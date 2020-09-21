Pompeo'dan Yunanistan'a destek ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikte Yunanistan'a bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada Pompeo'nun Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geleceği, "Yunanistan ile ilişkilerde on yıllardır en güçlü dönemin yaşanmasından duyduğu memnuniyeti dile getireceği ve Doğu Akdeniz'de güvenlik, barış ve refahın geliştirilmesi yönündeki ortak taahhüdü yineleyeceği" bildirildi.

Ziyaret programına göre Pompeo önce Selanik kentinde bir bilim ve teknoloji anlaşmasına imza atacak ve enerji sektöründen temsilcilerle enerji çeşitliliği ve Yunanistan'daki altyapı projelerini görüşecek. Pompeo'nun Selanik'in ardından Girit adasına giderek Sudo Koyu'nda ABD ve NATO tarafından da kullanılan deniz üssünü ziyaret edeceği bildirildi.

Kıbrıs ziyareti tepki çekmişti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun iki hafta önce Kıbrıs'ta sadece Rum kesimini ziyaret etmesi Türkiye'de tepkilere neden olmuştu. Yunanistan ile askeri ilişkilerini son yıllarda güçlendiren ABD, Kıbrıs'a yönelik 33 yıllık silah ambargosunu da 1 Eylül'de kısmen kaldırdığını açıklamıştı.

Pompeo'nun 27 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Yunanistan'ın ardından İtalya'ya gideceği, Vatikan'da da temaslarda bulunacağı ve son durak olarak Hırvatistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

DW/BK,HS

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