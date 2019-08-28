Zürafalara ve köpek balıklarına koruma geliyor

Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu'na (CITES) taraf olan ülkeler, Cenevre'de 12 gün süren görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sırasında tehdit altındaki hayvan türlerinin daha iyi korunması amacıyla denetimlerin artırılması için tekliflerin yer aldığı uzun bir listeye onay verildi.

Amazon ormanlarındaki yangınların sürdüğü bir dönemde yapılan zirve sırasında yaptığı konuşmada CITES Genel Sekreteri Ivonne Higuero, "İnsanlık, vahşi hayvanlara ve bitkilere nasıl yaklaştığını değiştirerek, giderek büyüyen türlerin neslinin tükenmesi krizine bir son vermeli" diye konuştu.

Zirve sırasında 139 tür, daha iyi korunması hedefiyle listeye alındı. Listeye alınan hayvanlar arasında zürafalar da var.

Köpekbalıkları da koruma altındaki türler arasına girdi

Bu durum, sessiz bir şekilde yok olma tehdidi yaşadığı belirtilen zürafaların takip edileceği ve ticaretinin düzenleme altına alınacağı anlamına geliyor.

Son 30 yıl içerisinde Afrika'da zürafa sayısı yüzde 40 azalarak 100 binin altına düştü. Zürafalar için başlıca tehditler arasında yaşam alanlarını kaybetmesi yatıyor. Ayrıca derileri, boynuzları ve kemikleri için avlanmaları sayılarının azalmasına neden oluyor.

Ancak zirvede alınan kararlar, zürafaların nispeten daha iyi korunduğu Güney Afrika ülkelerinin tepkisine neden oldu. Güney Afrika ülkeleri vahşi fillerin yakalanarak hayvanat bahçelerine gönderilmesinin önüne geçmek isteyen karara da tepki gösterdi. Fil dişinin küresel ticareti 1989 yılından bu yana büyük ölçüde yasaklandı.

Cenevre'deki zirve sırasında listeye eklenen diğer hayvanlar arasında 18 vatoz ve köpekbalığı türü yer alıyor.

Yaklaşık 40 yıl önce hazırlanan konvansiyon, 36 bin bitki ve hayvan türünün ticaretini denetim altına alıyor. Yasadışı ticaretin önüne geçilmesi için mekanizmalar sağlayan konvansiyon, yasaları çiğneyen ülkelere yaptırımlar öngörüyor.

AFP/ÖA,JD

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