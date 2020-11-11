 Yunanistan′dan Türkiye′ye karşı F-35 siparişi | AVRUPA | DW | 17.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı F-35 siparişi

Yunanistan, Ege'de Türkiye'ye karşı avantaj sağlamak için ABD'den F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor. ABD, S-400 krizi nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.

default

Eylül ayında ülke tarihinin en büyük silahlanma programlarından birini açıklayan Yunanistan, şimdi de 24 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye başvurulduğunu duyurdu.

Devlet televizyonu ERT'nin Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, F-35 uçaklarının satın alınması için ABD'ye resmi başvurunun yapıldığı bildirildi. ERT, F-35'lerin satın alınmasıyla Yunanistan'ın Ege'de Türkiye'ye karşı avantaj sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı.

Eylül ayında dev silahlanma programı açıklanmıştı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Eylül ayında açıkladığı dev savunma programıkapsamında Fransa'dan da 18 adet Rafale savaş uçağı alınması planlanıyor. Program çerçevesinde dört yeni fırkateyn satın alınması, dört mevcut fırkateynin modernizasyonu, dört donanma helikopterinin yanı sıra karadan havaya füzeler, donanma için torpidolar ve uçaklar için güdümlü füzelerin de  envantere katılacağı bildirilmişti.

Mitsotakis, satın alınması planlanan 18 Rafale savaş uçağından 12'sinin ikinci el olacağını ve ilk uçakların teslimatının 2021 yılında yapılmasını beklediklerini bildirmişti. Fırkateynlerin ise on yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor. Yunan hükümeti ayrıca beş yıllık bir zaman diliminde tam zamanlı görev yapan 15 bin profesyonel askerin de orduya alınmasını öngörüyor.

Yunan hükümeti programın maliyeti ile ilgili rakam vermekten kaçınsa da çeşitli medya kuruluşları savunma satın alımları tutarının 10 milyar doları bulacağını bildirmişti.

DW,dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD ve Yunanistan'dan "askeri işbirliği" vurgusu

Girit'teki NATO üssünü ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo "Yunanistan’ı Doğu Akdeniz’de istikrar ve refahın gerçek bir sütunu" olarak nitelendirdi, askeri işbirliğinin daha da güçlendirileceği vurgusu yaptı.  

Pompeo'dan Yunanistan'a destek ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun önümüzdeki hafta Yunanistan'da temaslarda bulunacağı bildirildi. Pompeo, Selanik'in ardından Girit'teki hava üssünü ziyaret edecek.  

Erdoğan'dan ABD'ye F-35 resti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan F-35'ler konusundaki ABD'nin tavrı değişmezse başka arayışlara gireceklerini, S-400'ler konusunda ise geri adım atmayacaklarını söyledi.  

Benzer içerik

Ägyptischer Präsident Al-Sisi besucht Griechenland | Premierminister Mitsotakis

Yunanistan ve Mısır'dan sıkı iş birliği mesajı 11.11.2020

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi Yunanistan’ı ziyaret ederek Başbakan Kiryakos Mitsotakis’le bir araya geldi. İki lider Doğu Akdeniz'de iş birliğini daha da güçlendirme mesajı verdi.

U.S. Air Force F-35A Lightning II

ABD BAE'ye F-35 satışı için harekete geçti 29.10.2020

ABD, Türkiye'ye sevkiyatı yapılmayan F-35 tipi modern savaş uçaklarını Birleşik Arap Emirlikleri'ne satmayı planlıyor.

Türkei Istanbul Besuch US Außenminister Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti 17.11.2020

Avrupa ve Ortadoğu gezisi kapsamında İstanbul'u ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ve Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Frankreich Bildkombo der beiden Außenminister Heiko Maas und Jean-Yves Le Drian

Alman ve Fransız Dışişleri Bakanları Biden'a seslendi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ortak bir makale kaleme aldı. Bakanlar, Biden'ın başkanlığı ile "transatlantik birliğin" güçleneceği mesajı verdi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  