Zelenskiy, NATO'dan sınırsız askeri yardım talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel’de düzenlenen NATO zirvesine video konferans yoluyla bağlanarak, İttifak’tan daha fazla silah desteği talebinde bulundu. Rusya’nın var olan tüm cephaneliğini kullandığına dikkat çeken Zelenskiy, ülkesinin de "sınırsız askeri desteğe ihtiyaç duyduğunu" söyledi.

NATO’ya seslenen Zelenskiy, "Tüm uçaklarınızın yüzde 1’ini ve tüm tanklarınızın yüzde 1’ini Ukrayna’ya gönderin" çağrısı yaptı. "Bütün bunları satın alamayız" diyen Ukrayna Devlet Başkanı, "Bunlara sahip olduğumuzda, bize aynı size sağladığı gibi, yüzde 100 güvenlik sağlayacak" diye konuştu.

Kiev’in aynı zamanda acilen çok namlulu roketatar sistemleri, gemisavarlar ve hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu belirten Zelenskiy, "Böyle bir savaşta bunlar olmadan hayatta kalmak mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın çocuklar da dahil sivilleri öldürdüğünün savunan Zelenskiy, "Bir savaş sırasında en korkutucu olanı yardım çağrınıza net cevaplar alamamanız" diye konuştu.

ABD: Gemisavar füze yardımını görüşüyoruz

Washington, Zelenskiy’nin Batı’ya daha önce yaptığı Ukrayna hava sahasını uçuşa yasak bölge ilan etme çağrısını ve NATO üyeliği taleplerini ise tekrarlamadığını belirtti.

Üst düzey bir ABD’li yetkili, ülkesinin müttefiklerle birlikte Kiev’e gemisavar füze yardımı üzerinde çalıştığını ifade etti. NATO zirvesinde konu üzerine istişarelerde bulunulduğunu belirten yetkili, "bazı teknik zorlukların olabileceğini, ancak bunları aşmak için çalıştıklarını" kaydetti. ABD’li yetkili, Başkan Joe Biden’ın kapalı oturumda NATO’nun doğu kanadına daha fazla birlik gönderilmesinden yana görüş bildirdiğini de belirtti.

Reuters,AP/SÖ,EC

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