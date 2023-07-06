  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
PolitikaTürkiye

Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

3 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Cuma günü Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

https://p.dw.com/p/4TWtr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy - (18.08.2022 / Lviv)
Arşiv - Recep Tayyip Erdoğan ve Volodimir ZelenskiyFotoğraf: Turkish Presidency/AA/picture alliance

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Cuma günü Türkiye'ye gideceği duyuruldu. Anadolu Ajansı, Zelenskiy'nin yarın yapacağı çalışma ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş baş görüşeceğini, ayrıca iki ülke heyetleri arasında da görüşmeler yapılacağını bildirdi.

Görüşmelerde, Ukrayna Savaşı ile ilgili son gelişmelerin yanı sıra Ukrayna tahılınının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesini sağlayan ve 17 Temmuz'da sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın geleceğinin ele alınacağı bildirildi.

Anlaşmanın geleceği meçhul

Tahıl Koridoru Anlaşması geçen yaz Birleşmiş Milletler (BM) ile Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanmış ve süresi şimdiye dek üç kez uzatılmıştı. Ancak Moskova, son olarak anlaşmanın sadece iki ay uzatılmasını kabul etmişti. Önceki gün ise Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, anlaşmanın uzatılması için bir sebep görülmediği ifade edildi. Ukrayna tahılı Karadeniz üzerinden dünyaya taşınırken, kendi tarım ürünleri ve gübresini satamamaktan ve Batı'nın uyguladığı yaptırımlardan şikayetçi olan Rusya, anlaşmanın kendi menfaatleri açısından bir getirisi olmadığını savunuyor.

Ukrayna Savaşı ve Batı'nın Kiev'e yönelik desteğinin, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da düzenlenen NATO zirvesinde öne çıkan ana gündem maddesi olması bekleniyor. NATO üyesi Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil edeceği zirvede, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ve Ankara'nın buna yönelik tavrı da ele alınacak.

 

dpa / ETO,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Fidan: İsveç terörle mücadelede NATO'ya yük olmamalı

Politika1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Depremzedeler için yapılan "Türkiye Tek Yürek kampanyası"

Türkiye Tek Yürek kampanyası: 115 milyar TL nerede?

Türkiye Tek Yürek kampanyası: 115 milyar TL nerede?

Felaket5 saat önce

Gelecek ve Saadet Partisi Meclis'te ortak grup kurdu

Gelecek ve Saadet Partisi Meclis'te ortak grup kurdu

Politika6 saat önce
Zaporijya Nükleer Santrali

Zaporijya: Muhtemel sızıntıya ilişkin iki senaryo

Zaporijya: Muhtemel sızıntıya ilişkin iki senaryo

Çatışmalar7 saat önce
Screenshot Threads, Instagram App

Threads uygulaması Twitter'a alternatif olabilir mi?

Threads uygulaması Twitter'a alternatif olabilir mi?

Teknoloji12 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu etrafını çevreleyen bir kalabalığın içinde - (15.12.2022 / İstanbul)

CHP'de değişim sancıları: İmamoğlu neden site açtı?

CHP'de değişim sancıları: İmamoğlu neden site açtı?

Politika23 saat önce
Öldürülen Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi

Tahir Elçi davası 29 Kasım'a ertelendi

Tahir Elçi davası 29 Kasım'a ertelendi

Hukuk ve Adalet5 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön