Yunanistan’dan turizme 400 milyon euroluk ek destek

Salgın nedeniyle turizm sektöründe zor günler geçiren Yunanistan’da Maliye Bakanı Staikouras, 400 milyon eurodan fazla ek mali yardım yapılacağını açıkladı.
Yunanistan’da koronavirüs salgınından etkilenen sektörlerin başında bulunan turizm sektörüne 400 milyon eurodan fazla ek mali yardım yapılacağı açıklandı.
Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikuras bir radyo programında yaptığı açıklamada, “turizm için hedefli bir destek planı olacak” diyerek bu destek planının “400 milyon eurodan fazla” tutarında olacağını söyledi. Bakan, destek paketi ile ilgili detayların, netleştikten sonra hükümet tarafından açıklanacağını ifade etti.
Yunanistan, pandemiye bağlı olarak getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörünü yeniden canlandırmak amacıyla Cuma günü itibarıyla ülkeye turist kabul etmeye başladı. Yunanistan, gelirlerinin yaklaşık beşte birini turizm sektöründen sağlıyor.
Hükümet, aralarında turizm sektörünün de bulunduğu farklı sektörlerdeki işletme ve çalışanlara yardımlarda bulunuyor.
Yunanistan’da 375 binden fazla kişi koronavirüse bağlı Covid-19’a yakalanırken, 11 binden fazla kişi ise bu hastalıktan hayatını kaybetti.
Reuters,DW / DÇÜ,BK
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