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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın başka ülkelere de gireceği uyarısında bulundu.Fotoğraf: Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance
PolitikaUkrayna

Zelenskiy: Rusya başka ülkeleri de işgal edecek

16 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya’nın Ukrayna’dan sonra başka ülkeleri de işgal edeceği" uyarısında bulundu. Mariupol’den sivillerin tahliyesine yönelik çabalar ise sürüyor.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalıları Rus işgaline karşı direnmeye çağırdı. Zelenskiy, Cuma gecesi yayınlanan video mesajında herkesin işgale karşı direnmesi gerektiğini belirterek, "Ruslarla işbirliği yapılmaması gerektiğini" kaydetti. Ukrayna Devlet Başkanı, özellikle Rus birliklerinin kontrolüne geçen bölgelerde yaşayanlardan "Ruslara mümkün olduğunca fazla problem yaratmalarını" istedi. Ukrayna’nın partnerlerinin sonunda ihtiyaç duydukları silahları gönderdiğini, bunun da binlerce insanın hayatını kurtaracağını belirten Zelenskiy, konuya ilişkin başka bir detay ise vermedi.

"Rusya başka ülkelere de girecek"

Rus ordusundan gelen son açıklamalara atıfta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı, Moskova’nın Ukrayna’yı işgalinin yalnızca bir başlangıç olduğunun savunarak, "Rusya’nın başka ülkeleri de işgal etmek istediğini" söyledi. Zelenskiy, "Bizim gibi yaşamın ölüme karşı zaferine inanan tüm uluslar bizimle birlikte savaşmalı. Bize yardım etmeliler, çünkü ilk sırada olan biziz. Peki sonraki kim olacak?"’ İfadelerini kullandı.

Zelenskiy iletişim stratejisinde Putin'den avantajlı mı?

Rus basını, Rusya’nın Merkez Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Rustam Minnekayev’in, Moskova’nın Donbass ve Ukrayna’nın güneyinde Mariupol’den Odessa’ya kadar tam kontrolü sağlamak istedikleri yönündeki sözlerine yer vermişti. Minnekayev, böylece Rusya yanlısı "Transdinyester Cumhuriyeti"ne karasal bağlantı kurulacağını belirtmişti. Moldova ve Ukrayna arasında yer alan ve 1990’da bağımsızlığını ilan eden Transdinyester’in bağımsızlığı hiçbir ülke tarafından tanınmıyor. Çok sayıda Rus vatandaşının yaşadığı bölgede Rus birlikleri konuşlanmış durumda.

Republik Moldau | Transnistrien | Tiraspol
Transdinyester Cumhuriyeti'nde çok sayıda Rus vatandaşı yaşıyor.Fotoğraf: Goran Stanzl/Pixsell/imago images

Rusya’dan gelen son açıklamaların ardından Moldova Dışışleri Bakanlığı, Rus büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, Minnekayev’in anadili Rusça olanların baskı altında olduğu yönündeki açıklamalarının temelsiz olduğu belirtilerek, "Moldova, tarafsız bir devlettir ve Rusya Federasyonu da dahil tüm uluslararası aktörler, bu prensibe saygı duymak zorundadır" denildi.

Mariupol’de sivilleri tahliye çabaları

Ukrayna, Rus birliklerinin büyük ölçüde kontrolü sağladığı Mariupol’den sivillerin tahliye edilmesi için yeni bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Cumartesi günü Telegram üzerinden açıklama yapan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, "’Bugün bir kez daha kadın, çocuk ve yaşlıları tahliye etmeye çalışacağız"’ ifadelerini kullandı. Herşey planlandığı gibi giderse öğle saatlerinde tahliyelere başlayacaklarını söyleyen Vereşuk, sivillere Port City alışveriş merkezi yakınlarındaki otoyolda toplanmaları çağrısında bulundu.

Guterres Moskova ve Kiev’i ziyaret edecek

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Ukrayna’da barışı görüşmek üzere Moskova’ya gideceği belirtildi. Guterres’in bu ziyaretin ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geçerek, burada da Zelenskiy ile istişarelerde bulunacağı kaydedildi.

DW,Reuters, AFP/SÖ,HT

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