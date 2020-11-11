Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı F-35 siparişi

Eylül ayında ülke tarihinin en büyük silahlanma programlarından birini açıklayan Yunanistan, şimdi de 24 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye başvurulduğunu duyurdu.

Devlet televizyonu ERT'nin Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, F-35 uçaklarının satın alınması için ABD'ye resmi başvurunun yapıldığı bildirildi. ERT, F-35'lerin satın alınmasıyla Yunanistan'ın Ege'de Türkiye'ye karşı avantaj sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı.

Eylül ayında dev silahlanma programı açıklanmıştı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Eylül ayında açıkladığı dev savunma programıkapsamında Fransa'dan da 18 adet Rafale savaş uçağı alınması planlanıyor. Program çerçevesinde dört yeni fırkateyn satın alınması, dört mevcut fırkateynin modernizasyonu, dört donanma helikopterinin yanı sıra karadan havaya füzeler, donanma için torpidolar ve uçaklar için güdümlü füzelerin de envantere katılacağı bildirilmişti.

Mitsotakis, satın alınması planlanan 18 Rafale savaş uçağından 12'sinin ikinci el olacağını ve ilk uçakların teslimatının 2021 yılında yapılmasını beklediklerini bildirmişti. Fırkateynlerin ise on yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor. Yunan hükümeti ayrıca beş yıllık bir zaman diliminde tam zamanlı görev yapan 15 bin profesyonel askerin de orduya alınmasını öngörüyor.

Yunan hükümeti programın maliyeti ile ilgili rakam vermekten kaçınsa da çeşitli medya kuruluşları savunma satın alımları tutarının 10 milyar doları bulacağını bildirmişti.

DW,dpa/BK,TY

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