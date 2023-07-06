Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Cuma günü Türkiye'ye gideceği duyuruldu. Anadolu Ajansı, Zelenskiy'nin yarın yapacağı çalışma ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş baş görüşeceğini, ayrıca iki ülke heyetleri arasında da görüşmeler yapılacağını bildirdi.

Görüşmelerde, Ukrayna Savaşı ile ilgili son gelişmelerin yanı sıra Ukrayna tahılınının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesini sağlayan ve 17 Temmuz'da sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın geleceğinin ele alınacağı bildirildi.

Anlaşmanın geleceği meçhul

Tahıl Koridoru Anlaşması geçen yaz Birleşmiş Milletler (BM) ile Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanmış ve süresi şimdiye dek üç kez uzatılmıştı. Ancak Moskova, son olarak anlaşmanın sadece iki ay uzatılmasını kabul etmişti. Önceki gün ise Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, anlaşmanın uzatılması için bir sebep görülmediği ifade edildi. Ukrayna tahılı Karadeniz üzerinden dünyaya taşınırken, kendi tarım ürünleri ve gübresini satamamaktan ve Batı'nın uyguladığı yaptırımlardan şikayetçi olan Rusya, anlaşmanın kendi menfaatleri açısından bir getirisi olmadığını savunuyor.

Ukrayna Savaşı ve Batı'nın Kiev'e yönelik desteğinin, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da düzenlenen NATO zirvesinde öne çıkan ana gündem maddesi olması bekleniyor. NATO üyesi Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil edeceği zirvede, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ve Ankara'nın buna yönelik tavrı da ele alınacak.

dpa / ETO,ET

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