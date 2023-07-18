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PolitikaUkrayna

"Tahıl anlaşması Rusya olmadan da devam edebilir"

2 saat önce

Ukrayna lideri Zelenskiy, Moskova'nın çekildiği tahıl anlaşmasının Rusya olmadan da devam edebileceğini belirterek, "Ukrayna, BM ve Türkiye gıda koridorunun güvenliğini ve gemi denetimlerini sağlayabilirler" dedi.

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Ukraine I Volodymyr Selenskyj
Fotoğraf: Sergei Supinsky/AFP

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy,Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından, anlaşmanın Moskova olmadan da devam edebileceğini söyledi.

Bir video yayınlayan Zelenski, "Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye beraber gıda koridorunun güvenliğini ve gemi denetimlerini sağlayabilirler. Tüm dünya için bu gerekli" diye konuştu.

Zelenskiy, dünyanın artık şantaja kimsenin izin vermediğini gösterme fırsatına sahip olduğunu belirterek, "Hepimiz Rus çılgınlığından korunmalıyız" dedi. Zelenskiy anlaşmanın 400 milyon insanın gıdaya erişimi için önemini vurgulayarak, "Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya olmadan da çalışmaya devam edebilir ve etmelidir de" diye konuştu.

Zelenskiy Telegram uygulaması üzerinden yayınladığı mesajında ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştüğünü ve "gıda güvenliği ve Karadeniz üzerinden gıda sevkiyatının yenilenmesi için ilgili ülkelerle birlikte çalışma" konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. 

Anlaşma sayesinde Ukrayna'nın tahılı dünya pazarlarına ulaştırılmıştı.
Anlaşma sayesinde Ukrayna'nın tahılı dünya pazarlarına ulaştırılmıştı.Fotoğraf: Chris McGrath/Getty Images

Rusya geri dönüş şartını açıkladı

Rusya ise anlaşmaya geri dönüş şartını açıkladı. Moskova yönetimi, kendi tahıl ve gübre ihracatına yönelik Batı yaptırımlarının kaldırılması halinde anlaşmayı yeniden canlandırmayı düşünebileceğini öne sürdü. Girişim kapsamında BM ile Rusya arasında imzalanan ayrı bir anlaşma ile de Rus tahıl ve gübre ihracatının Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan etkilenmeden devam etmesi de güvence altına alınmıştı. Ancak Rusya, bu konuda yeterli adımların atılmadığını belirterek daha önce de anlaşmadan çekilebileceğinin sinyallerini vermişti.

Tahıl Koridoru Anlaşması ne getirdi?

BM ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Temmuz 2022'de imzalanan anlaşma ile, dünyanın önde gelen tahıl üreticilerinden Ukrayna'nın tahılının Karadeniz ve Türk boğazları üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılması sağlanmıştı. Şimdiye kadar Ukrayna'nın 33 milyon ton tarım ürününün bin gemi ile bu yolla ihraç edildiği bildiriliyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tahıl Koridoru Anlaşması'nın dünyadaki gıda fiyatlarının düşmesine ve açlıkla mücadeleye katkıda bulunduğunu kaydederken, BM Gıda Programı da (WFP) söz konusu anlaşma sayesinde 725 bin ton buğdayın Afganistan ve Somali gibi kriz ülkelerine aktarıldığını hatırlattı. Rusya, ise anlaşmanın yeterli düzeyde tahılın yoksul ülkelere ulaştırılmasına fazla katkı sağlamadığını iddia ediyor.

Reuters / GY, EC

 

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