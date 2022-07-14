Yunanistan’dan Almanlara çağrı: Kışı bizde geçirin

Yunan yetkililer, enflasyon ve anormal derecede artan enerji fiyatları ile zorlu bir kış mevsimi geçirmeye hazırlanan Almanya halkına, kışı Yunanistan’da geçirme çağrısında bulundu.

Almanya'da son aylarda açıklanan yüksek enflasyon rakamları ve doğal gaz fiyatlarında beklenen büyük artışa vurgu yapan üst düzey Yunan yetkililer, Almanları ve Almanya'da yaşayanları, kış aylarını Yunanistan'da geçirmeye davet etti.

Yunanistan Turizm Bakanı Vassilis Kikilias, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Kışı Akdeniz ikliminde, Yunan misafirperverliği, ılıman bir hava ve üst düzey hizmet kalitesi ile geçirmek isteyen Alman emeklileri ağırlamak biz Yunanlar için büyük bir mutluluk olacaktır" ifadelerini kullanarak, "Biz burada sizi bekliyoruz" dedi.

"Krizlerden uzak bir yaşam" vaadi

Yunanistan'ın en turistik bölgelerinden Girit Adası'nda yer alan Hanya kentinin belediye başkanı Panagiotis Simandirakis de, yine Bild gazetesine verdiği demeçte Bakan Kikilias'ın çağrısına benzer bir açıklamada bulundu. "Önümüzdeki kış bize gelip, krizlerden uzak bir şekilde burada yaşamak isteyen her Almanı davet ediyoruz" diyen Simandirakis, Girit Adası'nın bir "Kriz Kışı"nı atlamak için çok uygun bir yer olduğunu ve Ada'daki evlerde kalorifere ihtiyaç duyulmadığını belirtti.

Belediye Başkanı Simandirakis ayrıca, "Hiçbir Almanın Yunanistan'da üşümeyeceğini" dile getirdi.

dpa / ET,DÇÜ