ekonomik işbirliği

Kiev’in "zafer planının" bir maddesi de "stratejik ekonomik işbirliği" öngörüyor.

Zelenskiy, ABD, AB ve ismini vermediği diğer müttefiklerine, Ukrayna'nın trilyonlarca dolar değerinde olduğuna işaret ettiği doğal kaynaklarının ortak kullanımına olanak tanıyacak bir anlaşma imzalanmasını önerdiğini de açıkladı. Devlet başkanı, uranyum, titanyum, lityum ve grafit gibi doğal kaynakları sıraladı, bunların Ukrayna ve demokratik dünyayı küresel rekabette güçlendireceğini kaydetti.

Zelenskiy, Rusya’yı yenilgiye uğratacağını söylediği planını Berlin’e gelerek Almanya Başbakanı Olaf Scholz’e de anlattı. Fotoğraf: Ebrahim Noroozi/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca savaş sona erdikten sonra Ukrayna ordusunun NATO’nun güvenliğinin güçlendirilmesinde de rol oynayabileceğini belirtti, bu kuvvetlerin Avrupa’da konuşlu ABD askerlerinin yerini alabileceğine işaret etti.

Bu arada Zelenskiy’nin konuşmasında, Kuzey Kore’nin Rusya’ya hem silah hem asker desteği sağlayarak savaşa fiilen taraf haline geldiğini söylemesi de dikkat çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı planını perşembe günü Brüksel’de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde Avrupalı liderlere sunacağını açıkladı.

Kremlin: "Kiev ayılsa iyi olur"

Bu arada Zelenskiy Kiev’de konuşmasını yaptığı sırada açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Zelenskiy’nin ilan ettiği planı "uzun ömürlü olmayacak bir barış planı" olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov. Fotoğraf: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Peskov, Zelenskiy’nin planına ilişkin ayrıntılı yorum yapmak için henüz erken olduğunu söylemekle birlikte, Kiev'in asıl yapması gerekenin "ayılmak" olduğunu, "izlenen politikaların anlamsızlığının da fark edilmesi gerektiğini" savundu.

Bu arada Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki iki köyün daha ele geçirildiğini duyurdu.

AFP, Reuters, dpa/ DA, BK

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