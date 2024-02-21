Yunanistan'dan Ali Yeşildağ'ın iadesine yeşil ışık

Yunanistan'da Yargıtay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik suçlamalar ve yolsuzluk iddialarıyla tanınan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iade edilebileceğine hükmetti.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre mahkeme bugün açıkladığı kararıyla 54 yaşındaki Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye sınır dışı edilmeye yaptığı itirazı reddetti.

Haberde kararın uygulanabilmesi için Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis tarafından onaylanması gerekeceği aktarılıyor, ayrıca Yeşildağ ve ailesinin kendileri hakkında verilen iade kararına karşı bir üst yargı merciine başvurmayı planladıkları da belirtiliyor.

Yunanistan sınır güvenliği 2023 yılının Kasım ayında Türkiye-Yunanistan sınırını kaçak yollardan geçen Ali Yeşildağ'ın Ferecik'te yakalandığını ve Yeşildağ hakkında 1986 yılında 17 yaşındayken işlediği iddia edilen soygun ve cinayet suçlarından dolayı Türk Interpol'ü tarafından çıkarılmış bir yakalama emri olduğunu duyurmuştu.

Kathimerini haberinde Yeşildağ'ın 40 yılı aşkın bir süre boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiyle çok yakın ailevi ve iş ilişkilerinin bulunduğuna dikkat çekerken, "Ancak 2023 yılında, hem kardeşleri hem de Türkiye Cumhurbaşkanı ile ilişkilerinin bozulduğu bir dönemde Yeşildağ YouTube videoları aracılığıyla Erdoğan'ı yolsuzlukla suçladı" bilgisine yer verdi.

DW/ DA, HT

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